Сибиряк напал на магазин с пистолетом — видео с мужчиной, которого объявили в розыск

Мужчину с пистолетом объявили в розыск в Новосибирске
В Новосибирске полиция ищет мужчину, обчистившего кассу магазина в Кировском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, разбой произошел ночью 15 января в одном из торговых павильонов на улице Комсомольской.
— В помещение павильона зашел неизвестный. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, мужчина забрал из кассы 4 тысячи рублей, после чего покинул магазин. Потерпевшая сообщила о преступлении в полицию, — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были изъяты видеозаписи, которые запечатлели, что на улице злоумышленника ожидал еще один гражданин, с которым они скрылись, — добавили в пресс-службе.
Всем, кому известно о личностях и местонахождении мужчин, просят позвонить на номерам полиции: 8 (383) 232-15-51, 8-999-304-20-19.
В начале января полиция объявила в розыск мужчину, сбившего насмерть женщину в центре города, а затем бросившего свой внедорожник. Вскоре его личность была установлена — им оказался 30-летний житель Бурятии.