«Она довольно перспективный человек»: студенты НГУ — о девушке, выпавшей с 9-го этажа общежития

Знакомые и одногруппники 22-летней студентки НГУ, которая выпала из окна общежития, сомневаются в том, что девушка сделала это намеренно.

По словам бывших и нынешних одногруппников девушки, она учится в магистратуре геолого-геофизического факультета (ГГФ) на специализации «геохимия». Эту информацию подтвердили и в НГУ. Студентка, говорят ее одногруппники, не слишком общительная. При этом ее знакомые уверены — суицидальных наклонностей у нее не было.

— Девчонка положительная, работаем в соседних лабораториях. Это не тот человек, кто решил бы свести счеты с жизнью, она довольно перспективная студентка, работает в хорошем коллективе, хорошо себя проявляет в науке. Не знаю, все-таки я больше склоняюсь к несчастному случаю. Может, что-то пыталась достать, починить, — рассказала корреспонденту НГС одна из однокурсниц пострадавшей.