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Улицу в центре Новосибирска заволокло паром — что там происходит

На месте работают сотрудники СГК

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Пар поднялся высоко над землей

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Утром 12 мая на улице в центре Новосибирска из земли пошел пар. Фотографию с места прислала читательница НГС.

Судя по кадрам, это произошло около бизнес-центра на Советской, 64. В пресс-службе СГК сообщили, что на месте уже проводят ремонт:

— Устраняем дефект после испытания теплосетей. Сегодня до позднего вечера работы завершим, — сказали в СГК.

По данным карты отключений мэрии Новосибирска, в здании на Советской, 63 сейчас отключена горячая вода.

На месте уже работают сотрудники СГК

На месте уже работают сотрудники СГК

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Недавно СГК публиковал график отключения горячей воды этим летом. Испытания тепловых сетей начнутся 16 мая после того, как теплосети проверят на максимальную температуру.

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