У моря без воды: жители села Сосновка на берегу Обского моря на две недели остались без водоснабжения

Во время сильных морозов, которые стояли в Новосибирской области несколько недель, то тут, то там вспыхивали очаги проблем. Пропадали и продолжают пропадать у людей то отопление, то электричество, то вода. В селе Сосновка более сотни домов остались без стабильного водоснабжения — а вместе с ними и школа. Но если одни жители были возмущены отсутствием такого простого и понятного достижения цивилизации, другие отнеслись к нему с неожиданным спокойствием. И с теми, и с другими поговорили журналисты НГС — и узнали, что произошло в живописном селе на берегу Обского моря.
Сосновка — сравнительно большое село, которое расположилось у Обского водохранилища, на двух берегах впадающей в него речки Сосновки за Бердском. В этом году селу исполнилось 396 лет.
Когда-то рядом с ним было еще два села — Мильтюши и Верх-Ельцовка, но при образовании водохранилища они попали в зону затопления, и их жители переселились в Сосновку. В последние годы живописное место облюбовали городские, и на месте старых деревенских домов стали появляться коттеджи. Сейчас в селе живет около 700 человек, здесь есть школа и фельдшерско-акушерский пункт, пара магазинов, клуб, библиотека. Примерно на две недели около трети территории села оказалось без воды.
— Мы живем там с 2013 года, такая проблема с водой постоянно. Мы не выдержали и себе пробурили скважину, поэтому мы сами с водой. Но люди там разные, — рассказала 19 декабря журналисту НГС жительница села Галина. — Сейчас проблема с водонапорной башней, что находится на улице Школьной, — вся улица уже третью неделю сидит абсолютно без воды. Что делают люди, у которых нет скважины, я не понимаю. У многих есть двор, животные, их надо поить. Я уже молчу, что и посуду помыть надо, и умыться, что-то приготовить. Наверное, топят снег.
По телефону проблему с водоснабжением НГС подтвердили и в местной школе — она находится в нескольких метрах от одной из трех сельских водонапорных башен. Эта башня снабжает водой две улицы — Школьную и Набережную, около сотни домов.
Местные жители говорят, что перебои с водой время от времени были и раньше, но такой длительный — впервые. Хотя тут же поправляются: вода-то в кране была, но с таким напором даже в чайник набирать ее приходилось долго.
— То, что текло, назвать «есть вода» нельзя. Когда у вас струйка толщиной с карандашный грифель — что это? Это ни постирать, ни душ принять, — говорит сельчанин Иван. — И она холодная. Чтобы была горячая, нужно, чтобы она до бойлера поднялась, а она не поднимается.
Другие сосновцы — из тех, что живут в селе уже давно, относятся к проблеме гораздо спокойнее. «Это деревня, что вы хотите», — пожимает плечами одна из жительниц улицы Школьной. На вопрос, почему водоснабжение не должно работать нормально, раз уж есть, отвечают, что это «рабочий момент».
— Знаете, это, может, городским некомфортно без воды, — иронично говорит Надежда — на той же Школьной, кроме нее, живет и семейное хозяйство из коровы, теленка, овец, кота и собаки. — Периодически вода появлялась, мы по вечерам набирали. Напора не было, но ничего страшного: коровам хватало, нам тоже.
Ее соседка Галина при этом призналась, что к комфорту центрального водоснабжения всё-таки привыкла и без него пришлось нелегко.
— Люди привыкли, что кран открыл — есть холодная вода, водонагреватель поставил — есть горячая. И эти перебои с водой очень напрягают. Когда день-два, еще можно спокойно отнестись к этому, а когда дольше — уже некомфортно, — сказала женщина. — Вода была, но текла очень-очень медленно, иногда прерывалась, набиралась очень-очень долго. Когда не работает башня возле школы, к нам самотеком вода идет от башни, которая на въезде. Она сама потихонечку стекает, и сколько достается — столько достается. О стирке можно было вообще забыть.
Водопровод в Сосновке закольцевали летом, когда меняли водопровод, — одно это, считает часть местных жителей, их в эти две недели и спасло. Причиной отсутствия напора оказался сгоревший насос в одной из водонапорных башен. К приезду в село журналистов НГС его успели заменить, и напор воды был нормальный, но на следующий день воду снова на какое-то время отключили — на этот раз для замены клапана. Еще через день воды в кране снова какое-то время не было.
Село, как и еще несколько населенных пунктов Искитимского района, обслуживает МУП «Северное» — организация базируется в Лебедёвке, туда же сельчане ездят оплачивать водоснабжение по счетчикам. Директор предприятия Олег Ковтун рассказал журналисту НГС, что о проблеме узнал в среду, 14 декабря. Специалисты, по его словам, выехали на место сразу и поменяли насос, но из-за стоявших тогда морозов перемерзла скважина, поэтому восстановить подачу воды в тот же день не получилось. К этому моменту водоснабжение в селе было нарушено уже больше недели.
