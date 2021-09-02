Сибирячка заказала перевозку вещей — а с нее потребовали 97 тысяч вместо 26 и не возвращают одежду и технику

Сибирячке выставили огромный счет за перевозку вещей и не отдают их
В середине июля сибирячка Светлана Дрозденко решила вернуться в родной город — купила квартиру в Новосибирске и задумалась, как перевозить вещи из Санкт-Петербурга. Женщина тщательно изучила отзывы в интернете и выбрала для перевозки компанию «ПЭК». Светлана рассказала, что оператор ей озвучила цену в 26 тысяч рублей, но когда вещи прибыли в Новосибирск, она взлетела до 97 тысяч. Более того, женщина обнаружила повреждения дорогой техники, которую ей отказались отдавать до оплаты перевозки. Корреспондент НГС выслушала историю Светланы и узнала, что делать, если транспортная компания выставляет счет в разы больше изначально оговоренной, и может ли она удерживать ваши личные вещи.
Светлана Дрозденко решила переехать из Санкт-Петербурга в Новосибирск в недавно купленную квартиру в середине июля.
— Если бы я знала заранее, что это всё выльется в такую стоимость, то, конечно, оставила бы дочке все вещи и взяла бы только личные. Я в первый раз столкнулась с такой доставкой. Раньше были контейнеры, а сейчас только 20-тонники. Промониторила пять компаний, по отзывам остановилась на «ПЭК». Были и отрицательные, но закрыли глаза, авось пронесет — не пронесло, — вспоминает Светлана.
По ее словам, оператор колл-центра оформила документы по телефону и озвучила цену в 26 тысяч рублей. На руках у женщины сейчас есть только «Поручение экспедитору» и доверенность между компанией и экспедитором, которые она предоставила в редакцию. Ни в одном из этих документов не прописаны никакие суммы.
— По факту, когда приехал водитель — он сказал, что габариты больше, и внес их в документы. А когда груз пришел в Новосибирск, пришло СМС с суммой к оплате в 97 тысяч рублей (скриншот есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), — объяснила женщина. — Я оператору озвучила все габариты, которые она спрашивала. Звонки можно прослушать. В «ПЭК» подтвердили, что мне сначала сказали про 26 тысяч рублей, но они давят на то, что я назвала не те габариты. Но я вместе с колл-центром оформляла документы. Мне подсказали, что можно сделать перемеры на месте прибытия. Я попросила это сделать. Замерили на складе, и груз оказался в два раза меньше, чем они мне насчитали.
Но в итоге сумма всё равно была больше, чем 26 тысяч рублей.
— Мне пересчитали заказ и выставили счет на 46 тысяч рублей. Попыталась дозвониться до руководителя. Мне предложили 10% скидку, и получилась 41 тысяча рублей. На такую сумму я, конечно, не рассчитывала. Груз пришел 8 августа, и я не могу его забрать, — недовольна Светлана.
Она почти две недели пыталась решить вопрос с грузом, который ей отказались отдавать.
— Мне показали вещи на складе — там была обычная пленка, даже не лопающаяся. Обрешетки никакой не было. Мы сняли пленку, а холодильник со всех сторон замят. На стиральной машинке тоже вдавливания. Краска ободрана. Работает техника или нет — я не проверяла пока. Мне, конечно, стало плохо, — рассказала женщина. — Я не открывала еще остальные вещи — там и техника дорогая еще, и личные вещи, одежда и дорогое стекло, вещи ребенка. Меня всю трясет. Тысячу раз пожалела. А квартира стоит пустая. Пью успокоительные. И всем всё равно.
Светлана составила претензию в компанию, но, по ее словам, ей ответили, что без акта не будут рассматривать документ. А его составят, только если женщина оплатит перевозку. Сейчас Светлана ищет деньги для оплаты и намерена судиться с перевозчиком, а пока она живет у знакомых.
