Мэрия пригрозила судом жителям квартиры, которые развели антисанитарию в доме на улице Дениса Давыдова

На жильцов муниципальной квартиры по адресу улица Дениса Давыдова, № 7/1, собираются подать в суд, если те не наведут порядок в ней. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Жители подъезда ранее жаловались на мать и сына, которые, по их словам, завалили жилье мусором. Обращения в администрацию района и в другие инстанции ни к чему не привели.
— Если меры к устранению нарушений наниматели не предпримут, им предъявят судебный иск о принудительном исполнении требований администрации района, — сообщили НГС в пресс-центре новосибирской мэрии.
В городской администрации также отметили, что квартира действительно находится в реестре муниципального имущества Новосибирска. Ранее в администрацию Дзержинского района обращалась председатель правления ТСЖ «Дениса Давыдова, 7/1» из-за содержания жилища в плохом санитарном состоянии и нарушения прав и законных интересов соседей.
Администрация района направляла запросы в Управление Роспотребнадзора и комитет муниципальной жилищной инспекции, чтобы провести проверки в квартире и выяснить, соответствует ли она санитарно-эпидемиологическим требованиям.
— В квартиру жильцы не пустили. Во время обследования лестничной площадки специалисты установили, что концентрация аммиака и дигидросульфида в пробе воздуха не превышает предельно допустимые нормы СанПиН. В подъезде также нашли мертвых тараканов, живых тараканов не обнаружили, — добавили в администрации.
Сейчас, добавили в мэрии, из-за повторного обращения жителей дома № 7/1 по улице Дениса Давыдова жильцам направили предупреждение — им нужно устранить нарушения санитарных норм — убрать мусор, провести дезинфекцию и дезинсекцию, отремонтировать сантехнику.
Ранее НГС писал о том, что сибирячка обвинила соседа. Женщина утверждает, что он завалил мусором подъезд.