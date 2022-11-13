Прочь с моего метра: почему опасно жить в маленьких квартирах — объясняют врачи и рассказывают хозяева «малышек»

Как теснота влияет на психологическое здоровье

Психолог Анна Гарш объясняет, когда человек молод, он обычно не обращает внимание на тесноту. Но когда молодые люди обживаются в квартире, появляется мебель, ковры, столики, вещи, техника — это всё подсознательно начинает давить на человека, ему как будто больше нет места в собственном жилье.

По наблюдениям экспертов, из-за нехватки жизненного пространства людей могут преследовать признаки апатии, нервозности и даже случиться депрессия. Интересно, что постоянное проживание в небольших помещениях также может стать причиной набора лишнего веса.