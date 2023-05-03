Стала известна дата окончания отопительного сезона в Новосибирске

В Новосибирске 10 мая завершат отопительный сезон. После этого в городе начнутся гидравлические испытания.
— Мы получили уточненную информацию. С завтрашнего дня температура среднесуточная выходит за +8 градусов, перехода через 0 не будет. Наше предложение — завершить отопительный сезон 10 мая. После праздников мы выполним климатическую норму, — рассказал на совещании 3 мая глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы для окончания отопительного сезона.
С 16 числа начнутся гидравлические испытания по зонам ТЭЦ и крупных котельных. Их проведут в 14 этапов. Порядок отключения домов от горячей воды позже опубликует мэрия.
Отключить дом от отопления можно до официального окончания отопительного сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно.
На этой неделе в Новосибирске ждут потепления до +23 градусов. Синоптики дали подробный прогноз.