Многодетной семье из Новосибирской области, пострадавшей в пожаре, выделили квартиру

В Новосибирской области выделили квартиру пострадавшей в пожаре семье
Власти Карасукского района Новосибирской области выделили двухкомнатную квартиру семье с пятью детьми, которая пострадала в пожаре
— Есть договоренность, что мы им в Карасуке предложили в многоэтажном доме на первом этаже двухкомнатную квартиру. Сейчас занимаемся укомплектовкой мебели. Разговаривали с мамой, их устраивает такая схема. Рядом школа, рядом детский садик, — рассказал глава Карасукского района Александр Гофман во время оперативного совещания сегодня,
По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, четверо детей и мама находятся в больнице, один ребенок закончил лечение.
— Я утром разговаривал с областной больницей, все переведены на дыхание самостоятельное, — отметил глава Карасукского района.
В доме пострадавшей семьи не было пожарного извещателя, хотя ранее в регионе запустили программу по их установке для многодетных семей. Замгубернатора Сергей Семка объяснил, что в первую очередь их устанавливали в домах, где живут семьи в социально опасном положении.
— В пяти районах есть проблема по установке ДПИ не только в многодетных семьях, но и семьях, находящихся в социально опасном положении. Наше предложение: МинЖКХ и соцзащиты актуализировать данные по выполнению программного мероприятия вместе со списками многодетных семей. По нашей информации, количество многодетных семей разное. Семья, которая пострадала, не включена, — доложил Сергей Семка.
Когда власти начали реализацию программы по установке извещателей, в ней не было конкретных критериев для семей, объяснил губернатор НСО Андрей Травников:
— Когда мы эту работу начинали, чтобы обезопасить детей от риска пожаров. Мы не придумывали каких-то критериев и условностей, мы говорили, что должны быть защищены все многодетные семьи, проживающие в пожароопасных условиях. Все главы района доложили, что они в
По словам главы района, извещатель не установили из-за того, что «возникло недопонимание» относительно того, в каких домах они должны быть.
— Было недопонимание: или все семьи закрывать, или те, которые в социально опасном состоянии находятся. В
В ноябре в Новосибирской области трое детей и двое взрослых погибли в пожаре в городе Каргат. НГС поговорил с соседями погибших и выяснил, что могло привести к трагедии.