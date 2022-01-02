«Экология-Новосибирск» назвала число жалоб на вывоз мусора в Новый год — их оказалось меньше, чем в прошлый

В «Экологии-Новосибирск» рассказали, как убирают мусор на новогодних праздниках. За первые два дня 2022 года в службу поступило 60 жалоб на уборку мусора, в прошлом году к этому моменту их было 186.
— 46 обращений поступило в диспетчерскую службу за 1 января, на сегодняшний момент было 12 обращений и по горячей линии — 2 обращения. В прошлом году на это же время было 186 обращений, — сказала 2 января на встрече с журналистами генеральный директор регоператора Лариса Анисимова.
Кроме того, поступило 2 заявки на вывоз крупногабаритных отходов.
Лариса Анисимова также прокомментировала заявление мэра о возможной замене регоператора на новогодние праздники. В декабре Анатолий Локоть говорил, что на время каникул муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» может взять на себя обязательства регионального мусорного оператора «Экология-Новосибирск».
— Ничего другого мэр Новосибирска ответить не мог. Он понимает: раз у них есть муниципальное мероприятие, в случае чего, естественно, одним из вариантов в соответствии с законодательством может быть замена регионального оператора либо на соседний регион, либо на муниципальное предприятие, — сказала Лариса Анисимова. — Однако чтобы это случилось, надо чтобы регоператор не выполнял свои функции. Как видите, сегодня всё в штатном режиме. Учитывая опыт прошлых новогодних праздников, мы приняли меры. Усилили бригады, специально пустили несколько маршрутов, которые вручную выносят мусор там, где мусоровоз не может проехать.
21 декабря «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве. Компания сообщила, что это необходимо для обеспечения бесперебойной работы. Затем губернатор области заявил, что процедура расторжения договора с региональным оператором уже запущена.
НГС поговорил с директором компании Ларисой Анисимовой, депутатом Заксобрания Новосибирской области из комиссии по ЖХК и тарифам Вадимом Агеенко и юристом Сергеем Карпекиным, чтобы разобраться, к чему может привести банкротство и что ждет регоператора.