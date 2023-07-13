Нет воды — не плати: как добиться перерасчета за некачественные услуги ЖКХ

Предоставление некачественных услуг

Нормы качества услуг установлены в уже упомянутом постановлении. Согласно документу, горячая вода должна быть не меньше 60–70 градусов днем и не меньше 30 градусов с полуночи до 5 утра.

И холодная, и горячая вода должна быть прозрачной и без запахов. Если у потребителя есть вопросы относительно жесткости, цвета или запаха воды, то он вправе обратиться в Роспотребнадзор и заказать независимую экспертизу.