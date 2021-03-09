Мать шестерых детей в Новосибирской области нашли мертвой — семья заявила о самоубийстве

Многодетная мать покончила с собой в Новосибирской области
6 марта в собственном доме в селе Гутово, в Тогучинском районе, была найдена мертвой 40-летняя Мария Орехова — мать шестерых детей. Следователи ведут доследственную проверку, а родственники заявляют о самоубийстве Марии.
Знакомая погибшей Марии Светлана рассказала НГС, что они вместе состояли в сообществе «Дарудар» (сервис, с помощью которого незнакомые люди дарят друг другу свои услуги и вещи бесплатно).
— Каждые две недели у нас проходят встречи, мы обмениваемся ненужными вещами. На эту встречу мы ее очень ждали. Мы только начали к ней присматриваться, потому что она на несколько лет пропала с сайта и сейчас вернулась. Женщина показалась хорошей, стремящейся помочь. Она шутила часто. Однажды одному садоводу-любителю понадобился древесный уголь, она была готова его принести. Говорила о себе, что она сильная женщина, — вспоминает Светлана.
На сегодня,
— С конца февраля она постоянно строила планы, хотела делать ремонт. Она мне не говорила, что с собой что-то хочет сделать. У нее были планы на жизнь, а не на смерть, — говорит Дарья Соболева.
Дарья считает, что у Марии была затянувшаяся послеродовая депрессия.
— После родов муж не дал нужной поддержки, внимания и понимания. А там, может, еще какие-то проблемы были. Но она не любила жаловаться. Чтобы вот так резко, она об этом не заикалась, — говорит женщина.
После смерти у Марии Ореховой остались шестеро детей: четыре ребенка от первого брака (старшей 22 года) и двое детей от второго брака, младшему ребенку меньше года.
Мария родилась в Новосибирске, окончила медицинский университет. Около десяти лет назад она переехала в Тогучинский район, в село Гутово, где, по словам сестры, устроилась работать в медсанчасть в тюрьме. В селе Гутово она познакомилась со своим вторым мужем.
— Она постоянно говорила, что то на одно нужно, то на другое. Она была очень доброй и отзывчивой. Всегда была готова помочь и дать совет. С одной стороны, позитивная. Но своими проблемами особо не делилась, — говорит Дарья.
Судя по ее соцсетям, Мария в 2019 году путешествовала в Италию. Недавно она выкладывала видео, в котором делилась лайфхаками для стойкости помады.
Глава Гутовского сельсовета Тогучинского района НСО Андрей Колесников подтвердил факт трагедии, но сообщил, что причина смерти ему неизвестна. По его словам, семья в отдел соцзащиты пока не обращалась, но если что-то потребуется, то семье будет оказана помощь.
— Мне сообщили утром
В СК по НСО сообщили, что по ситуации проводится доследственная проверка. На момент подготовки материала муж умершей женщины не ответил на звонок корреспондента НГС.
1 марта в квартире на Учительской были обнаружены тела 40-летнего Григория Цымбала и 37-летней Александры Табатчиковой. Они жили в гражданском браке и воспитывали двоих детей Григория от первого брака. По предварительной информации, мужчина выстрелил в голову своей возлюбленной и покончил с собой.
В октябре прошлого года в собственном доме в Барабинске была найдена мертвой 28-летняя Светлана Актанова и ее трехмесячная дочь. Следователи нашли предсмертную записку, в которой погибшая просила прощения у своих старших детей и просила их не бросать младшего ребенка.