Болото под кухней: жители новосибирской многоэтажки год мучились от запаха канализации — у них затопило подвал

Под досками пола на кухне оказалось настоящее болото Источник: Владимир Юрченко











Жители двухэтажки в Ленинском районе год мучились от запаха канализации в квартире, а когда вскрыли пол — ужаснулись: под их кухней стояло настоящее болото. Они обратились в ЖЭУ, в УК, в Горканализацию и ГЖИ, но откачивать воду к ним так и не приехали.

Запах канализации преследовал жильцов дома на улице Невельского, 37 больше года. В ЖЭУ людям говорили, что проблема может быть в том, что сифон низко расположен или что в приямке поднимаются грунтовые воды. Житель квартиры на первом этаже Владимир Юрченко рассказал НГС, что неприятную находку у себя в квартире сделал во вторник, 4 декабря.

— Мне надоело это терпеть. У нас постоянно открыто окно, и в подъезд как кто заходит, сразу говорит: у вас воняет. Так что я вскрыл пол на кухне и обнаружил, что канализационная труба сорвалась, и у нас уже под кухней яма образовалась из-за этих вод. Глубина где-то больше метра, то есть под кухней, грубо говоря, находится болото! — рассказал Владимир.

Мужчина позвонил в ЖЭУ, к ним приехал сотрудник. По словам жильца, развел руками — мол, не наша вина. Приезжал представитель подрядчика, который три года назад выполнял капитальный ремонт выпуска сантехники, тоже отказался от ответственности. Жильцам в ЖЭУ сказали, что УК «Спас-Дом» оставила заявку в Горканализацию.

— Они отчитались, что якобы все сделали, но я нахожусь дома и ни разу не видел, чтобы к нам приезжали. После того как позвонил в эту службу Горканализации, вышел, посмотрел, колодец как был заметенный снегом, так и остался, — поделился Владимир. После этого его супруга пожаловалась на ситуацию в Госжилинспекцию.

В аварийной диспетчерской службе УК «Спас-Дом» корреспонденту НГС сообщили, что заявки от квартиры Владимира у них даже не зарегистрировано.

— Есть по этому адресу две заявки. Одна заявка поступила 3 декабря в 13:37, первый и второй подъезд — колодцы на подпоре. Передали в «Горканализацию» на откачку колодцев. 5 декабря в 07:13 они отчитались, что 4 декабря в 12:31 все колодцы прочистили. Ну и заявка была 3 декабря от другой квартиры, что ее топят сверху, но там был засор в квартире этажом выше, его прочистили, — рассказали о проблемах дома в диспетчерской.

В итоге оператор диспетчерской приняла заявку на откачку воды под полом квартиры Владимира.

В «Городской канализации Ленинского района» диспетчер пояснила, что их организация не работает на доме, только в колодцах.

— Надо сказать слесарю, что была «Горконализация», по своей линии мы все сделали — была чистка двух колодцев, — ответили в организации.

На момент публикации Владимиру перезвонили из ЖЭУ и отчитались о проделанной работе, но в квартиру слесарь попасть не смог, потому что, просидев три дня дома, Владимир поехал сегодня на работу.