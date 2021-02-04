Новосибирец поджег автомобиль знакомого из-за долга — момент попал на видео

Полицейские задержали новосибирца, который поздней ночью 27 января поджег автомобиль знакомого. Поймать нарушителя удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения.
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На месте происшествия полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения поджога.
— В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к совершению преступления причастен
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по
В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 45-летней женщины — ее обвиняют в поджоге машины соседа. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома на улице Плахотного.