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Коммунальщики объяснили, почему выставили новосибирцам счета за уборку снега в 2018–2020 годах

Владельцы квартир в ЖК «На Фадеева» получили счета за содержание жилья в два–три раза выше обычных

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Владельцы квартир обратились с жалобами в ГЖИ, но ответ пока не пришел

Владельцы квартир обратились с жалобами в ГЖИ, но ответ пока не пришел

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В Новосибирске УК выставила жильцам счета за уборку снега за три года

В КЖЭК «Горский» объяснили, почему владельцы квартир в жилом комплексе «На Фадеева» получили счета за содержание жилья в два–три раза выше обычного. Накануне жители пожаловались в редакцию НГС, что вместо привычных 1200–1400 рублей в приложении отобразились суммы в 2,5 и даже 5 тысяч рублей. В УК подтвердили, что выставили дополнительные счета за уборку снега с 2018 по 2020 год.

— Так как вывоз снега с дворовых территорий не входит в минимальный перечень обязательных работ управляющих компаний, точный нормативный расчет по данной статье расхода не представляется возможным. Выполнение сезонных работ, вызванных обстоятельствами, которые УК не может предвидеть и предотвратить и за возникновение которых она не отвечает (в данном случае за объем выпадающего снега за зимний сезон), предполагает возмещение данных затрат управляющей компании, — ответили на официальный запрос НГС в КЖЭК «Горский».

КЖЭК «Горский» ссылается на определение Верховного суда России от 15 июня 2020 года № 304-ЭС20-8162, в котором говорится, что управляющая компания может взимать плату за вывоз снега согласно фактически произведенным затратам.

— Вывоз снега необходим для выполнения норм и требований благоустройства придомовой территории, очистки проездов жилых домов и соблюдения требований надзорных органов и органов самоуправления по ограничению складирования снежных гор во дворах жилых домов. Согласно документу, «отсутствие в решении, принятом общим собранием собственников, конкретной стоимости работ по вывозу снега само по себе не является основанием освобождения собственников от возмещения расходов по содержанию общего имущества (придомовой территории) и не свидетельствует о невозможности взимания с них указанной платы по правилам части 4 статьи 158 Жилищного кодекса», — говорится в ответе.

Также компания приводит расчеты по доначислению на примере дома по улице Фадеева, 66/4.

В 2018 году планировалось потратить на уборку снега 123 тысячи 272 рубля, в итоге расходы составили 297 тысяч 517 рублей. В 2019 году планировалось — 131 тысячу, потратили — 168 тысяч. В 2020 году планировалось — 131 тысяча рублей, потратили — 356 тысяч.

В итоге УК доначислила за три года жителям этой многоэтажки по 20,64 рубля на квадратный метр. Такие же перерасчеты были сделаны и по другим домам, которые обслуживает компания.

Редакция НГС отправила запрос в государственную жилищную инспекцию с просьбой оценить действия УК.

В январе НГС рассказывал, что жильцы дома на улице Лескова, 29 пожаловались на свою управляющую компанию «Зеленый город». По их мнению, УК стала хуже выполнять свои обязанности и экономить на тепле после того, как по суду ее обязали снизить тарифы на обслуживание дома. Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта.

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УКвывоз снегауправляющая компания
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