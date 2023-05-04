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В Новосибирске теплосети включат на максимальную мощность — в СГК предупреждают о размывах грунта

Такие испытания проводятся раз в пять лет

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Испытания будут проходить пять дней

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В Новосибирске СГК с 11 мая приступит к испытанию теплосетей на максимальную температуру. Такие испытания проводят раз в пять лет в конце отопительного сезона. В СГК рассказали, что испытания пройдут поэтапно в разных районах города до 16 мая. У большинства жителей горячую воду не отключат.

— Испытания сетей на максимальную температуру будут проводиться путем повышения температуры теплоносителя до 130 °С для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и проверки компенсирующей способности тепловых сетей, — рассказали в пресс-службе СГК.

Испытания закончатся <nobr class="_">16 мая</nobr>

Испытания закончатся 16 мая

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В СГК добавили, что в ходе испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды с температурой 100 градусов.

— Поэтому просим жителей соблюдать осторожность и не допускать пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, а владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — добавили в СГК.

Отопительный сезон в Новосибирске завершат 10 мая. Отключить дом от отопления можно до официального окончания отопительного сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно.

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