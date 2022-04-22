«Собрала трехкомнатную квартиру за день»: как сибирячка пакует чужие вещи для переезда и сколько она зарабатывает
Эксперт по порядку в детских и переездам поделилась видеосекретами
Переезд, уборка, разбор шкафов и бесконечные попытки навести порядок в детской — работа на результат, правда, не всегда долговременный. Идеального порядка может хватить всего на день, после переезда всегда что-то теряется, а про систему хранения в детской некоторые даже не мечтают, считая это просто бесполезной затеей. Книга японской писательницы Мари Кондо о магической уборке нашла отклик в наших сердцах, в результате в России появилась новая профессия — организатор пространства. Каждый специалист выбирает свои направления — организация переезда, детское пространство, система в офисе и другое. Мы поговорили с организатором пространства Еленой Гайдецкой о том, как она помогает собирать вещи для переезда, почему чистые поверхности и аккуратные стопочки подойдут не всем и почему не нужно требовать от детей идеальной комнаты, если хотите приучить их к порядку.
Елена Гайдецкая — по образованию педагог, более 3 лет изучает детскую и возрастную психологию. С 2020 года практикующий дипломированный организатор пространства; действующий член Русско-Говорящих Профессиональных Организаторов (АРПО), автор онлайн-курса для родителей «Порядок в детской», преподаватель курса по организации пространства проекта «Московское Долголетие», автор рубрики «Порядок и дети» в журнале «Организация и Порядок».
Организатор пространства — профессия новая. Два года назад Елена Гайдецкая решила стать специалистом в этой сфере. За плечами был опыт работы эйчаром, организация бизнес-процессов — тоже наводила порядок, только внутри компании. Во время второго декрета Елена поняла, что наступила пора самоопределения и новых занятий. В тот момент на глаза попалась страница специалиста по профориентации, от которого она узнала, что есть профессия — организатор пространства.
— Прошло минут двадцать, я уже знала, что буду этим заниматься. Знала, где я буду учиться, сколько это будет стоить и когда начну, — рассказала Елена Гайдецкая о начале карьеры организатора.
Она закончила специальную школу, получила диплом специалиста. Но образование на этом не заканчивается, говорит Елена, нужно постоянно повышать квалификацию, проходить дополнительные курсы, в том числе по смежным направлениям. У каждого организатора пространства своя специализация: Елена больше работает с детскими, занимается организацией жилых зон, переездами и популярным сегодня планированием мебели — придумывает, как разместить полки, штанги, ящики и как там лучше хранить одежду.
Переезд
Спрос на организацию переезда — сезонный, наплывами — чаще в конце осени и после Нового года.
— Но сейчас произошли перемены в жизни каждого человека, я вижу, что запрос на переезды резко вырос. Возможно, кто-то не решался, а тут решился. Рынок как-то активизировался, — поделилась она наблюдениями.
Организатор переезда берет на себя все заботы по сбору вещей, в это время переезжающим можно решить все юридические моменты, вопросы с документами. Актуально, когда времени не так много.
— Я работаю чаще всего под ключ. Если нужно и позволяет время, сначала проводим разбор вещей, чтобы лишнее не везти на новое место. Иногда даже, как в программе «Большая перемена», я выкладываю вещи, и мы смотрим, что оставляем, что нет, — рассказывает Елена. — Если времени совсем нет, и мы перевозим всё, что есть, с одного места на другое, то я получаю ключи, захожу, всё перебираю, упаковываю, сортирую, заказываю грузчиков, контролирую их работу.
На сбор вещей в среднем уходит не больше двух дней. Одной фиксированной цены на услугу нет, но в среднем от 10–12 тысяч рублей.
Прежде чем начать сборы, организатор приходит и оценивает объем работы, называет качество и количество нужной упаковки. В последний раз, вспоминает Елена, «сошлись в ноль, осталось только немного стрейч-пленки»:
— У меня своя система реестров, система маркировки. Реестры такие, что некоторые клиенты говорят, что вещи, которые на длительное хранение, потом не перекладывают, потому что это удобно. Самый рекордный по времени переезд был, когда я одна собрала трехкомнатную квартиру за один день, на второй день собрала ванну с прихожей и была работа с грузчиками.
Иногда люди хотят заказать услугу, но им не комфортно, что кто-то будет трогать их вещи. Елена считает, что это естественный момент, и есть альтернатива — онлайн-консультации, когда судьба каждой вещи определяется удаленно, в режиме реального времени.
Детская комната
Организация детского пространства — одно из главных, любимых направлений ее работы. Елена Гайдецкая говорит, что самый частый запрос от мам — как добиться порядка: «стараешься, стараешься, но не получается сделать так, чтобы ребенок за собой убирал».
Сама она любит порядок с детства, но в какой-то момент поняла, что перфекционистам жить непросто и часто это сильно мешает.
