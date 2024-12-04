«Живем на лаве»: на Котовского затопило подвал пятиэтажки — во дворе ремонтируют теплосети

Местные винят в подтоплении подвала работы по замене труб Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске вода затопила подвал пятиэтажки на улице Котовского, 36. Сначала туда попали канализационные стоки, а потом вода из теплосети.

— Живем на лаве, под домом кипяток уже больше недели. Во многих квартирах нет отопления на кухне, в диспетчерской объясняют это тем, что сантехники не могут войти в подвал из-за потока горячей воды, — рассказала жительница Татьяна.

Как объяснила женщина, проблемы с подтоплением подвала в их доме есть с 2014 года, под домом стоит то холодная, то горячая вода, которая сбегает по лоткам. Сейчас, говорит Татьяна, горячая вода заливает в подвал потоком с 21 ноября.

Сейчас специалисты завершают ремонт на теплосетях Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как объяснили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», в доме на Котовского, 36 подтопило подвал канализационными водами, это подтвердили в тепловой инспекции и управляющей компании. Работу канализации уже восстановили. При этом 2 и 3 декабря горячая вода попала под дом из-за дефекта на трубопроводе.

— 3 декабря участок вскрыли, место дефекта определено, сегодня проведем ремонт. Жалоб на невозможность попасть в подвал к нам не поступало, — объяснили в пресс-службе.

Так парило из подвала Источник: читатель НГС