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Рынок продавца ушел: в Новосибирске перестали дорожать квартиры

Квартир на рынке сегодня больше, чем покупателей, и аналитики зафиксировали падение сумм сделок

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Аналитики заметили небольшое снижение на вторичном рынке жилья: продавцы готовы торговаться

Аналитики заметили небольшое снижение на вторичном рынке жилья: продавцы готовы торговаться

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Аналитики заметили замедление роста цен на вторичное жилье в Новосибирске — цена предложения выросла незначительно, а средняя сумма сделки даже упала.

По наблюдениям специалистов АН «Квадротека», в мае цена предложения достигла 100,41 тысячи рублей за кв. м готового жилья, при этом ежемесячный прирост цены составил всего 0,88%.

— Взрывной рост спроса этой весной закончился закономерным замедлением рынка в мае, чему способствовали временно введенные заградительные ипотечные ставки на вторичном рынке, прекращение инвестиционно-сберегательной истерики и традиционный майский спад потребительской активности на рынке недвижимости, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела маркетинга «Квадротеки» Александр Астахов.

В компании «Жилфонд» в свою очередь отметили снижение средней цены итоговой сделки на 2,1% по сравнению с апрелем: она ниже средней цены предложения и составляет 97,1 тысячи рублей за квадрат.

— Средняя стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 3,3%, двухкомнатных — на 1,7%, — рассказал управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Интересно, что трехкомнатные квартиры в цене выросли. Так, по данным аналитического центра агентства, в мае средняя сумма сделки при продаже однешек составила 99,2 тысячи рублей за кв. м (в апреле она составляла 102,6 тысячи рублей), «двушек» — 95,5 тысячи рублей (против 97,1 тысячи в апреле), «трешек» — 93,2 тысячи рублей (в апреле — 83,7 тысячи рублей).

— С апреля наступил рынок покупателя и ушел рынок продавца, то есть объем предложения начал превышать уровень спроса. Например, на сайте «Домклик» в мае число объявлений о продаже недвижимости в Новосибирской области увеличилось на 22% по сравнению с апрелем и на 38% по сравнению с мартом, — рассказал Александр Чернокульский.

Он также добавил, что на прежний уровень рынок еще не вышел, но с середины мая начал восстанавливаться — эксперты отметили рост числа обращений и звонков.

СЮЖЕТ

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Снижение цен эксперты прогнозировали в начале апреля. Впрочем, напрямую оно возможно сегодня только на вторичном рынке: на рынке новостроек, как заметили в «Жилфонде», при этом уже началось косвенное падение — за счет скидок и акций.

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