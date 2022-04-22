«Собрала трехкомнатную квартиру за день»: как сибирячка пакует чужие вещи для переезда и сколько она зарабатывает

Елена Гайдецкая — по образованию педагог, более 3 лет изучает детскую и возрастную психологию. С 2020 года практикующий дипломированный организатор пространства; действующий член Русско-Говорящих Профессиональных Организаторов (АРПО), автор онлайн-курса для родителей «Порядок в детской», преподаватель курса по организации пространства проекта «Московское Долголетие», автор рубрики «Порядок и дети» в журнале «Организация и Порядок».



Организатор пространства — профессия новая. Два года назад Елена Гайдецкая решила стать специалистом в этой сфере. За плечами был опыт работы эйчаром, организация бизнес-процессов — тоже наводила порядок, только внутри компании. Во время второго декрета Елена поняла, что наступила пора самоопределения и новых занятий. В тот момент на глаза попалась страница специалиста по профориентации, от которого она узнала, что есть профессия — организатор пространства.

— Прошло минут двадцать, я уже знала, что буду этим заниматься. Знала, где я буду учиться, сколько это будет стоить и когда начну, — рассказала Елена Гайдецкая о начале карьеры организатора.

