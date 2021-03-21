В Новосибирской области ночью при пожаре погибли трое мужчин

В Новосибирской области сегодня ночью сгорели трое мужчин. Пожар произошел в селе Шарчино Сузунского района.



— Во время тушения пожара были обнаружены тела трех человек, хозяина дома и еще двух мужчин. Личности и возраст погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и назначили необходимые экспертизы.