— У меня порядок в том, что есть система, у каждой вещи есть место. Нет стремления к стерильной чистоте как в операционной. Особенно в детской. Я всегда мамам говорю — если вы хотите, чтобы дети убирали сами, не ждите идеального порядка в детской. Поэтому в детской игрушки могут быть разбросаны, но я знаю, что потом дети уберут. Я знаю их график, ритм, когда они могут убрать, они сделают, когда нет — напоминать бесполезно, потому что школа, тренировка и какая там уже уборка.
Елена уверена, что работа с детским пространством тесно связана с психологией, поэтому работа начинается не с того, что специалист заходит в комнату и говорит, что как ставить. Сначала знакомство, беседа, чтобы появилось понимание, как организовать пространство так, чтобы было комфортно, а не правильно, по шаблону.
Например, однажды был запрос на организацию места для первоклашки. Во время знакомства, беседы Елена пришла к выводу, что вопрос не в столе — там было всё прекрасно. А в совместном сне ребенка и мамы — этапе, который мама хотела уже пройти. В итоге получилось добиться результатов, дети «ушли» в свою комнату, начали ее обустраивать.
Один из забавных моментов, без которых не обходится ни один заказ, — это фраза «как долго я это искал». Дети находят какие-то потерянные любимые игрушки. Не меньше радуются пропавшим вещам и взрослые. Каким именно, Елена предпочла не рассказывать.
Идеальный порядок — не обязательно
Елена Гайдецкая уверена, что идеальное пространство — понятие для всех разное. И совершенно не обязательно следовать всем канонам: крупа только в банках и никаких пакетов, или очищенные поверхности без лишних предметов, избавляемся от визуального шума.
— Мы все разные, и многим сложно понять, как им будет удобнее. У меня опыт и насмотренность, я знаю гораздо больше способов, как что можно хранить. Поэтому основная цель — решить вопрос удобства. Чтобы было удобно и просто максимально поддерживать систему. И это не про банки, ровные стопки, — объясняет специалист. — Есть люди, для которых эти чистые поверхности будут просто убийственными. Некоторые клиенты говорят: когда я вижу чистую поверхность, мне хочется на нее что-то поставить. Это их система, соответственно, нельзя всё убирать.
Кстати, закрытие ИКЕА, по ее словам, не убьет возможность организовать порядок в доме.
— Есть масса других органайзеров и вариантов хранения. При этом не каждый проект связан с покупкой органайзеров. Есть проекты, где мы совсем не берем никакие органайзеры и обходимся тем, что есть, либо они в принципе не нужны. Возможно, по минимуму, и это можно будет купить в FixPrice, «Ашане» либо на Wildberries.
Советы организатора пространства
Елена дала несколько советов, которые помогут правильно собраться в поездку и убрать зимние вещи.
На первый взгляд, ничего сложного, главное — проанализировать свои потребности и возможности в поездке: будут ли в отеле полотенца, шампунь, тапочки. Сколько раз планируется вечерний выход, есть ли возможность стирать вещи. Будет полезно вспомнить предыдущие поездки — чего не хватило, а что оказалось лишним. В чемодан вместится больше вещей, если складывать их рулонами. Сначала укладываем крупные вещи, обувь, в обувь можно положить что-то мелкое.
Прежде чем убрать зимние вещи, в идеале сначала стоит подумать, прикинуть, что уже не будете носить в следующем году, а что всё же стоит определить на хранение. Вещи лучше постирать сразу, что-то подремонтировать. Ну и помним, меха и пух — в чехлах, одежду на синтепоне лучше хранить в вакууме.
Заработок и перспективы
Елена Гайдецкая говорит, что диапазон заработка организатора пространства — очень широкий и какая-то цифра ни о чем не скажет, потому что кто-то только начинает и делает себе имя, у кого-то уже есть клиентская база. Кроме того, каждая услуга — это разное количество времени:
— Одно дело переезд — это два-три дня. А есть клиенты, с которыми работаешь несколько месяцев. Одну зону разбираешь, человеку тяжело расставаться с вещами, и встреча бывает раз в три недели. С кем-то начинаешь одну зону, потом у клиента появляется желание разобрать еще одну зону.
Но тот режим, масштаб работы, который есть сейчас, — вполне устраивает. Особенно радует, когда есть отклик.
— Организатор пространства — это не человек, который приходит и складывает вещи. Это специалист, который помогает работать с беспорядком на другом уровне. Часто люди мучаются, не могут понять, как им удобно. Наводят-наводят порядок, а беспорядок возвращается. Некоторые думают, что с детьми не может быть порядка. И когда помогаешь и показываешь, как может быть по-другому — это такая бесценная вещь. Люди говорят, что их жизнь меняется, и я считаю, что это очень круто.
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