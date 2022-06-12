«Когда заезжала, меня тоска взяла»: как жить на 10 квадратах — истории и фото от новосибирцев

Очень не хватает балкона — в этом определенно минус. Некуда ненужный хлам убирать, поэтому выкидываю всё сразу. Хотя, возможно, это даже хорошо — не копятся ненужные вещи.



А вот из того, что привлекло, так это цена и расположение. У меня было две работы, и они были удобно расположены от квартиры. Также через дорогу у меня зоопарк и дендропарк — это нравится мне больше всего.

