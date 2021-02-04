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Новосибирец поджег автомобиль знакомого из-за долга — момент попал на видео

На мужчину завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества

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Инцидент произошел на улице Лесосечной

Инцидент произошел на улице Лесосечной

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Полицейские задержали новосибирца, который поздней ночью 27 января поджег автомобиль знакомого. Поймать нарушителя удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения.

По информации ГУ МВД по НСО, в 4 часа утра после происшествия им поступило сообщение от 36-летнего жителя Советского района о возгорании машины «Ниссан-Патрол» на Лесосечной. Сотрудники полиции установили, что автомобиль облили горючим веществом и подожгли около 03:30

На месте происшествия полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения поджога.

— В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к совершению преступления причастен 51-летний знакомый хозяина автомобиля. Предварительно установлено, что мотивом совершения противоправных действий стал долг хозяина транспортного средства перед подозреваемым, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас новосибирцу, совершившему поджог, избирают меру пресечения. Расследование продолжается.

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 45-летней женщины — ее обвиняют в поджоге машины соседа. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома на улице Плахотного.

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поджог автомобиляполиция
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