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В Новосибирск везут пятерых детей, пострадавших на пожаре: они в тяжелом состоянии

Соседи помогли семье в Карасукском районе спастись из огня

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Пожар произошел глубокой ночью — около 03:00

Пожар произошел глубокой ночью — около 03:00

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В Новосибирск везут пятерых детей, пострадавших в пожаре

В Новосибирскую областную больницу везут пятерых детей и их мать, пострадавших в пожаре. Все они находятся в тяжелом состоянии, сообщают следователи.

Инцидент произошел сегодня ночью, 13 января, около 03:00 в камышитовом доме в селе Михайловка Карасукского района.

— Многодетная мать проснулась от плача ребенка и, почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через оконный проем она эвакуировала в безопасное место всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года. Одна из основных версий — это то, что причиной пожара стало короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, пристроенной к дому, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Сначала пострадавших увезли в центральную районную больницу, но сейчас их перевозят в Новосибирск.

— Проводится проверка по факту пожара, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — По предварительным данным следствия, из-за усиления морозов произошел перепад напряжения. В результате чего произошло короткое замыкание электропроводки, приведшее к возгоранию. Хозяйка дома 1992 года рождения, а также 5 ее детей (2008, 2009, 2011, 2015, 2016 годов рождения) отравились угарным газом.

В конце прошлого года в Новосибирске загорелась квартира в доме на Декабристов, где жила многодетная семья. В пожаре погибли трое детей и их мать — спасти никого не удалось. Следователи возбудили уголовное дело, проверят и чиновников администрации района — оказалось, что семья жила в аварийном доме и считалась неблагополучной. Журналист НГС пообщалась с соседями и родственниками погибшей семьи — оказалось, что в день трагедии мальчиков должны были забрать у матери сотрудники соцзащиты.

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погорельцыпожар
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