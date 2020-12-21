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«Она довольно перспективный человек»: студенты НГУ — о девушке, выпавшей с 9-го этажа общежития

В вузе склоняются к тому, что произошел несчастный случай

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Девушка выпала с 9-го этажа

Девушка выпала с 9-го этажа

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В Новосибирске 22-летняя студентка выпала из окна общежития НГУ

Знакомые и одногруппники 22-летней студентки НГУ, которая выпала из окна общежития, сомневаются в том, что девушка сделала это намеренно.

По словам бывших и нынешних одногруппников девушки, она учится в магистратуре геолого-геофизического факультета (ГГФ) на специализации «геохимия». Эту информацию подтвердили и в НГУ. Студентка, говорят ее одногруппники, не слишком общительная. При этом ее знакомые уверены — суицидальных наклонностей у нее не было.

— Девчонка положительная, работаем в соседних лабораториях. Это не тот человек, кто решил бы свести счеты с жизнью, она довольно перспективная студентка, работает в хорошем коллективе, хорошо себя проявляет в науке. Не знаю, все-таки я больше склоняюсь к несчастному случаю. Может, что-то пыталась достать, починить, — рассказала корреспонденту НГС одна из однокурсниц пострадавшей.

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При этом бывшие однокурсники сообщили корреспонденту НГС, что студентка — человек достаточно закрытый: за 4 года совместного обучения никто не запомнил, из какого она города.

Также студенты добавили, что пострадавшая выпала с 9-го этажа общежития. Эту информацию НГС подтвердили и в СУ СК РФ по НСО.

В пресс-службе НГУ сообщили, что какой-либо информации о причинах происшествия у них нет — следственные органы проводят проверку. НГУ также проводит внутреннюю проверку из-за инцидента: по предварительной информации университета, в общежитии произошел несчастный случай.

Сейчас девушка в больнице — ей сделали операцию.

— Пациентка осмотрена специалистами, прооперирована. Сейчас находится в отделении травматологии ГБУЗ НСО «ЦКБ», состояние соответствует тяжести травм, — рассказали сегодня в Минздраве НСО.

Студентку НГУ нашли под окнами университетского общежития вечером вчера, 20 декабря. О происшествии рассказал очевидец, студент НГУ. В половине шестого он услышал с улицы удар и автомобильную сигнализацию, а потом увидел с балкона, что из окна выпал человек.

В прошлом году, 7 декабря, под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе нашли студента. Спасти его не удалось. Друзья погибшего рассказали корреспонденту НГС, что случившееся стало для всех неожиданностью.

Мама студента-второкурсника из НГУ узнала о гибели сына только спустя сутки после трагедии — ни правоохранительные органы, ни руководство вуза не сообщили ей об этом вовремя. В НГУ объяснили, почему матери студента никто не сообщил о трагедии.

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НГУвыпала из окна
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