Пьяный новосибирец сжег лифт в многоэтажке — застройщик может взыскать с него более 1,2 миллиона рублей

Пьяный новосибирец сжег лифт — застройщик может взыскать с него 1,2 млн руб
Нетрезвый новосибирец из мести соседям поджег пассажирский лифт в своем доме, а потом украл велосипед соседа — теперь он должен больше миллиона застройщику, а за кражу ему грозит срок.
Зампрокурора Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего ранее судимого местного жителя — его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных
Вечером 12 октября П. вызвал на свой этаж пассажирский лифт и поджег висящие в нем объявления, а потом вернулся в свою квартиру. Минут через 20 он почувствовал запах гари и решил предупредить своих соседей о пожаре, а также попросить вызвать пожарных, но ему никто не открыл дверь. Тогда мужчина вернулся на свою площадку и, увидев там детский велосипед, занес его в свою квартиру. Там уже было задымлено, и мужчина потерял сознание.
Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали жильцов дома. Обвиняемого увезли в больницу. Когда пожар потушили, хозяин краденого велосипеда через открытую дверь увидел его в квартире своего «проблемного» соседа, после чего заявил в полицию о краже.
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Корреспондент НГС направил в ГК «Дискус» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Органы следствия получили достаточно доказательств о совершении обвиняемым П. преступлений, предусмотренных
Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до семи с половиной лет.