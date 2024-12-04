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Мой дом «Живем на лаве»: на Котовского затопило подвал пятиэтажки — во дворе ремонтируют теплосети

«Живем на лаве»: на Котовского затопило подвал пятиэтажки — во дворе ремонтируют теплосети

Жильцы уверяют, что в их квартирах нет отопления

816
16 комментариев

Местные винят в подтоплении подвала работы по замене труб

Источник:

В Новосибирске вода затопила подвал пятиэтажки на улице Котовского, 36. Сначала туда попали канализационные стоки, а потом вода из теплосети.

— Живем на лаве, под домом кипяток уже больше недели. Во многих квартирах нет отопления на кухне, в диспетчерской объясняют это тем, что сантехники не могут войти в подвал из-за потока горячей воды, — рассказала жительница Татьяна.

Как объяснила женщина, проблемы с подтоплением подвала в их доме есть с 2014 года, под домом стоит то холодная, то горячая вода, которая сбегает по лоткам. Сейчас, говорит Татьяна, горячая вода заливает в подвал потоком с 21 ноября.

Сейчас специалисты завершают ремонт на теплосетях

Источник:

Как объяснили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», в доме на Котовского, 36 подтопило подвал канализационными водами, это подтвердили в тепловой инспекции и управляющей компании. Работу канализации уже восстановили. При этом 2 и 3 декабря горячая вода попала под дом из-за дефекта на трубопроводе.

— 3 декабря участок вскрыли, место дефекта определено, сегодня проведем ремонт. Жалоб на невозможность попасть в подвал к нам не поступало, — объяснили в пресс-службе.

Так парило из подвала

Источник:

На улице Котовского меняют старые трубы на новые, после январской коммунальной аварии на левом берегу. Огромная яма окружила дома, например, в сентябре в нее начал уходить двор дома на Котовского, 40/1. Посмотрите, как участок выглядел в конце октября.

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Яма Улица Котовского СГК Подвал
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Комментарии
17
Гость
29 минут
Вот вообще не удивили. Удивительно другое: сколько мы, новосибирцы, будем терпеть это издевательство и эксперименты?!
Гость
23 минуты
"На улице Котовского меняют старые трубы на новые, после январской коммунальной аварии на левом берегу" - через месяц годовщину отмечать будем, успеют ли уложиться вот вопрос :))))
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