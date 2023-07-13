Нет воды — не плати: как добиться перерасчета за некачественные услуги ЖКХ

Как часто вы просыпались, выключали будильник, шли в душ… и понимали, что горячей воды нет? Если эта ситуация вам знакома не понаслышке, то вы должны знать, что не обязаны платить полную цену по счетам ЖКХ. Коммунальщики, разумеется, не будут по своей инициативе оформлять перерасчет за то, что предоставляют некачественные услуги, поэтому берите инициативу в свои руки. А мы расскажем, как это сделать.
Что такое перерасчет и когда его можно запросить
Начнем с того, что перерасчет — это повторный расчет суммы, которую вы должны за коммунальные услуги. При этом сумма может как увеличиться, так и уменьшиться: в первом случае неуплата пойдет в новую квитанцию, во втором — переплаченные деньги пойдут в стоимость будущих начислений.
Перерасчет можно оформить на вывоз мусора, водоснабжение, газоснабжение, канализирование, отопление и электроэнергию. Согласно постановлению о предоставлении коммунальных услуг, у жильцов есть шесть оснований для перерасчета.
Предоставление некачественных услуг
Нормы качества услуг установлены в уже упомянутом постановлении. Согласно документу, горячая вода должна быть не меньше 60–70 градусов днем и не меньше 30 градусов с полуночи до 5 утра.
И холодная, и горячая вода должна быть прозрачной и без запахов. Если у потребителя есть вопросы относительно жесткости, цвета или запаха воды, то он вправе обратиться в Роспотребнадзор и заказать независимую экспертизу.
Перерыв в передаче услуг
Получить компенсацию можно, если какой-то из услуг не было в течение длительного времени. Так, если у вас не было холодной воды в течение 4 часов подряд либо 8 часов суммарно за месяц, то вы имеете право на компенсацию.
Те же правила касаются и горячей воды, за исключением того, что в случае аварии на тупиковой магистрали воду могут отключить на сутки. Газа может не быть не больше 4 часов в месяц, а мусор обязаны вывозить каждые два дня при температуре ниже 5 градусов и каждые сутки, если на улице тепло.
Сложнее с электроэнергией: при наличии двух взаимно резервирующих источников питания электричество могут отключать лишь на два часа, а если источник питания один, то и на весь день. Узнать количество источников питания можно у вашей управляющей компании.
Жильцы, которые были лишены услуг на большее время, имеют право на перерасчет. В некоторых случаях можно претендовать и на возмещение ущерба.
— В законе о защите прав потребителей есть отдельное положение о том, что если услугами ненадлежащего качества был причинен имущественный вред, то потребитель имеет право на возмещение ущерба, — объясняет заместитель руководителя юридической коллегии «ЮриуС» Алексей Коновалов. — Однако его надо доказывать. Потребуется заключение специалиста о том, что техника вышла из строя из-за скачка напряжения. Как показывает практика, достаточно заключения сервисного центра. Этот же сервисный центр может дать заключение о стоимости ремонта поврежденной техники или о том, что ремонт невозможен и требуется покупка новой.
Отсутствие жителей в течение 5 и более дней
Если вы, например, уехали в отпуск или решили немного пожить на даче (не меньше пяти дней), то имеете право платить за ЖКХ меньше. Это касается тех жильцов, которые не пользуются счетчиками воды и газа, потому что в таком случае оплата и так проходит по фактическому использованию.
Управляющую компанию нужно предупредить об отъезде заранее либо не позднее 30 суток после возвращения. В заявлении необходимо показать документы, которые доказывают ваше отсутствие: билет на поезд или самолет, справка от работодателя о командировке, подтверждение оплаты гостиницы. Если у вас нет задолженности и все документы в порядке, то УК произведет перерасчет в течение пяти дней.
Также перерасчет возможен в следующих случаях:
- расхождение со счетчиками;
- уменьшение количества проживающих;
- получение льгот и субсидий.
Как подавать на перерасчет
Для этого собственнику необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или организацию, которая отвечает за предоставление коммунальных услуг. Зачастую все контакты указаны на квитанции, которая приходит каждый месяц.
По правилам, вы можете попробовать позвонить и устно заявить о проблеме. В таком случае диспетчер может либо заявить о том, что он в курсе проблемы, либо отправить к вам проверку в течение двух часов.
Также можно отправить обращение по почте: необходимо будет написать заявление в свободной форме. В нём вы указываете, по каким причинам необходим перерасчет, а также перечисляете документы, которые подтверждают ваши слова.
Документы прикладываются к обращению в зависимости от того, что является основанием и доказательством для перерасчета. Например, если вы не были в квартире в течение пяти дней и более, приложите билеты, справку из больницы, документ о командировке и т. д. Если вы заявляете о некачественных услугах, то необходимо приложить заключение эксперта.
В случае если управляющая компания будет сопротивляться, а получить перерасчет принципиально важно, придется идти в суд. Перед этим рекомендуется подать в УК досудебную претензию: как рассказал нам юрист Алексей Коновалов, претензия дает шанс на то, что на нее отреагируют, и станет доказательством того, что вы пытались урегулировать спор мирным путем.
— Претензию нужно направлять тому, кто вам присылает квитанцию: либо управляющей компании, либо ТСЖ, либо поставщику. Закон о защите прав потребителей не содержит обязательного требования по составлению и направлению досудебной претензии. Но целесообразно и разумно начать с нее. Есть шанс, что на нее отреагируют или как минимум дадут ответ, в котором обозначат свою позицию. Это будет также доказательством того, что истец предпринимал попытки по мирному урегулированию спора, — говорит юрист.
Для суда вам необходимы документы на квартиру, платежные квитанции за спорный период, а также заключение специалистов о некачественной услуге и исковое заявление с расчетом цены иска.