Рынок продавца ушел: в Новосибирске перестали дорожать квартиры
Квартир на рынке сегодня больше, чем покупателей, и аналитики зафиксировали падение сумм сделок
Аналитики заметили замедление роста цен на вторичное жилье в Новосибирске — цена предложения выросла незначительно, а средняя сумма сделки даже упала.
По наблюдениям специалистов АН «Квадротека», в мае цена предложения достигла 100,41 тысячи рублей за
— Взрывной рост спроса этой весной закончился закономерным замедлением рынка в мае, чему способствовали временно введенные заградительные ипотечные ставки на вторичном рынке, прекращение инвестиционно-сберегательной истерики и традиционный майский спад потребительской активности на рынке недвижимости, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела маркетинга «Квадротеки» Александр Астахов.
В компании «Жилфонд» в свою очередь отметили снижение средней цены итоговой сделки на 2,1% по сравнению с апрелем: она ниже средней цены предложения и составляет 97,1 тысячи рублей за квадрат.
— Средняя стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 3,3%, двухкомнатных — на 1,7%, — рассказал управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский.
Интересно, что трехкомнатные квартиры в цене выросли. Так, по данным аналитического центра агентства, в мае средняя сумма сделки при продаже однешек составила 99,2 тысячи рублей за
— С апреля наступил рынок покупателя и ушел рынок продавца, то есть объем предложения начал превышать уровень спроса. Например, на сайте «Домклик» в мае число объявлений о продаже недвижимости в Новосибирской области увеличилось на 22% по сравнению с апрелем и на 38% по сравнению с мартом, — рассказал Александр Чернокульский.
Он также добавил, что на прежний уровень рынок еще не вышел, но с середины мая начал восстанавливаться — эксперты отметили рост числа обращений и звонков.
СЮЖЕТ
Снижение цен эксперты прогнозировали в начале апреля. Впрочем, напрямую оно возможно сегодня только на вторичном рынке: на рынке новостроек, как заметили в «Жилфонде», при этом уже началось косвенное падение — за счет скидок и акций.