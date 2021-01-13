В Новосибирск везут пятерых детей, пострадавших на пожаре: они в тяжелом состоянии

В Новосибирскую областную больницу везут пятерых детей и их мать, пострадавших в пожаре. Все они находятся в тяжелом состоянии, сообщают следователи.

Инцидент произошел сегодня ночью, 13 января , около 03:00 в камышитовом доме в селе Михайловка Карасукского района.



— Многодетная мать проснулась от плача ребенка и, почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через оконный проем она эвакуировала в безопасное место всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года. Одна из основных версий — это то, что причиной пожара стало короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, пристроенной к дому, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.