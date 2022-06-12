«Когда заезжала, меня тоска взяла»: как жить на 10 квадратах — истории и фото от новосибирцев
Жилье подкупает ценой, но со всем остальным возникают проблемы
Стесненные жилищные условия часто воспринимаются нами как временные: вот человек встанет на ноги и переедет в жилье попросторнее. Поэтому крохотные квартиры то и дело появляются на рынке жилья — кочуют от одного покупателя или арендатора к другому. Сейчас, по данным сайта N1.RU, в Новосибирске продают около сотни вариантов жилья площадью до 18 квадратных метров. В основном это квартиры в относительно новых микрорайонах типа «Чистой слободы», Березового и Плющихинского. Вот и герои нашей подборки когда-то рискнули и въехали в маленькие квартиры. О том, что собой представляет жизнь на 10 квадратных метрах, они рассказали НГС.
«Всё сезонное — в диван»: история Дианы и ее 21-метровой квартиры-малосемейки
— Я снимаю совсем небольшую квартиру со старым ремонтом уже чуть больше года. Её площадь приблизительно 21 квадратный метр. Дом еще советского времени, и, как я понимаю, такого плана квартиры называют «малосемейки»: коридор общажного типа, в коридоре 6 квартир. Изначально, когда заезжала, здесь из мебели был только старый шкаф в прихожей и диван. Мне хватило всё разложить, но отдельно докупала полку и небольшой комод для мелких вещей.
Чтобы вещи вмещались и при этом не мешали, я храню всё сезонное в диване. У меня очень маленькая кухня — всего 2 навесных шкафчика и место под раковиной. Также на кухне стоят стиральная машинка, плита и холодильник. В шкафчиках уже всё было распределено без меня, я только немного укомплектовала бытовые штучки покомпактней. Что еще? Ну да, мусор под раковиной у меня, как и у всех. Пришлось отказаться от микроволновки — для нее не хватило места. Полки докупала и в ванную комнату, чтобы всю косметику расставить.
Когда заезжала сюда, меня даже тоска взяла, но потом я докупила всё нужное, обставила и поняла, что вышло хорошо. Поэтому если буду выезжать, то часть мелких покупок и полок оставлю следующим хозяевам, чтобы им попроще было и не так тоскливо.
Очень не хватает балкона — в этом определенно минус. Некуда ненужный хлам убирать, поэтому выкидываю всё сразу. Хотя, возможно, это даже хорошо — не копятся ненужные вещи.
А вот из того, что привлекло, так это цена и расположение. У меня было две работы, и они были удобно расположены от квартиры. Также через дорогу у меня зоопарк и дендропарк — это нравится мне больше всего.
В принципе, одной мне достаточно. Ну а для двоих нужно просто искать другую квартиру.
«Диван занимал всё пространство»: Владимир, который заселился в комнату вахтерши
— Как-то я снимал квартиру, она вся занимала около 15 квадратных метров. Располагалась в Кольцово, но, если честно, на тот момент особого выбора не было.
Помню, что в центре стоял диван, который в разложенном состоянии занимал буквально всё пространство, места больше не оставалось совсем. Еще была небольшая кухня и туалет — ну и, собственно, всё. Некоторые вещи приходилось хранить на подоконнике.
Самое забавное, что эта квартира была не квартирой, а местом для вахтерши, но, видимо, застройщик решил, что вполне хватит одной вахтерши на весь дом, поэтому это место продали. Хозяин этой квартиры, насколько я помню, пытался ее продать чуть больше чем за 1,5 миллиона, то есть за 100 тысяч за квадратный метр. Цены по рынку тогда, естественно, были ниже даже 80 тысяч рублей за квадратный метр.
Ну а вообще прожили мы там примерно полгода, это была такая наша первая съемная квартира. Было довольно легко — не успели к тому времени накопить много вещей.
«Эта коробочка нас доконала»: полтора года на 10 квадратах — рассказ Евгении
— Это еще было в Томске, как-то мне довелось жить на 10 квадратных метрах. Это частая практика: берут «трешку» и делят на 3 части, ну а в комнаты добавляют санузел. Мне вот досталась при съеме кухня и родной туалет квартиры.
Помню, в маленьком коридорчике перед дверью в туалет стоял холодильник маленький, на нём — одна конфорка и чайник. В комнате — узкий шкаф, стол, стул и диван, который в разложенном виде достигал стола. В туалете — сидячая ванна, унитаз и такой барский рукомойник с ножкой. Когда я приобрела машинку стиральную, то в рукомойник приходилось перегибаться через машинку, чтобы умыться или помыть посуду.
Это был 2012 год, сразу после института: в 7000 обходилась квартира, 14 000 — это была моя зарплата на заводе. Однажды я даже сумела пригласить несколько человек на день рождения, мы раскладывали диван и все кругом сидели.
В то время я стала встречаться с парнем, и мы даже пожили тут вместе. Но эта коробочка нас доконала, и мы разъехались: я — в Новосибирск, а он — назад к маме. Вообще, в сумме года полтора я там прожила.
«Я очень благодарна этой квартире»: Анастасия и 19 квадратов на двоих
— Я снимала квартиру на Дачной, 34, в хрущевке. Там на первом этаже из «трешки» сделали четыре студии, у меня была самая большая — 19 квадратных метров. Там были туалет с ванной, кухонный гарнитур, диван, холодильник, печка, шкаф. Также туда вошли мой стол, комод, стеллажи и детский диван.
Единственная сложность была с соседями: в таких домах такие квартиры покупают не самые благополучные люди. Соседнюю снимал Владимир — сотрудник банка «Тинькофф» (стены были картонные, слышно было всё дословно), следующую мать купила, чтобы отселить великовозрастного сыночка-алкаша, а последняя была семейной пары, в которой мужчина 2 раза сидел. Ну, так себе кампания. У всех были тараканы и клопы, а у меня из живности — только мой кот, но их «братья меньшие» приходили ко мне умирать, когда их травили.
Прожили мы с сыном там 4 года почти. Хозяин — замечательный человек. Тяжело, конечно, в таком месте жить было, но мне нужно было собрать средства на ипотеку, так как при разводе у меня не было ничего, и на работу я недавно вышла. Года через два стены стали давить, поэтому, переступая порог, я жутко нервничала. Но мы смогли, выдержали, взяли ипотеку и теперь наконец-то дома.
Конечно, было сложно, но эта квартира обходилась мне в 8500 рублей в месяц, была в трех минутах от площади Калинина и позволяла мне откладывать деньги.
Гости к нам особенно не приходили или, когда сын гостил у отца, в гости ходили мы. Сестра приезжала, ночевала, мы и втроем в этой квартире умещались. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Вообще, я очень благодарна этой квартире, свою функцию она выполнила.
Недавно аналитики заметили замедление роста цен на вторичное жилье в Новосибирске — цена предложения выросла незначительно, а средняя сумма сделки даже упала.