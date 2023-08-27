«Проход невозможен. Всё, точка»: жители 70 коттеджей оказались заперты на своей улице — поперек нее построили многоэтажку

«Хозяин приказал»

Жители части поселка Элитного Мичуринского сельсовета оказались запертыми на своей улице. Выйти пешком с закрытой территории коттеджей оказалось нереально, особенно в период непогоды — дождей и снега.



Более 70 коттеджей расположились длинной полосой вдоль улицы Радужной. Эту часть Элитного назвали коттеджным поселком «Фортуна Парк». Основной проход и проезд к улице Зорге у жителей «Фортуны Парк» до последнего времени был с двух сторон: мимо АЗС с большой автостоянкой или мимо четырехэтажного дома, поставленного практически поперек выезда с Радужной. Была еще одна тропинка во внешний мир, но ее перекрыла развернувшаяся стройка комплекса «Расцветай на Зорге». С другой стороны строят таунхаусы проекта «Березки-Элитный».

