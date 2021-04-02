Коммунальщики объяснили, почему выставили новосибирцам счета за уборку снега в 2018–2020 годах

В КЖЭК «Горский» объяснили, почему владельцы квартир в жилом комплексе «На Фадеева» получили счета за содержание жилья в два–три раза выше обычного. Накануне жители пожаловались в редакцию НГС, что вместо привычных 1200–1400 рублей в приложении отобразились суммы в 2,5 и даже 5 тысяч рублей. В УК подтвердили, что выставили дополнительные счета за уборку снега с 2018 по 2020 год .

— Так как вывоз снега с дворовых территорий не входит в минимальный перечень обязательных работ управляющих компаний, точный нормативный расчет по данной статье расхода не представляется возможным. Выполнение сезонных работ, вызванных обстоятельствами, которые УК не может предвидеть и предотвратить и за возникновение которых она не отвечает (в данном случае за объем выпадающего снега за зимний сезон), предполагает возмещение данных затрат управляющей компании, — ответили на официальный запрос НГС в КЖЭК «Горский».

