4 февраля четверг
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 2/10
usd 76.08
eur 91.56
Тема дняЧисло безработных подскочило в 5 раз

Все новости

Все новости

Пьяный новосибирец сжег лифт в многоэтажке — застройщик может взыскать с него более 1,2 миллиона рублей

А еще мужчине грозит до семи с половиной лет лишения свободы за кражу велосипеда соседа

2 371
51Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел в одном из домов жилмассива&nbsp;«Просторный»

Инцидент произошел в одном из домов жилмассива «Просторный»

Поделиться

Пьяный новосибирец сжег лифт — застройщик может взыскать с него 1,2 млн руб

Нетрезвый новосибирец из мести соседям поджег пассажирский лифт в своем доме, а потом украл велосипед соседа — теперь он должен больше миллиона застройщику, а за кражу ему грозит срок.

Зампрокурора Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего ранее судимого местного жителя — его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. С 9 по 12 октября 2020 года в вечернее время обвиняемый П. был в своей квартире в ЖК «Просторный квартал» по улице Бронной и выпивал. До этого у него не раз случались конфликты с соседями — им не нравилось, что рядом проживает «уголовник», человек, ведущий антиобщественный образ жизни. Будучи пьяным, мужчина решил отомстить своим соседям.

Вечером 12 октября П. вызвал на свой этаж пассажирский лифт и поджег висящие в нем объявления, а потом вернулся в свою квартиру. Минут через 20 он почувствовал запах гари и решил предупредить своих соседей о пожаре, а также попросить вызвать пожарных, но ему никто не открыл дверь. Тогда мужчина вернулся на свою площадку и, увидев там детский велосипед, занес его в свою квартиру. Там уже было задымлено, и мужчина потерял сознание.

Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали жильцов дома. Обвиняемого увезли в больницу. Когда пожар потушили, хозяин краденого велосипеда через открытую дверь увидел его в квартире своего «проблемного» соседа, после чего заявил в полицию о краже.

Лифт был уничтожен огнем, потерпевшему ПЖСК «Просторный квартал 3» причинен ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей. В отношении мужчины заявлен гражданский иск.

Корреспондент НГС направил в ГК «Дискус» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Органы следствия получили достаточно доказательств о совершении обвиняемым П. преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В обоих преступлениях обвиняемый признался.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до семи с половиной лет.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

поджогкражаЖМ «Просторный»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (51)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...