«Она довольно перспективный человек»: студенты НГУ — о девушке, выпавшей с 9-го этажа общежития

В Новосибирске 22-летняя студентка выпала из окна общежития НГУ
Знакомые и одногруппники
По словам бывших и нынешних одногруппников девушки, она учится в магистратуре геолого-геофизического факультета (ГГФ) на специализации «геохимия». Эту информацию подтвердили и в НГУ. Студентка, говорят ее одногруппники, не слишком общительная. При этом ее знакомые уверены — суицидальных наклонностей у нее не было.
— Девчонка положительная, работаем в соседних лабораториях. Это не тот человек, кто решил бы свести счеты с жизнью, она довольно перспективная студентка, работает в хорошем коллективе, хорошо себя проявляет в науке. Не знаю, все-таки я больше склоняюсь к несчастному случаю. Может, что-то пыталась достать, починить, — рассказала корреспонденту НГС одна из однокурсниц пострадавшей.
При этом бывшие однокурсники сообщили корреспонденту НГС, что студентка — человек достаточно закрытый: за
Также студенты добавили, что пострадавшая выпала с
В пресс-службе НГУ сообщили, что какой-либо информации о причинах происшествия у них нет — следственные органы проводят проверку. НГУ также проводит внутреннюю проверку из-за инцидента: по предварительной информации университета, в общежитии произошел несчастный случай.
Сейчас девушка в больнице — ей сделали операцию.
— Пациентка осмотрена специалистами, прооперирована. Сейчас находится в отделении травматологии ГБУЗ НСО «ЦКБ», состояние соответствует тяжести травм, — рассказали сегодня в Минздраве НСО.
Студентку НГУ нашли под окнами университетского общежития вечером вчера, 20 декабря. О происшествии рассказал очевидец, студент НГУ. В половине шестого он услышал с улицы удар и автомобильную сигнализацию, а потом увидел с балкона, что из окна выпал человек.
В прошлом году, 7 декабря, под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе нашли студента. Спасти его не удалось. Друзья погибшего рассказали корреспонденту НГС, что случившееся стало для всех неожиданностью.
Мама студента-второкурсника из НГУ узнала о гибели сына только спустя сутки после трагедии — ни правоохранительные органы, ни руководство вуза не сообщили ей об этом вовремя. В НГУ объяснили, почему матери студента никто не сообщил о трагедии.