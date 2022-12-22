У моря без воды: жители села Сосновка на берегу Обского моря на две недели остались без водоснабжения

Сосновка — сравнительно большое село, которое расположилось у Обского водохранилища, на двух берегах впадающей в него речки Сосновки за Бердском. В этом году селу исполнилось 396 лет.



Когда-то рядом с ним было еще два села — Мильтюши и Верх-Ельцовка, но при образовании водохранилища они попали в зону затопления, и их жители переселились в Сосновку. В последние годы живописное место облюбовали городские, и на месте старых деревенских домов стали появляться коттеджи. Сейчас в селе живет около 700 человек, здесь есть школа и фельдшерско-акушерский пункт, пара магазинов, клуб, библиотека. Примерно на две недели около трети территории села оказалось без воды.

