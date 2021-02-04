Новосибирские автомобилисты подрались прямо на проезжей части — это попало на видео

После дорожного конфликта в Октябрьском районе Новосибирска подрались водители
Днем в четверг, 4 февраля, на проезжей части недалеко от здания администрации Октябрьского района на улице Сакко
Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Как объяснил подписчик группы, когда один из водителей поворачивал, с ним начали конфликтовать мужчины на тонированном «Хёндай». Они стали плевать в него, он плюнул в ответ. После началась драка.
Инцидент попал на видео. На записи заметно, как на дороге борются двое мужчин, еще один добивает одного из лежащих руками и ногами. Через какое-то время к ним подбегают очевидцы, чтобы разнять драку.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что к ним сообщения о драке не поступало, заявление никто не писал.
В Новосибирске на площади Труда подрались четверо мужчин. Инцидент произошел