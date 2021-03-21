В Новосибирской области ночью при пожаре погибли трое мужчин

В Новосибирской области сегодня ночью сгорели трое мужчин. Пожар произошел в селе Шарчино Сузунского района.
— Во время тушения пожара были обнаружены тела трех человек, хозяина дома и еще двух мужчин. Личности и возраст погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и назначили необходимые экспертизы.
— В 01:11 поступило сообщение о возгорании в частном доме. На момент прибытия первого пожарного расчета бревенчатый дом и веранда полностью горели открытым огнем, произошло обрушение кровли. В течение 27 минут открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 72 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске двое детей погибли при пожаре на улице Ольховской. Трагедия в частном секторе Кировского района Новосибирска произошла днем 23 февраля. Отец и два его сына-подростка успели выбраться из горящего дома, но внутри остались еще двое маленьких детей.