«Проход невозможен. Всё, точка»: жители 70 коттеджей оказались заперты на своей улице — поперек нее построили многоэтажку

Жители коттеджного поселка в Элитном оказались почти изолированы: из двух выездов им оставили только один, а безопасных пешеходных проходов не осталось вовсе. Ситуация стала критической особенно сейчас — накануне учебного года, когда дети будут пешком добираться до школ, которые находятся за пределами их улицы. Удобный выход и выезд проходит через территорию новостройки от того же застройщика, что построил коттеджи, и его решили закрыть. Разбирался в ситуации корреспондент НГС Илья Калинин.
«Хозяин приказал»
Жители части поселка Элитного Мичуринского сельсовета оказались запертыми на своей улице. Выйти пешком с закрытой территории коттеджей оказалось нереально, особенно в период непогоды — дождей и снега.
Более 70 коттеджей расположились длинной полосой вдоль улицы Радужной. Эту часть Элитного назвали коттеджным поселком «Фортуна Парк». Основной проход и проезд к улице Зорге у жителей «Фортуны Парк» до последнего времени был с двух сторон: мимо АЗС с большой автостоянкой или мимо четырехэтажного дома, поставленного практически поперек выезда с Радужной. Была еще одна тропинка во внешний мир, но ее перекрыла развернувшаяся стройка комплекса «Расцветай на Зорге». С другой стороны строят таунхаусы проекта «Березки-Элитный».
Со стороны АЗС, рассказывают жители, в любую непогоду пешеходу, например детям в школу, ходить опасно: в дожди — непролазная грязь, зимой — снег. При этом тротуаров и обочин нет совсем. К тому же здесь постоянно паркуются и разворачиваются фуры и пассажирские автобусы.
С другой стороны улицы проход исчез в конце июля 2023 года. Тут Радужная упирается в ворота недавно построенного четырехэтажного жилого дома
— Все дома по Радужной мы покупали у нее или у ее сестры-близнеца Виктории Разин как у частных лиц, и никаких обязательств у нас перед ними не было. Утром 25 июля мы с дочерью подошли к воротам, а там рабочий закрывал ворота на замок. На мой вопрос, что он делает, рабочий сказал, что так хозяин приказал, супруг Бучук — Алексей, — рассказала журналисту жительница улицы Радужной Мария Кузнецова.
По официальной версии, ворота закрыли, потому что живущие в коттеджах на Радужной дети пакостят в подъездах нового дома, что-то ломают там и разрушают. Ольга Бучук, рассказывают жители, заявила в местном чате, что за закрытые ворота проголосовало большинство жителей многоквартирного дома. Но на просьбы показать протоколы с голосованием прислала в чат аудиосообщение (аудиофайл имеется в распоряжении редакции НГС): «Мы закрываем этот вопрос. Пока у меня там (в четырехэтажном доме. — Прим. ред.) 50 процентов плюс 1 [голос], ворота я не открою. Всем говорю. Всё, вопрос закрыт!»
Кто такие Ольга и Алексей Бучук
Предприниматели Алексей и Ольга Бучук являются владельцами нескольких юрлиц, среди которых фирмы-застройщики и управляющая компания.
Две из них называются одинаково — «Мой Дом». Одна появилась в 2013 году и принадлежит только Ольге Бучук, вторую компанию супруги Бучук зарегистрировали в 2017 году и владеют ею в равных долях. Как раз она причастна к строительству «Фортуны Парк», а также получила три госконтракта на 7,5 миллиона рублей: администрация Новосибирского района приобрела у нее «служебные жилые помещения». В августе 2023 года появился еще один «Мой Дом» — специализированный застройщик. У супругов Бучук в нем по 25%, а половина принадлежит Валерию Акимову.
Валерий Акимов в августе 2023 года получил контрольный пакет (51%) также в строительной компании «Формула недвижимости», учредителями которой были до этого известный новосибирский девелопер Владимир Мартыненков, бывший депутат новосибирского Заксобрания Николай Сурков и один из крупных подрядчиков в сфере дорожных работ Александр Дингес. Еще одним учредителем «Формулы недвижимости» (24%) стал Евгений Корнев.
Семья Бучук также владеет двумя управляющими компаниями. Четырехэтажным домом на Радужной управляет их УК «Воскресная», существующая с 2014 года: ее учредителями являются Алексей Бучук (76,36%) и Виктория Разин (23,64%). По итогам 2022 года компания заработала 9,7 миллиона рублей выручки, чистая прибыль составила 834 тысячи рублей.
Один из жильцов дома на Радужной, 73 рассказал, что они недовольны управляющей компанией, и им предложили «альтернативу» — УК «Высота». По данным «Контур.Фокуса», она образована в сентябре 2007 года, а единственным владельцем является Алексей Бучук. Финансовые показатели у компании отсутствуют.
«Нет проезду и проходу»
По словам Ольги Бучук, дорогу перекрыли по решению владельцев квартир в четырехэтажке: им принадлежит участок, в который и упирается проезд. Мнение, утверждает она, было озвучено на собрании, которое проходило в чате дома.
