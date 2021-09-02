Сибирячка заказала перевозку вещей — а с нее потребовали 97 тысяч вместо 26 и не возвращают одежду и технику

Светлана Дрозденко решила переехать из Санкт-Петербурга в Новосибирск в недавно купленную квартиру в середине июля.

— Если бы я знала заранее, что это всё выльется в такую стоимость, то, конечно, оставила бы дочке все вещи и взяла бы только личные. Я в первый раз столкнулась с такой доставкой. Раньше были контейнеры, а сейчас только 20-тонники. Промониторила пять компаний, по отзывам остановилась на «ПЭК». Были и отрицательные, но закрыли глаза, авось пронесет — не пронесло, — вспоминает Светлана.

По ее словам, оператор колл-центра оформила документы по телефону и озвучила цену в 26 тысяч рублей. На руках у женщины сейчас есть только «Поручение экспедитору» и доверенность между компанией и экспедитором, которые она предоставила в редакцию. Ни в одном из этих документов не прописаны никакие суммы.

— По факту, когда приехал водитель — он сказал, что габариты больше, и внес их в документы. А когда груз пришел в Новосибирск, пришло СМС с суммой к оплате в 97 тысяч рублей (скриншот есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), — объяснила женщина. — Я оператору озвучила все габариты, которые она спрашивала. Звонки можно прослушать. В «ПЭК» подтвердили, что мне сначала сказали про 26 тысяч рублей, но они давят на то, что я назвала не те габариты. Но я вместе с колл-центром оформляла документы. Мне подсказали, что можно сделать перемеры на месте прибытия. Я попросила это сделать. Замерили на складе, и груз оказался в два раза меньше, чем они мне насчитали.