Улицу в центре Новосибирска заволокло паром — что там происходит

Утром 12 мая на улице в центре Новосибирска из земли пошел пар. Фотографию с места прислала читательница НГС.
Судя по кадрам, это произошло около бизнес-центра на Советской, 64. В пресс-службе СГК сообщили, что на месте уже проводят ремонт:
— Устраняем дефект после испытания теплосетей. Сегодня до позднего вечера работы завершим, — сказали в СГК.
По данным карты отключений мэрии Новосибирска, в здании на Советской, 63 сейчас отключена горячая вода.
Недавно СГК публиковал график отключения горячей воды этим летом. Испытания тепловых сетей начнутся 16 мая после того, как теплосети проверят на максимальную температуру.