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Проблема

У моря без воды: жители села Сосновка на берегу Обского моря на две недели остались без водоснабжения

Одни возмутились долгим реагированием на проблему руководства, а другие только пожали плечами: «Деревня есть деревня»

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Насос в водонапорной башне сломался, а после этого из-за длительных сильных морозов скважина и вовсе перемерзла — часть большого села на две недели осталась почти без водоснабжения

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Во время сильных морозов, которые стояли в Новосибирской области несколько недель, то тут, то там вспыхивали очаги проблем. Пропадали и продолжают пропадать у людей то отопление, то электричество, то вода. В селе Сосновка более сотни домов остались без стабильного водоснабжения — а вместе с ними и школа. Но если одни жители были возмущены отсутствием такого простого и понятного достижения цивилизации, другие отнеслись к нему с неожиданным спокойствием. И с теми, и с другими поговорили журналисты НГС — и узнали, что произошло в живописном селе на берегу Обского моря.

Сосновка — сравнительно большое село, которое расположилось у Обского водохранилища, на двух берегах впадающей в него речки Сосновки за Бердском. В этом году селу исполнилось 396 лет.

Когда-то рядом с ним было еще два села — Мильтюши и Верх-Ельцовка, но при образовании водохранилища они попали в зону затопления, и их жители переселились в Сосновку. В последние годы живописное место облюбовали городские, и на месте старых деревенских домов стали появляться коттеджи. Сейчас в селе живет около 700 человек, здесь есть школа и фельдшерско-акушерский пункт, пара магазинов, клуб, библиотека. Примерно на две недели около трети территории села оказалось без воды.

Когда-то Сосновка приняла переселенцев из затопленных водохранилищем соседних сёл, а сегодня дома здесь строят городские жители

Когда-то Сосновка приняла переселенцев из затопленных водохранилищем соседних сёл, а сегодня дома здесь строят городские жители

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— Мы живем там с 2013 года, такая проблема с водой постоянно. Мы не выдержали и себе пробурили скважину, поэтому мы сами с водой. Но люди там разные, — рассказала 19 декабря журналисту НГС жительница села Галина. — Сейчас проблема с водонапорной башней, что находится на улице Школьной, — вся улица уже третью неделю сидит абсолютно без воды. Что делают люди, у которых нет скважины, я не понимаю. У многих есть двор, животные, их надо поить. Я уже молчу, что и посуду помыть надо, и умыться, что-то приготовить. Наверное, топят снег.

По телефону проблему с водоснабжением НГС подтвердили и в местной школе — она находится в нескольких метрах от одной из трех сельских водонапорных башен. Эта башня снабжает водой две улицы — Школьную и Набережную, около сотни домов.

Добраться до живописного села на берегу Обского моря можно только на машине или на единственном автобусе, который ходит от искитимского вокзала

Добраться до живописного села на берегу Обского моря можно только на машине или на единственном автобусе, который ходит от искитимского вокзала

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Местные жители говорят, что перебои с водой время от времени были и раньше, но такой длительный — впервые. Хотя тут же поправляются: вода-то в кране была, но с таким напором даже в чайник набирать ее приходилось долго.

— То, что текло, назвать «есть вода» нельзя. Когда у вас струйка толщиной с карандашный грифель — что это? Это ни постирать, ни душ принять, — говорит сельчанин Иван. — И она холодная. Чтобы была горячая, нужно, чтобы она до бойлера поднялась, а она не поднимается.

Всего в селе сегодня живет около 700 человек, дети учатся в школе, а 32 дошколенка занимаются в клубе — детский сад обещают пристроить к школе только лет через 10

Всего в селе сегодня живет около 700 человек, дети учатся в школе, а 32 дошколенка занимаются в клубе — детский сад обещают пристроить к школе только лет через 10

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Другие сосновцы — из тех, что живут в селе уже давно, относятся к проблеме гораздо спокойнее. «Это деревня, что вы хотите», — пожимает плечами одна из жительниц улицы Школьной. На вопрос, почему водоснабжение не должно работать нормально, раз уж есть, отвечают, что это «рабочий момент».

— Знаете, это, может, городским некомфортно без воды, — иронично говорит Надежда — на той же Школьной, кроме нее, живет и семейное хозяйство из коровы, теленка, овец, кота и собаки. — Периодически вода появлялась, мы по вечерам набирали. Напора не было, но ничего страшного: коровам хватало, нам тоже.

