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Мать шестерых детей в Новосибирской области нашли мертвой — семья заявила о самоубийстве

7 марта Мария Орехова не пришла на запланированную встречу, ее сестра считает, что у погибшей была послеродовая депрессия

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По словам сестры, женщина покончила с собой в собственном доме, пока муж был на работе

По словам сестры, женщина покончила с собой в собственном доме, пока муж был на работе

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Многодетная мать покончила с собой в Новосибирской области

6 марта в собственном доме в селе Гутово, в Тогучинском районе, была найдена мертвой 40-летняя Мария Орехова — мать шестерых детей. Следователи ведут доследственную проверку, а родственники заявляют о самоубийстве Марии.

Знакомая погибшей Марии Светлана рассказала НГС, что они вместе состояли в сообществе «Дарудар» (сервис, с помощью которого незнакомые люди дарят друг другу свои услуги и вещи бесплатно). 7 марта у них была запланирована встреча, на которую Мария не пришла. Тогда Светлана решила позвонить ей, но по телефону ответил муж, который сообщил трагичную новость о самоубийстве.

— Каждые две недели у нас проходят встречи, мы обмениваемся ненужными вещами. На эту встречу мы ее очень ждали. Мы только начали к ней присматриваться, потому что она на несколько лет пропала с сайта и сейчас вернулась. Женщина показалась хорошей, стремящейся помочь. Она шутила часто. Однажды одному садоводу-любителю понадобился древесный уголь, она была готова его принести. Говорила о себе, что она сильная женщина, — вспоминает Светлана.

На сегодня, 9 марта, были назначены похороны. Младшая сестра погибшей Дарья Соболева также сообщила НГС, что узнала о самоубийстве Марии от ее мужа. В разговоре с журналистом НГС Дарья рассказала, что Мария совершила самоубийство, пока муж был на работе. Муж Марии позвонил Дарье с телефона жены и сообщил трагическую новость. В последний раз Дарья разговаривала с сестрой 4 марта. Они говорили о том, что Марии нужно платить за ипотеку.

— С конца февраля она постоянно строила планы, хотела делать ремонт. Она мне не говорила, что с собой что-то хочет сделать. У нее были планы на жизнь, а не на смерть, — говорит Дарья Соболева.

Дарья считает, что у Марии была затянувшаяся послеродовая депрессия.

— После родов муж не дал нужной поддержки, внимания и понимания. А там, может, еще какие-то проблемы были. Но она не любила жаловаться. Чтобы вот так резко, она об этом не заикалась, — говорит женщина.

После смерти у Марии Ореховой остались шестеро детей: четыре ребенка от первого брака (старшей 22 года) и двое детей от второго брака, младшему ребенку меньше года.

Мария родилась в Новосибирске, окончила медицинский университет. Около десяти лет назад она переехала в Тогучинский район, в село Гутово, где, по словам сестры, устроилась работать в медсанчасть в тюрьме. В селе Гутово она познакомилась со своим вторым мужем.

— Она постоянно говорила, что то на одно нужно, то на другое. Она была очень доброй и отзывчивой. Всегда была готова помочь и дать совет. С одной стороны, позитивная. Но своими проблемами особо не делилась, — говорит Дарья.

Судя по ее соцсетям, Мария в 2019 году путешествовала в Италию. Недавно она выкладывала видео, в котором делилась лайфхаками для стойкости помады.

Глава Гутовского сельсовета Тогучинского района НСО Андрей Колесников подтвердил факт трагедии, но сообщил, что причина смерти ему неизвестна. По его словам, семья в отдел соцзащиты пока не обращалась, но если что-то потребуется, то семье будет оказана помощь.

— Мне сообщили утром 7 марта. Я сразу после этого отправил чистить дорогу к кладбищу, потому что были бураны, — сообщил Андрей Колесников.

В СК по НСО сообщили, что по ситуации проводится доследственная проверка. На момент подготовки материала муж умершей женщины не ответил на звонок корреспондента НГС.

1 марта в квартире на Учительской были обнаружены тела 40-летнего Григория Цымбала и 37-летней Александры Табатчиковой. Они жили в гражданском браке и воспитывали двоих детей Григория от первого брака. По предварительной информации, мужчина выстрелил в голову своей возлюбленной и покончил с собой.

В октябре прошлого года в собственном доме в Барабинске была найдена мертвой 28-летняя Светлана Актанова и ее трехмесячная дочь. Следователи нашли предсмертную записку, в которой погибшая просила прощения у своих старших детей и просила их не бросать младшего ребенка.

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