Прочь с моего метра: почему опасно жить в маленьких квартирах — объясняют врачи и рассказывают хозяева «малышек»

Для многих семей в России купить студию или однокомнатную квартиру — единственный шанс обзавестись собственным жильем. И это понятно, цены на недвижимость последние годы продолжают стремительно расти. Но почти никто не задумывается, что такие желанные скромные метры могут причинить ряд неприятностей: от психологического дискомфорта до серьезных заболеваний. Наши коллеги из Wday.ru спросили у экспертов, чем это может грозить на самом деле, а редакция Городских порталов собрала истории людей, которым приходится ютиться на очень маленьких площадях.
Как теснота влияет на психологическое здоровье
Психолог Анна Гарш объясняет, когда человек молод, он обычно не обращает внимание на тесноту. Но когда молодые люди обживаются в квартире, появляется мебель, ковры, столики, вещи, техника — это всё подсознательно начинает давить на человека, ему как будто больше нет места в собственном жилье.
По наблюдениям экспертов, из-за нехватки жизненного пространства людей могут преследовать признаки апатии, нервозности и даже случиться депрессия. Интересно, что постоянное проживание в небольших помещениях также может стать причиной набора лишнего веса.
Если возможности изменить положение пока нет, психолог советует по максимуму избавиться от лишних вещей. Именно они занимают в вашей небольшой квартире место, предназначенное только вам. Как вариант, сезонные вещи можно убрать на балкон (если он есть) или упаковать в специальные пакеты и арендовать для них кладовую.
Ирина М. переехала из 75-метровой двухкомнатной квартиры в 34-метровую студию после развода. Она рассказывала для NGS.RU, как ей удалось обустроить пространство там и каких ошибок можно было избежать.
— В студии всегда встает вопрос экономии места, и самый яркий пример — как уместить два спальных места, поставить две кровати или кровать и диван. Раньше у меня было ощущение, что надо выбирать всё самое маленькое, но теперь я знаю, что это не вариант. Нужно выбирать все самое удобное. И это не только вопрос размера, но функциональности, хранения и зонирования. Например, я купила ребенку кровать, которая увеличивается по мере роста. В комнате у меня есть зона для ребенка, где стоят ее кровать, полки для книг и стол, и есть моя зона, с моей кроватью, полкой для книг и лампочкой — такой же, как у нее. И еще мы планируем купить высокий шкаф и разделить его по росту: мне верхние полки, ей — нижние, — делилась опытом женщина.
Ирина согласна с экспертами — маленькая квартира останавливает от покупки новых вещей. Раньше женщина покупала больше, потому что у нее была гардеробная и вмещалось всё. Сейчас Ирина всё время думает, нужна ли ей эта конкретная вещь, и раз в сезон перебирает всё имущество — часть раздает, продает или выбрасывает.
— Обычно для вещей есть стереотипные места для хранения, но у меня они хранятся там, где их можно хранить. Поэтому хорошо используется место под кроватью — там лежат сушилка, гладильная доска, коробки с вещами и игрушками. Корзины для стирки встроены в гардеробный шкаф — там стоят три большие коробки, по которым удобно сортировать белье, и оно никогда не накапливается. Пылесос лежит на шкафу в коридоре так, чтобы никому не упал на голову, и я всё время за этим слежу, — заключает она.
Это вредит и физическому здоровью
— Надо понимать, что в помещении, где находятся несколько человек, быстрее распространяются инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, — объясняет врач-терапевт Анна Демьяненко. Всё дело в том, что в однокомнатных квартирах часто нет сквозной вентиляции. Постоянная нехватка свежего воздуха и духота способствуют снижению иммунитета.
А можно расстаться с партнером из-за маленькой площади?
Недавно NGS.RU записал историю Евгении, вместе с молодым человеком они жили полтора года на 10 квадратах и в итоге приняли решение расстаться. По мнению женщины, не последнюю роль в этом сыграла тесная жилплощадь.
— Мне довелось жить на 10 квадратных метрах. Это частая практика: берут «трешку» и делят на 3 части, ну а в комнаты добавляют санузел. Мне вот достались при съеме кухня и родной туалет квартиры. Помню, в маленьком коридорчике перед дверью в туалет стоял холодильник маленький, на нём — одна конфорка и чайник. В комнате — узкий шкаф, стол, стул и диван, который в разложенном виде достигал стола. В туалете — сидячая ванна, унитаз и такой барский рукомойник с ножкой. Когда я приобрела машинку стиральную, то в рукомойник приходилось перегибаться через машинку, чтобы умыться или помыть посуду, — вспоминает женщина.
Однажды девушка даже сумела пригласить несколько человек на день рождения, они раскладывали диван и все кругом сидели. Тогда же у Евгении были отношения, но они быстро закончились.
— Эта коробочка нас доконала, и мы разъехались: я — в Новосибирск, а он — назад к маме. Вообще, в сумме года полтора я там прожила, — заключает она.
Ранее мы рассказывали, как семья с двумя детьми уместилась вчетвером в «однешке», — умная кухня на 5 квадратах, складные столы и маскирующиеся шкафы, может быть, вам пригодится их опыт.
Если у вас небольшая жилплощадь — не стоит отчаиваться, нужно просто грамотно организовать пространство и избавиться от лишнего: эксперт в вопросе расхламления рассказала для нас, что нужно выкинуть в первую очередь, а что — грамотно спрятать.
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