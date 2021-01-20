В двухэтажном доме на Обской вспыхнул пожар: одному из жильцов потребовалась реанимация

Ночью 20 января в двухэтажном многоквартирном на Обской вспыхнул пожар. 13 человек, в том числе 3-е детей, эвакуировались. Двух мужчин спасли сотрудники МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в доме на Обской поступило примерно в час ночи. Горела квартира на первом этаже, из здания шёл густой чёрный дым, горела кровля.

— Внутри горящего помещения пожарные обнаружили двух человек, которых эвакуировали на свежий воздух и передали бригадам скорой помощи. По оперативной информации один из двух мужчин был без признаков жизни, медикам удалось реанимировать его на месте происшествия. Оба пострадавших госпитализированы, — сообщили спасатели.