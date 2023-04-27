Что делать, если дома стало жарко весной? Инструкция от СГК

В Новосибирск в конце апреля пришло потепление. Ожидается, что на этой неделе температура уже не опустится ниже 0 градусов. Отопительный сезон еще не закончился, и некоторым горожанам становится жарко в квартирах. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что можно сделать, чтобы добиться комфортной температуры дома.
Если жильцов не устраивает температура в доме, то старший по дому или подъезду может подать заявление в управляющую компанию о регуляции системы отопления.
Также собственники могут договориться о том, чтобы тепло в дом прекратили подавать до официального окончания отопительного сезона.
— Если всех жильцов не устраивает тепловой режим, то на общем собрании собственники могут принять решение о досрочном прекращении теплоснабжения. После этого обратиться в УК, которая подаст заявку на прекращение теплоснабжения уже в теплоснабжающую организацию, — объяснили в «Сибирской генерирующей компании».
Кроме этого, в домах можно устанавливать системы, с помощью которых температура будет регулироваться в зависимости от погодных условий.
Накануне с СГК назвали предварительные сроки отключения горячей воды в Новосибирске. В этом году гидравлические испытания в городе проведут в 14 этапов.