Пьяный новосибирец сжег лифт в многоэтажке — застройщик может взыскать с него более 1,2 миллиона рублей

Нетрезвый новосибирец из мести соседям поджег пассажирский лифт в своем доме, а потом украл велосипед соседа — теперь он должен больше миллиона застройщику, а за кражу ему грозит срок.



Зампрокурора Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего ранее судимого местного жителя — его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 , п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ . С 9 по 12 октября 2020 года в вечернее время обвиняемый П. был в своей квартире в ЖК «Просторный квартал» по улице Бронной и выпивал. До этого у него не раз случались конфликты с соседями — им не нравилось, что рядом проживает «уголовник», человек, ведущий антиобщественный образ жизни. Будучи пьяным, мужчина решил отомстить своим соседям.