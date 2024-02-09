Мэрия пригрозила судом жителям квартиры, которые развели антисанитарию в доме на улице Дениса Давыдова

На жильцов муниципальной квартиры по адресу улица Дениса Давыдова, № 7/1, собираются подать в суд, если те не наведут порядок в ней. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Жители подъезда ранее жаловались на мать и сына, которые, по их словам, завалили жилье мусором. Обращения в администрацию района и в другие инстанции ни к чему не привели.

