Лечение ангины: почему врачи не всегда назначают антибиотики и чем полоскать горло

Любые препараты при ангине должен назначать врач Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Симптомы ангины не всегда можно отличить от обычной боли в горле при простуде, но если вовремя не принять меры, то можно довести всё до серьезных проблем. При этом не стоит сразу хвататься за антибиотики. Ангина может возникать как из-за бактерий, так и из-за вирусов. Разбираемся с врачом, как лечить ангину, почему мороженое не поможет и чем лучше полоскать горло.

Симптомы ангины

Ангина, или острый тонзиллит, возникает из-за инфекции, чаще всего бактериальной, вызванной стрептококком группы A. Болезнь также может появляться из-за вирусов, например, аденовируса или реже из-за грибков. Она способна развиться как при контакте с инфицированным человеком, так и просто на фоне ослабленного иммунитета.

— Основные симптомы ангины — резкая боль в горле, которая усиливается при глотании. Может подняться температура, увеличиваются и становятся болезненными лимфоузлы на шее и под нижней челюстью. Если ангина гнойная, на миндалинах заметен бело-желтый налет или отдельные точки (пробки), — объяснил Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Видов ангины достаточно много. Самая легкая форма — катаральная. При ней будет только сильное покраснение горла и выраженный отек миндалин, но без гнойного налета.

Что такое гнойная и герпесная ангина

Ангина может быть вызвана, как бактериями, так и вирусами Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Гнойная ангина — общий термин, включающий две формы болезни, при которых на миндалинах образуются гнойные отложения. Это фолликулярная и лакунарная формы. При фолликулярной ангине происходит нагноение фолликулов миндалин. Отличительная черта этой формы — образование желтоватых гнойников на поверхности миндалин. А при лакунарной гной скапливается в углублениях миндалин (лакунах).

— Также бывает герпетическая ангина — она вызвана вирусами Коксаки группы А и В, а также ECHO-вирусами и характеризуется образованием болезненных пузырьков в горле, которые напоминают высыпания при герпесе, — добавил врач.

Гнойную ангину лечат антибиотиками, но только строго по назначению врача. А так как герпесная ангина развивается из-за вируса, то врач назначит симптоматическое лечение без них. Такие препараты против вирусной инфекции неэффективны.

Лечение ангины — почему назначают антибиотики

В случае с гнойной ангиной без антибиотиков обойтись не получится. Они не только помогают быстрее выздороветь, но и снижают риск опасных осложнений на сердце, суставы и другие органы. Лечение всегда назначает врач по результатам анализов.

— Исследование позволяет убедиться, что болезнь действительно имеет бактериальную природу, а также точно определить тип возбудителя. Это важно, чтобы подобрать препарат. Антибиотики пенициллиновой группы (амоксициллин) — предпочтительный выбор при стрептококковой ангине. Если они неэффективны или у пациента аллергия, назначают препараты из других групп, — отметил Роман Иванов.

Как правило, облегчение симптомов наступает уже в первые дни лечения. Но очень важно принимать антибиотики полным курсом — от 7 до 10 дней, строго по назначению врача. В противном случае у патогенного микроорганизма развивается устойчивость к препарату (антибиотикорезистентность), и в следующий раз он будет неэффективен.

Чем полоскать горло при ангине

Ромашка или календула могут помочь при ангине, но только как дополнение к лекарствам Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Полоскание горла — важная процедура при лечении ангины. Это помогает уменьшить воспаление и боль, а также ускорить заживление тканей. Врач подчеркнул, что, как правило, для этого используют препараты на основе хлоргексидина, мирамистина или кетопрофена. Они хорошо борются с микробами, уменьшают воспаление и боль.

Также подходят растворы соли (одна чайная ложка на стакан теплой воды), фурацилина (одна таблетка на стакан воды). Отвары ромашки или календулы могут использоваться для полосканий, но только как вспомогательные средства. Они, конечно, обладают антисептическими свойствами и помогают облегчить симптомы, но не заменяют основное лечение.

Действительно ли мороженое лечит ангину

Популярное мнение о том, что мороженое поможет вылечить ангину, оказалось достаточно опасным мифом. Холодное лакомство не может бороться с болезнью, при этом способно временно облегчить боль в горле.

— От контакта с холодом сосуды сужаются — это уменьшает отек, и боль становится не такой сильной. Однако злоупотреблять мороженым не стоит: если есть его слишком много, это может привести к переохлаждению, что лишь ухудшит состояние. Лечить ангину следует не мороженым, а препаратами и процедурами, назначенными врачом, — подчеркнул Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Что делать, чтобы не заболеть ангиной

Лучше всего избегать контакта с больными людьми. Осенью этот совет крайне актуален, так как идет вспышка ОРВИ и гриппа.

Не стоит забывать и то, чему нас научил ковид — регулярно мыть руки, почаще менять полотенца и носить защитную маску при большом скоплении людей. Хороший сон и регулярные занятия спортом сделают организм более устойчивым к инфекциям.

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