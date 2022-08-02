«Решили добить наши улицы»: новосибирцы пожаловались на разбитые большегрузами дороги — они оказались у частного лица
Застройщик не готов восстанавливать дороги, а город ответственность за них не берет
Больше месяца по дорогам коттеджного поселка машины доставляют стройматериалы для нового ЖК «Вознесенский». По словам местной жительницы, под тяжестью разрушилась дорога на улицах Рубежная и Вознесенская: провалилась земля возле люков, асфальт потрескался, а бетонные плиты продавились в землю. Дороги на балансе города не стоят, участок, на котором находятся улицы, оформлен, как сквер, и принадлежит физическому лицу. Что говорят местные жители и кому по решению суда принадлежит дорога — разбиралась Елизавета Горячева.
«Вокруг люков — дыры»
Жители домов на окраине Кировского района уже месяц борются с застройщиком жилого комплекса «Вознесенский». По словам местной жительницы Галины Смирновой, техника доставляет материалы на стройку с раннего утра уже в течение месяца, и дорога под тяжестью машин начала ломаться и трескаться. Женщина отметила, что примерно два года техника ходила через парк имени Синягина, но этот проезд закрыли, и машины поехали по улицам Рубежная и Вознесенская, рядом с малоэтажками и коттеджами.
— Наши дороги не стоят на балансе, мы их чистим и ремонтируем за свой счет. В коттеджном городке дорога после техники оказалась разбита. Вокруг много пыли, бегают дети, рядом с люками — большие дыры, — поделилась с НГС Галина. — Раньше они ездили по парку имени Синягина, но доступ закрыли. Сейчас машины решили добить наши улицы.
Депутат Сергей Трубников, который представляет жителей в Горсовете, утверждает, что городские власти выдали застройщику техническое условие на присоединение к дорожной сети, даже не выезжая на место. По мнению депутата, если так продолжится дальше, застройщику придется отремонтировать дороги после окончания строительства.
— Если застройщик ЖК «Вознесенский» будет продолжать возить стройматериалы по улице Рубежной, то нужно будет выезжать на место, определять болевые точки, которые подрядчик будет восстанавливать, — сказал депутат.
Застройщик ЖК «Вознесенский» — ООО СЗ «Олозоводская». По данным «Контур.Фокуса», дата образования компании — 21 ноября 2012 года. Директор — Вячеслав Кузнецов, учредитель — Александр Зудин. На конец 2021 год баланс организации составил 218,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиона.
При этом в компании «Оловозаводская» отрицают, что используют дороги внутри жилого сектора: согласно пояснению представителя застройщика, движение спецтехники происходит по дорогам общего пользования. При этом единственная дорога, которая не проходит между жилыми домами, — та, что отмечена по границе Новосибирска и Краснообска и теперь закрыта для застройщика. Других вариантов проезда к стройплощадке просто нет. Но вкладываться в чужие проезды компания не готова.
— При проведении строительных работ застройщик руководствуется нормами действующего законодательства РФ. Проектной документацией строительства жилого комплекса предусмотрено финансирование исключительно самого жилого комплекса и напрямую прилегающего к нему участка дороги. Ремонт дорог микрорайона в целом проектной документацией не предусмотрен, — рассказал представитель застройщика журналисту НГС.
Компания предоставила номер, по которому можно было задать дополнительные вопросы, но за несколько дней подготовки материала по нему не ответили.
Чужие дороги
Как сообщает местная жительница, машины возят стройматериалы преимущественно по улице Рубежная и Вознесенская. По данным публичной кадастровой карты, проезды объединены с территориями улицы Воскресной и включены в земли населённых пунктов. По данным Росреестра, виды разрешенного использования территории: парки, скверы, бульвары и иные озелененные территории.
У земли, по данным выписки из ЕГРН, есть хозяин — Ольга Бучук. В 2012 году мэрия наложила на землю публичный сервитут, чтобы люди могли использовать территорию для проезда.
— В моей собственности есть земельный участок, на котором проложены коммуникации, — пояснила журналисту НГС Ольга Бучук. — В 2012 году мэрия наложила на участок публичный сервитут, так как необходимо было обеспечить проезд жителей к своим домам. Обязательствами по содержанию дорог должна заниматься мэрия города.
Ответственных нашёл суд
По решению Кировского районного суда (документ имеется в распоряжении редакции) ответственность за территорию несет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. В материалах суда указано, что улица Воскресная не включена в перечень дорог общего значения городского округа и не относится к собственности Новосибирска.
— Согласно информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска спорный объект [...] не является автомобильной дорогой, а служит проездами, предназначенными для обеспечения транспортной доступности к объектам жилой застройки, — сообщается в решении суда.
Также в документе департамент транспорта отмечает, что принимать улицы в муниципальную собственность нецелесообразно. Администрация Кировского района, где находятся улицы, сообщала суду, что раз Ольга Бучук владеет участком с проездами, значит, и сами дороги принадлежат ей. Администрация Кировского района на себя ответственность за улицы не взяла, так как они не включены в перечень территорий, которые содержат за счет городского бюджета.
Но суд указал, что предпринимательница является только собственником земельного участка, но не дорог. Из материалов суда следует, что участки являются дорогами на законных основаниях и ответственность за них несет мэрия Новосибирска.
— Суд приходит к выводу, что ответственность за содержание и ремонт вышеуказанной автомобильной дороги возложена на мэрию в лице ее структурного подразделения, — указано в решении суда.
Что говорят в мэрии
В мэрии Новосибирска на запрос журналиста НГС сообщили, что проезды на улицах Рубежная, Воскресная и Вознесенская не имеют признаков автомобильных дорог.
— Данные объекты в реестре муниципального имущества города Новосибирска не числятся, — отметили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Хотя суд решил, что должно быть иначе.
При этом в департаменте строительства и архитектуры сообщили, что застройщику ЖК «Вознесенский» были выданы разрешения на присоединение участка к автомобильным дорогам местного назначения. Таким образом, по улицам Рубежная, Воскресная и Вознесенская, которые дорогами не являются, ездить большегрузам нельзя.
НГС также направил запрос в администрацию Новосибирского района, на территории которого расположен парк имени Синягина. Ответ к моменту публикации материала в редакцию не поступил.
Недавно НГС писал о том, что жители микрорайона «Европейский берег» собирают подписи под письмом президенту страны с просьбой помочь спасти реку, возле которой они живут.