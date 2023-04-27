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Что делать, если дома стало жарко весной? Инструкция от СГК

В Новосибирске потеплело, и в некоторых квартирах становится некомфортно из-за температуры

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Дом можно отключить от тепла до официального окончания отопительного сезона

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В Новосибирск в конце апреля пришло потепление. Ожидается, что на этой неделе температура уже не опустится ниже 0 градусов. Отопительный сезон еще не закончился, и некоторым горожанам становится жарко в квартирах. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что можно сделать, чтобы добиться комфортной температуры дома.

Если жильцов не устраивает температура в доме, то старший по дому или подъезду может подать заявление в управляющую компанию о регуляции системы отопления.

Также собственники могут договориться о том, чтобы тепло в дом прекратили подавать до официального окончания отопительного сезона.

— Если всех жильцов не устраивает тепловой режим, то на общем собрании собственники могут принять решение о досрочном прекращении теплоснабжения. После этого обратиться в УК, которая подаст заявку на прекращение теплоснабжения уже в теплоснабжающую организацию, — объяснили в «Сибирской генерирующей компании».

Кроме этого, в домах можно устанавливать системы, с помощью которых температура будет регулироваться в зависимости от погодных условий.

Накануне с СГК назвали предварительные сроки отключения горячей воды в Новосибирске. В этом году гидравлические испытания в городе проведут в 14 этапов.

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