Жалуются на сроки доставки и качество
Светлана не единственная, кто попал в такую ситуацию. На официальном сайте компании множество положительных отзывов, что не скажешь о других сервисах, где люди пишут и о негативном опыте.
В основном люди жалуются на сроки доставки и качество услуг. Многие рассказывают о поврежденном грузе, а также о необоснованно выросшей цене. При этом часть отзывов на независимых сервисах положительные — многие отмечают, что компания оперативно работает по возникающим проблемам и даже предлагает компенсации в случае сбоев.
Имеет ли право компания не отдавать груз?
В компании «ПЭК» отказались комментировать ситуацию, которая произошла со Светланой.
— Мы можем предоставить всю актуальную информацию по грузу только участникам перевозки. По данному грузу были зарегистрированы обращения. Ведется обратная связь только с клиентом, — ответила на запрос корреспондента НГС менеджер информационно-справочного отдела компании «ПЭК» Ильмира Саляева.
Юрист Константин Зиновьев посоветовал в подобных ситуациях всегда подписывать договор или какой-либо другой документ, в котором четко была бы прописана стоимость услуг.
— Что делать со счетом, который сейчас в два-три раза превышает озвученную по телефону — непонятно. Если дойдет дело до суда, то будет произведена экспертная оценка и будет взыскиваться та сумма, которая обычно выплачивается за подобные услуги. Если в среднем по рынку такая перевозка стоит 97 тысяч — то столько и взыщут, — объяснил юрист.
Он добавил, что компания вправе удерживать груз женщины. Об этом говорится в статье 329 ГК РФ «Способы обеспечения исполнения обязательств»:
— Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Светлана может взыскать ущерб, который компания нанесла вещам, но только если докажет недобросовестность организации.
— Нужно доказать причинно-следственную связь между действиями или бездействием компании и ущербом, который был причинен. В расписке, к сожалению, мало написано о состоянии груза — лучше, чтобы было более подробно, — объяснил Константин Зиновьев.
Сколько зарабатывает «ПЭК»?
Компания «ПЭК» — «Первая экспедиционная компания», была основана в 2001 году. Это одна из крупнейших организаций, которая занимается грузоперевозками. В 2018 году вошла в десятку самых быстроразвивающихся компаний России по версии РБК. База клиентов «ПЭК» — более 3 миллионов юридических и физических лиц. По данным сайта Logirus, сейчас открыто 206 филиалов со складами по всей России, в Китае, в Европе и Казахстане. Собственный автопарк превышает 2000 единиц техники.
Основателями «Первой экспедиционной компании» являются Евгений Фирсов и Вадим Филатов. Среди участников значатся также Олег Евгеньевич Фирсов и Екатерина Евгеньевна Фирсова. Евгений Фирсов трагически погиб в 2016 году. Как писала Газета.ру, он разбился во время гоночных тестов раллийного автомобиля. Директор компании Ирина Фирсова связана с 13 организациями, совокупная выручка которых составила более 28 миллиардов рублей, а чистая прибыль 71 миллион рублей.
За 2020 год «ПЭК» получила выручку в 21,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила всего 16 миллионов рублей.
С 2018 года на компанию было заведено 353 исполнительных производств на сумму в 11,9 миллиона рублей. По арбитражным делам «ПЭК» был ответчиком по 1132 искам на общую сумму в 223 миллиона рублей. Из них компания проиграла полностью и частично 290 дел на 44 миллиона рублей.
«ПЭК» участвует и в госзакупках. С 2018 года компания получила 52 контракта на 97 миллионов рублей. Среди клиентов — Исправительная колония
В начале этого года жители домов «На Фадеева» пожаловались в редакцию НГС, что вместо привычных 1200–1400 рублей в приложении отобразились суммы в 2,5 и даже 5 тысяч рублей за услуги ЖКХ. В УК подтвердили, что выставили дополнительные счета, и рассказали за что.