— У меня на сегодняшний момент в собственности более 50% квадратных метров в доме, но было запущено голосование собственников многоквартирного дома без моего участия, и большинство собственников сказали: «Нет проезду и проходу через наш земельный участок», — пояснила женщина. — Проезд и проход практически всё лето был открыт, но дети — не знаю, кто там, — попадая на площадку многоквартирного дома, начали портить имущество. В подъезде на стенах, на почтовых ящиках рисовали, царапали перила, вредили общему имуществу дома, отклеивали от почтовых ящиков цифры. Там домофон установлен, но подъезд был открыт.
Ольга Бучук в разговоре неоднократно подчеркнула тезис о частной собственности и заметила, что вопрос об ограждении земельного участка постоянным забором вместо временного строительного пока еще не решен. По всем вопросам, связанным с домом, она предложила обращаться в УК «Воскресная», уточнив, что конкретно ей компания не принадлежит.
— Проход невозможен. Только по решению собственников многоквартирного дома. Всё, точка! — резко завершила разговор Ольга Бучук.
Как объяснил Алексей Бучук, разные юрлица их семьи создавались для разных целей. Специализированного застройщика зарегистрировали для новых проектов: для банковского финансирования приставка «СЗ» обязательна.
Что касается конфликтной ситуации с жильцами поселка, то разбираться жителям коттеджей надо с жителями многоквартирного дома, уверен Алексей Бучук. Он предложил жителям «Фортуны Парк» вложиться деньгами в организацию забора, ворот, шлагбаума, калитки и в дальнейшее обслуживание всего этого. Строительство забора и материальную сторону вопроса собственники четырехэтажки обсудят, заверил мужчина, на собрании — уже настоящем, с протоколом.
На вопрос, который напрашивается у каждого, кто посмотрит на карту, — зачем вообще надо было строить многоквартирный дом поперек выезда из коттеджного поселка, — Алексей Бучук рассмеялся.
— Как вы интересно преподносите. Я просто даже удивлен такому вопросу. А, собственно говоря, что, нельзя было дом ставить там? Или его нужно было по чьему-то желанию расположить по-другому? — недоуменно заметил он.
Высказанное жильцами коттеджного поселка предположение, что их таким образом хотят загнать в нужную семье Бучук управляющую компанию, глава УК «Воскресная» категорично отверг. Когда-то давно, заметил мужчина, он предлагал жильцам коттеджей заключить договор с его УК на обслуживание, но на самом деле он этого не хочет: хлопотно и невыгодно, мол, иметь в управлении индивидуальные дома.
— У меня нет коммерческого и денежного интереса к этому поселку. Я не предлагал жильцам поселка вступать в управляющую компанию, я их просто информировал, что у нас есть УК и мы имеем возможность оказывать услуги, — сказал Алексей Бучук.
«Нас просто сталкивают лбами»
Жильцы улицы Радужной — и 73-го дома, и «Фортуны Парк» — считают, что их пытаются поссорить: конфликт с перекрытыми воротами не устраивает людей с обеих сторон. Жительница многоквартирного дома Юлия рассказывает, что у них многие были против перекрытия дороги для жильцов поселка. Но Ольга Бучук, по словам девушки, стала активно рассказывать в чате дома про якобы существующую нездоровую атмосферу в поселке: наркоманов, закладки, притоны — это изменило мнение части жителей дома.
— Нас просто сталкивают лбами. У меня в поселке живут родители, я знаю, что там всё замечательно. Я бы никогда не купила квартиру в этом доме, если бы в поселке было всё так печально, у меня же дети, — подчеркнула Юлия.
Жители четырехэтажки также опасаются, что, отгородившись от коттеджного поселка, они в какой-то момент сами могут оказаться в изоляции. Ольга Бучук не смогла объяснить жильцам, какая территория вокруг дома принадлежит им, а какая — муниципалитету.
— Она сказала, мол, вызывайте геодезиста и пусть он ставит колышки. А от нашего 73-го дома, получается, всего один выезд к Зорге, который проложен, как я понимаю, самим застройщиком. И застройщик сказала, что этот участок [под дорогой] принадлежит городу. На кадастровой карте на этом участке так и указано: парковка. Вот мы и переживаем, что город продаст землю под застройку, и у нас вообще выезда не будет, — рассказала жительница дома Виктория.
— Мы не заинтересованы, чтобы тут был именно [сквозной] проезд, потому что машины чужие уже как-то носились по нашей улице. Мы вообще хотим с жильцами многоквартирного дома объединиться и поставить шлагбаумы с двух сторон на выездах к улице Зорге, — озвучила журналисту НГС позицию жителей коттеджного поселка Мария Кузнецова.
Местные жители уже обратились со своей проблемой к главе поселка Элитного, в прокуратуру Новосибирской области и пообщались с местными депутатами. В администрации поселка ответили, что владельцам коттеджей необходимо избрать представителей для встреч и решения текущих вопросов.
Конфликты в коттеджных поселках между жителями и управляющими или застройщиками происходят регулярно. В августе 2021 года НГС рассказал, как жителям коттеджного поселка «Гармония» препятствуют в проезде к своим домам, если они не заключили договор с местной УК.