— Ни одного заявления со стороны жителей в адрес ЖКХ не поступало. В Искитимский район, в единую диспетчерскую службу жалоб и претензий не поступало. Откуда служба ЖКХ может узнать о проблеме? Только от жителей. Ни одного звонка не было, — объяснил он. — Если нет звонков — значит, проблем не было. Поэтому права жителей нарушены не были.
Жители Сосновки подтвердили: специалисты ЖКХ на их заявки реагируют очень быстро. Но на вопрос, какая именно организация обслуживает их водопровод, сходу ответить могут очень немногие. Почему никто, включая старосту села Наталью Атаманову, в течение недели активного обсуждения проблемы в сельских группах о ней не сообщил — непонятно.
Сама Наталья Атаманова в разговоре с журналистом НГС объяснила задержку морозами и тем, что в обслуживающей компании не хватает специалистов, а также посетовала на большое количество должников, которые не платят по счетчикам. По ее словам, в прошлом году долг за воду составил более 200 тысяч рублей.
— Жалобы подают городские, которые у нас не прописаны, — добавила староста. — Они как дачники приезжают и начинают нас строить во всех отношениях: им мешают наши коровы, им мешают наши куры — всё им мешает. Но если вы приехали в деревню — живите [как деревенские]. Водоснабжение работает нормально, без воды никто не сидел. Ну и что, что напор низкий — ну что теперь.
Олег Ковтун, впрочем, сказал, что часть проблемы — это тот самый закольцованный водопровод: это был своего рода эксперимент, который в «Северном» признали неудачным.
— На Сосновку первый раз в этом году работают две скважины одновременно. И получилось так, что скважина, которая находится на въезде, на Октябрьской, передавливала ту, что на Школьной, — потому та и замерзла. Морозы, а движения воды нет. Опыт оказался неудачный, и сейчас мы сделали как было в прошлом году: запитали от этой скважины только улицы Школьную и Набережную, — объяснил директор предприятия.
Но если с напором проблему и решили, то к качеству воды у сельчан всё равно есть претензии. Некоторые жители решаются пить водопроводную воду, но показатели по марганцу и железу в ее составе зашкаливают. Большинство сосновцев закупают питьевую воду в Бердске — в том числе в местный клуб, школу, расположившийся в селе пансионат для пожилых людей «Сосновка».
— Мы пользуемся общей водой, но я мечтаю этим летом сделать автономное водоснабжение. Вода просто ужасная. Нашим постояльцам я постоянно заказываю чистую воду в кулерах, на ней же готовим, а эту воду используем, грубо говоря, только для помывки, — рассказал директор пансионата Георгий Гирев. — Я разговаривал с местным водоканалом, но от них тоже мало что зависит. Тут только если какую-то фильтрацию ставить, но в последний раз мне ее на нашу территорию посчитали в районе 150 тысяч за установку. Плюс, естественно, фильтры нужно менять, а это тоже сумма немаленькая.
Ольга Алексеевна Пьяных, которая много лет была старостой села, говорит, что Сосновка когда-то входила в региональную программу «Чистая вода», но потом село из нее убрали. В районе, считает она, решили, что в других селах и деревнях проблема стоит острее. Когда-то, вспомнила она, в селе были и колонки, но их убрали — обслуживание было дорогим.
Письма о плохом качестве воды люди рассылали еще в начале года — под коллективными обращениями тогда подписалось более сотни жителей Сосновки. На одно из них — председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву — ответили в администрации Искитимского района (копия имеется в распоряжении НГС). Замглавы администрации Алексей Колотий сообщил, что по программе развития ЖКХ в районе определили первоочередные объекты, для которых проекты готовят прямо сейчас.
— В данный перечень включена скважина в селе Сосновка. Завершение подготовки проектно-сметной документации запланировано на 2022 год, — указано в ответе.
Фактически это означает, что рядом со скважиной (будет ли это одна из существующих или новая, непонятно) построят систему водоподготовки, через которую артезианская вода будет проходить перед подачей в сельский водопровод, объяснил Олег Ковтун. Когда конкретно это произойдет, в МУП «Северное» не знают.
После этого в селе останется только решить проблему с перебоями напряжения, из-за которых в том числе отключаются насосы системы водоснабжения, с короткой дорогой до Бердска, по которой многим жителям приходится ездить на работу после закрытия местной птицефабрики, и с газом.
Ольга Алексеевна вспомнила, что на решение этих проблем сельчане надеялись, когда в Сосновке решили выделить 32 участка для комплексной застройки — для многодетных семей. Но арендатор свои обязательства не выполнил, и проект не реализовали. Вернутся ли к нему снова, жители не знают.
Проблемы с водоснабжением постоянно возникают и в новосибирском Ложке, но застройщиков и чиновников они не смущают — там только предлагают строить новые дома.