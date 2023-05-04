В Новосибирске теплосети включат на максимальную мощность — в СГК предупреждают о размывах грунта

В Новосибирске СГК с
— Испытания сетей на максимальную температуру будут проводиться путем повышения температуры теплоносителя до
В СГК добавили, что в ходе испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды с температурой 100 градусов.
— Поэтому просим жителей соблюдать осторожность и не допускать пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, а владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — добавили в СГК.
Отопительный сезон в Новосибирске завершат