«Решили добить наши улицы»: новосибирцы пожаловались на разбитые большегрузами дороги — они оказались у частного лица

— Если застройщик ЖК «Вознесенский» будет продолжать возить стройматериалы по улице Рубежной, то нужно будет выезжать на место, определять болевые точки, которые подрядчик будет восстанавливать, — сказал депутат.



Застройщик ЖК «Вознесенский» — ООО СЗ «Олозоводская». По данным «Контур.Фокуса», дата образования компании — 21 ноября 2012 года. Директор — Вячеслав Кузнецов, учредитель — Александр Зудин. На конец 2021 год баланс организации составил 218,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиона.