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Стала известна дата окончания отопительного сезона в Новосибирске

Отключать горячую воду начнут 16 мая

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Скоро батареи в Новосибирске отключат

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В Новосибирске 10 мая завершат отопительный сезон. После этого в городе начнутся гидравлические испытания.

— Мы получили уточненную информацию. С завтрашнего дня температура среднесуточная выходит за +8 градусов, перехода через 0 не будет. Наше предложение — завершить отопительный сезон 10 мая. После праздников мы выполним климатическую норму, — рассказал на совещании 3 мая глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы для окончания отопительного сезона.

С 16 числа начнутся гидравлические испытания по зонам ТЭЦ и крупных котельных. Их проведут в 14 этапов. Порядок отключения домов от горячей воды позже опубликует мэрия.

Отключить дом от отопления можно до официального окончания отопительного сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно.

На этой неделе в Новосибирске ждут потепления до +23 градусов. Синоптики дали подробный прогноз.

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