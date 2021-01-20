В двухэтажном доме на Обской вспыхнул пожар: одному из жильцов потребовалась реанимация

Двое мужчин пострадали в пожаре в Новосибирске
Ночью 20 января в двухэтажном многоквартирном на Обской вспыхнул пожар. 13 человек, в том числе 3-е детей, эвакуировались. Двух мужчин спасли сотрудники МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в доме на Обской поступило примерно в час ночи. Горела квартира на первом этаже, из здания шёл густой чёрный дым, горела кровля.
— Внутри горящего помещения пожарные обнаружили двух человек, которых эвакуировали на свежий воздух и передали бригадам скорой помощи. По оперативной информации один из двух мужчин был без признаков жизни, медикам удалось реанимировать его на месте происшествия. Оба пострадавших госпитализированы, — сообщили спасатели.
Пожар локализировали примерно через час, ещё через 10 минут ликвидировали открытый огонь.
— До 6:30 пожарно-спасательные подразделения продолжали работы по проливке и разбору обгоревших конструкций. Также при помощи тепловизора осуществлялся осмотр квартир, перекрытий и стен на наличие скрытых очагов горения. Также известно, что самостоятельно до прибытия пожарной охраны из дома эвакуировались 13 человек, из них трое детей, не пострадали, — рассказали в МЧС.
В ночь на 19 января в надстройке над капитальным гаражом по адресу: Почтовый Лог, 1, в Дзержинском районе в кооперативе «Этра» случился пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех погибших.
Следком возбудил уголовное дело против владельца помещения по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, подозреваемый с октября 2020 года за деньги сдавал нежилую надстройку для проживания разным людям, хотя помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Сейчас мужчина задержан.
Корреспондент НГС выезжал на место пожара, где днем продолжали работать сотрудники МЧС. Подробности — в нашем фоторепортаже с места трагедии.