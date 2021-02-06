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Сибиряк напал на магазин с пистолетом — видео с мужчиной, которого объявили в розыск

Инцидент произошел в середине января

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Как оказалось, мужчину на улице поджидал сообщник — его тоже ищут

Как оказалось, мужчину на улице поджидал сообщник — его тоже ищут

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Мужчину с пистолетом объявили в розыск в Новосибирске

В Новосибирске полиция ищет мужчину, обчистившего кассу магазина в Кировском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, разбой произошел ночью 15 января в одном из торговых павильонов на улице Комсомольской.

— В помещение павильона зашел неизвестный. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, мужчина забрал из кассы 4 тысячи рублей, после чего покинул магазин. Потерпевшая сообщила о преступлении в полицию, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были изъяты видеозаписи, которые запечатлели, что на улице злоумышленника ожидал еще один гражданин, с которым они скрылись, — добавили в пресс-службе.

Всем, кому известно о личностях и местонахождении мужчин, просят позвонить на номерам полиции: 8 (383) 232-15-51, 8-999-304-20-19.

В начале января полиция объявила в розыск мужчину, сбившего насмерть женщину в центре города, а затем бросившего свой внедорожник. Вскоре его личность была установлена — им оказался 30-летний житель Бурятии.

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пистолетполицияразбой
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