У Надежды, как и у части других сельчан, есть хозяйство — корова, овцы. Чтобы всех напоить, воду накапливали флягами

У Надежды, как и у части других сельчан, есть хозяйство — корова, овцы. Чтобы всех напоить, воду накапливали флягами

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Ее соседка Галина при этом призналась, что к комфорту центрального водоснабжения всё-таки привыкла и без него пришлось нелегко.

— Люди привыкли, что кран открыл — есть холодная вода, водонагреватель поставил — есть горячая. И эти перебои с водой очень напрягают. Когда день-два, еще можно спокойно отнестись к этому, а когда дольше — уже некомфортно, — сказала женщина. — Вода была, но текла очень-очень медленно, иногда прерывалась, набиралась очень-очень долго. Когда не работает башня возле школы, к нам самотеком вода идет от башни, которая на въезде. Она сама потихонечку стекает, и сколько достается — столько достается. О стирке можно было вообще забыть.

Без воды оказалась и школа, но если питьевую и так закупали отдельно, то столовая с ее посудой оказалась в трудной ситуации

Без воды оказалась и школа, но если питьевую и так закупали отдельно, то столовая с ее посудой оказалась в трудной ситуации

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Водопровод в Сосновке закольцевали летом, когда меняли водопровод, — одно это, считает часть местных жителей, их в эти две недели и спасло. Причиной отсутствия напора оказался сгоревший насос в одной из водонапорных башен. К приезду в село журналистов НГС его успели заменить, и напор воды был нормальный, но на следующий день воду снова на какое-то время отключили — на этот раз для замены клапана. Еще через день воды в кране снова какое-то время не было.

Село, как и еще несколько населенных пунктов Искитимского района, обслуживает МУП «Северное» — организация базируется в Лебедёвке, туда же сельчане ездят оплачивать водоснабжение по счетчикам. Директор предприятия Олег Ковтун рассказал журналисту НГС, что о проблеме узнал в среду, 14 декабря. Специалисты, по его словам, выехали на место сразу и поменяли насос, но из-за стоявших тогда морозов перемерзла скважина, поэтому восстановить подачу воды в тот же день не получилось. К этому моменту водоснабжение в селе было нарушено уже больше недели.

— Ни одного заявления со стороны жителей в адрес ЖКХ не поступало. В Искитимский район, в единую диспетчерскую службу жалоб и претензий не поступало. Откуда служба ЖКХ может узнать о проблеме? Только от жителей. Ни одного звонка не было, — объяснил он. — Если нет звонков — значит, проблем не было. Поэтому права жителей нарушены не были.

Систему водоснабжения в селе построили в середине прошлого века из того, что было, говорят местные жители, но за последние годы водопровод поменяли почти полностью. Всего здесь три водонапорные башни: на въезде (на фото), рядом со школой и на другом берегу Сосновки — в старой части села

Систему водоснабжения в селе построили в середине прошлого века из того, что было, говорят местные жители, но за последние годы водопровод поменяли почти полностью. Всего здесь три водонапорные башни: на въезде (на фото), рядом со школой и на другом берегу Сосновки — в старой части села

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Жители Сосновки подтвердили: специалисты ЖКХ на их заявки реагируют очень быстро. Но на вопрос, какая именно организация обслуживает их водопровод, сходу ответить могут очень немногие. Почему никто, включая старосту села Наталью Атаманову, в течение недели активного обсуждения проблемы в сельских группах о ней не сообщил — непонятно.

Сама Наталья Атаманова в разговоре с журналистом НГС объяснила задержку морозами и тем, что в обслуживающей компании не хватает специалистов, а также посетовала на большое количество должников, которые не платят по счетчикам. По ее словам, в прошлом году долг за воду составил более 200 тысяч рублей.

— Жалобы подают городские, которые у нас не прописаны, — добавила староста. — Они как дачники приезжают и начинают нас строить во всех отношениях: им мешают наши коровы, им мешают наши куры — всё им мешает. Но если вы приехали в деревню — живите [как деревенские]. Водоснабжение работает нормально, без воды никто не сидел. Ну и что, что напор низкий — ну что теперь.

