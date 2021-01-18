Многодетной семье из Новосибирской области, пострадавшей в пожаре, выделили квартиру

Власти Карасукского района Новосибирской области выделили двухкомнатную квартиру семье с пятью детьми, которая пострадала в пожаре 13 января . Ранее семья жила в доме в селе Михайловка, после пожара мать и детей доставили в Новосибирскую областную больницу.

— Есть договоренность, что мы им в Карасуке предложили в многоэтажном доме на первом этаже двухкомнатную квартиру. Сейчас занимаемся укомплектовкой мебели. Разговаривали с мамой, их устраивает такая схема. Рядом школа, рядом детский садик, — рассказал глава Карасукского района Александр Гофман во время оперативного совещания сегодня, 18 января .