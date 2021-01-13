В Новосибирск везут пятерых детей, пострадавших на пожаре: они в тяжелом состоянии

В Новосибирск везут пятерых детей, пострадавших в пожаре
В Новосибирскую областную больницу везут пятерых детей и их мать, пострадавших в пожаре. Все они находятся в тяжелом состоянии, сообщают следователи.
Инцидент произошел сегодня ночью,
— Многодетная мать проснулась от плача ребенка и, почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через оконный проем она эвакуировала в безопасное место всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года. Одна из основных версий — это то, что причиной пожара стало короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, пристроенной к дому, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сначала пострадавших увезли в центральную районную больницу, но сейчас их перевозят в Новосибирск.
— Проводится проверка по факту пожара, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — По предварительным данным следствия, из-за усиления морозов произошел перепад напряжения. В результате чего произошло короткое замыкание электропроводки, приведшее к возгоранию. Хозяйка дома 1992 года рождения, а также 5 ее детей (2008, 2009, 2011, 2015, 2016 годов рождения) отравились угарным газом.
В конце прошлого года в Новосибирске загорелась квартира в доме на Декабристов, где жила многодетная семья. В пожаре погибли трое детей и их мать — спасти никого не удалось. Следователи возбудили уголовное дело, проверят и чиновников администрации района — оказалось, что семья жила в аварийном доме и считалась неблагополучной. Журналист НГС пообщалась с соседями и родственниками погибшей семьи — оказалось, что в день трагедии мальчиков должны были забрать у матери сотрудники соцзащиты.