Сельчане надеялись, что с качеством воды в Сосновке разберутся по программе «Чистая вода», но село из программы исключили, и воду приходится возить из Бердска

Сельчане надеялись, что с качеством воды в Сосновке разберутся по программе «Чистая вода», но село из программы исключили, и воду приходится возить из Бердска

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Олег Ковтун, впрочем, сказал, что часть проблемы — это тот самый закольцованный водопровод: это был своего рода эксперимент, который в «Северном» признали неудачным.

— На Сосновку первый раз в этом году работают две скважины одновременно. И получилось так, что скважина, которая находится на въезде, на Октябрьской, передавливала ту, что на Школьной, — потому та и замерзла. Морозы, а движения воды нет. Опыт оказался неудачный, и сейчас мы сделали как было в прошлом году: запитали от этой скважины только улицы Школьную и Набережную, — объяснил директор предприятия.

Анализ качества воды показал, что в водопроводе Сосновки текут марганец и железо — эти элементы в составе воды перевалили далеко за норму

Анализ качества воды показал, что в водопроводе Сосновки текут марганец и железо — эти элементы в составе воды перевалили далеко за норму

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Но если с напором проблему и решили, то к качеству воды у сельчан всё равно есть претензии. Некоторые жители решаются пить водопроводную воду, но показатели по марганцу и железу в ее составе зашкаливают. Большинство сосновцев закупают питьевую воду в Бердске — в том числе в местный клуб, школу, расположившийся в селе пансионат для пожилых людей «Сосновка».

— Мы пользуемся общей водой, но я мечтаю этим летом сделать автономное водоснабжение. Вода просто ужасная. Нашим постояльцам я постоянно заказываю чистую воду в кулерах, на ней же готовим, а эту воду используем, грубо говоря, только для помывки, — рассказал директор пансионата Георгий Гирев. — Я разговаривал с местным водоканалом, но от них тоже мало что зависит. Тут только если какую-то фильтрацию ставить, но в последний раз мне ее на нашу территорию посчитали в районе 150 тысяч за установку. Плюс, естественно, фильтры нужно менять, а это тоже сумма немаленькая.

Ольга Алексеевна Пьяных вспомнила, что когда-то в селе работали колонки, но их убрали — видимо, их было дорого и ни к чему обслуживать

Ольга Алексеевна Пьяных вспомнила, что когда-то в селе работали колонки, но их убрали — видимо, их было дорого и ни к чему обслуживать

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Ольга Алексеевна Пьяных, которая много лет была старостой села, говорит, что Сосновка когда-то входила в региональную программу «Чистая вода», но потом село из нее убрали. В районе, считает она, решили, что в других селах и деревнях проблема стоит острее. Когда-то, вспомнила она, в селе были и колонки, но их убрали — обслуживание было дорогим.

Письма о плохом качестве воды люди рассылали еще в начале года — под коллективными обращениями тогда подписалось более сотни жителей Сосновки. На одно из них — председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву — ответили в администрации Искитимского района (копия имеется в распоряжении НГС). Замглавы администрации Алексей Колотий сообщил, что по программе развития ЖКХ в районе определили первоочередные объекты, для которых проекты готовят прямо сейчас.

— В данный перечень включена скважина в селе Сосновка. Завершение подготовки проектно-сметной документации запланировано на 2022 год, — указано в ответе.

Как только ситуация с водой нормализуется, сельчане займутся плотнее другими: электроснабжением, газификацией и, конечно, дорогой

Как только ситуация с водой нормализуется, сельчане займутся плотнее другими: электроснабжением, газификацией и, конечно, дорогой

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Фактически это означает, что рядом со скважиной (будет ли это одна из существующих или новая, непонятно) построят систему водоподготовки, через которую артезианская вода будет проходить перед подачей в сельский водопровод, объяснил Олег Ковтун. Когда конкретно это произойдет, в МУП «Северное» не знают.

После этого в селе останется только решить проблему с перебоями напряжения, из-за которых в том числе отключаются насосы системы водоснабжения, с короткой дорогой до Бердска, по которой многим жителям приходится ездить на работу после закрытия местной птицефабрики, и с газом.

Ольга Алексеевна вспомнила, что на решение этих проблем сельчане надеялись, когда в Сосновке решили выделить 32 участка для комплексной застройки — для многодетных семей. Но арендатор свои обязательства не выполнил, и проект не реализовали. Вернутся ли к нему снова, жители не знают.

Проблемы с водоснабжением постоянно возникают и в новосибирском Ложке, но застройщиков и чиновников они не смущают — там только предлагают строить новые дома.

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