Мать шестерых детей в Новосибирской области нашли мертвой — семья заявила о самоубийстве

— Каждые две недели у нас проходят встречи, мы обмениваемся ненужными вещами. На эту встречу мы ее очень ждали. Мы только начали к ней присматриваться, потому что она на несколько лет пропала с сайта и сейчас вернулась. Женщина показалась хорошей, стремящейся помочь. Она шутила часто. Однажды одному садоводу-любителю понадобился древесный уголь, она была готова его принести. Говорила о себе, что она сильная женщина, — вспоминает Светлана.

На сегодня, 9 марта , были назначены похороны. Младшая сестра погибшей Дарья Соболева также сообщила НГС, что узнала о самоубийстве Марии от ее мужа. В разговоре с журналистом НГС Дарья рассказала, что Мария совершила самоубийство, пока муж был на работе. Муж Марии позвонил Дарье с телефона жены и сообщил трагическую новость. В последний раз Дарья разговаривала с сестрой 4 марта . Они говорили о том, что Марии нужно платить за ипотеку.

— С конца февраля она постоянно строила планы, хотела делать ремонт. Она мне не говорила, что с собой что-то хочет сделать. У нее были планы на жизнь, а не на смерть, — говорит Дарья Соболева.