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Новосибирские автомобилисты подрались прямо на проезжей части — это попало на видео

В полиции сообщили, что о происшествии им никто не сообщал

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Драка произошла на улице Сакко и Ванцетти

Драка произошла на улице Сакко и Ванцетти

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После дорожного конфликта в Октябрьском районе Новосибирска подрались водители

Днем в четверг, 4 февраля, на проезжей части недалеко от здания администрации Октябрьского района на улице Сакко и Ванцетти, 52 повздорили автомобилисты — конфликт перерос в драку.

Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Как объяснил подписчик группы, когда один из водителей поворачивал, с ним начали конфликтовать мужчины на тонированном «Хёндай». Они стали плевать в него, он плюнул в ответ. После началась драка.

Инцидент попал на видео. На записи заметно, как на дороге борются двое мужчин, еще один добивает одного из лежащих руками и ногами. Через какое-то время к ним подбегают очевидцы, чтобы разнять драку.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что к ним сообщения о драке не поступало, заявление никто не писал.

В Новосибирске на площади Труда подрались четверо мужчин. Инцидент произошел 31 января. Конфликт разгорелся между экипажами Kia Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна. Один из мужчин использовал перцовый баллончик. Драка попала на видео. После этого агрегатор такси «Ситимобил» отстранил водителя от поездок.

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дракавидео драки
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