Коммунальщики объяснили, почему выставили новосибирцам счета за уборку снега в 2018–2020 годах

В Новосибирске УК выставила жильцам счета за уборку снега за три года
В КЖЭК «Горский» объяснили, почему владельцы квартир в жилом комплексе «На Фадеева» получили счета за содержание жилья в два–три раза выше обычного. Накануне жители пожаловались в редакцию НГС, что вместо привычных
— Так как вывоз снега с дворовых территорий не входит в минимальный перечень обязательных работ управляющих компаний, точный нормативный расчет по данной статье расхода не представляется возможным. Выполнение сезонных работ, вызванных обстоятельствами, которые УК не может предвидеть и предотвратить и за возникновение которых она не отвечает (в данном случае за объем выпадающего снега за зимний сезон), предполагает возмещение данных затрат управляющей компании, — ответили на официальный запрос НГС в КЖЭК «Горский».
КЖЭК «Горский» ссылается на определение Верховного суда России от
— Вывоз снега необходим для выполнения норм и требований благоустройства придомовой территории, очистки проездов жилых домов и соблюдения требований надзорных органов и органов самоуправления по ограничению складирования снежных гор во дворах жилых домов. Согласно документу, «отсутствие в решении, принятом общим собранием собственников, конкретной стоимости работ по вывозу снега само по себе не является основанием освобождения собственников от возмещения расходов по содержанию общего имущества (придомовой территории) и не свидетельствует о невозможности взимания с них указанной платы по правилам
Также компания приводит расчеты по доначислению на примере дома по улице
В 2018 году планировалось потратить на уборку снега
В итоге УК доначислила за три года жителям этой многоэтажки по
Редакция НГС отправила запрос в государственную жилищную инспекцию с просьбой оценить действия УК.
В январе НГС рассказывал, что жильцы дома на улице