Что делать, если дома стало жарко весной? Инструкция от СГК

Кроме этого, в домах можно устанавливать системы, с помощью которых температура будет регулироваться в зависимости от погодных условий.

Накануне с СГК назвали предварительные сроки отключения горячей воды в Новосибирске. В этом году гидравлические испытания в городе проведут в 14 этапов.