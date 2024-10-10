Нельзя терпеть: почему возникает цистит и как его правильно лечить — советы врачей

Воспаление мочевого пузыря возникает из-за бактерий, поэтому придется пить антибиотики Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Осень приносит с собой не только вирусы, но и холод с ветром. Иногда перепады температур бывают такие, что и не знаешь, что надеть. В итоге переохлаждение, боль в животе и даже температура, а как итог — цистит. Почти каждая женщина хоть раз с ним сталкивалась. Врачи объяснили, почему терпеть и не ходить в туалет очень вредно и как можно справиться с циститом.

Цистит у женщин — симптомы и лечение

Циститом называют воспаление мочевого пузыря из-за бактерий. Чаще всего в него попадает кишечная палочка — на ее долю приходится до 75% случаев. Воспаление может возникнуть и у мужчин, и у женщин, но последние сталкиваются с ним чаще из-за особенностей анатомии мочеполовых путей.

— У женщин мочеиспускательный канал короче и шире, что позволяет инфекциям извне быстрее проникать в мочевой пузырь, — объяснил Роман Иванов, врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест». — Основные симптомы заболевания у женщин: частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, жжение и дискомфорт внизу живота. Иногда моча становится мутной или в ней появляется кровь.

Повышение температуры до 38–39 градусов на фоне остальных симптомов — явный признак обострения воспалительного процесса и развития осложнений.

Причин болезни у женщин может быть сразу несколько: от неправильной интимной гигиены до ношения синтетического белья. Также нельзя терпеть — откладывать поход в туалет, это тоже может спровоцировать большие проблемы с мочевым пузырем.

Цистит у мужчин

У мужчин циститом также называют воспаление слизистой мочевого пузыря. Среди симптомов: боли в надлобковой области, болезненное мочеиспускание, присутствие в моче примесей (мутная моча), иногда крови.

Цистит у мужчин встречается реже и, как правило, возникает вторично. Например, если есть анатомические особенности строения мочеполовых путей или на слизистой оболочке мочевого пузыря было хирургическое вмешательство. Длительные периоды воздержания от мочеиспускания тоже могут спровоцировать болезнь.

Хронический цистит — что это такое

Нужно всегда строго следовать всем назначениям врача Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При несвоевременном или неправильном лечении острого цистита происходит распространение процесса вглубь слизистой оболочки, он переходит в хроническую фазу, объяснил Артем Круглов, врач-уролог «Инвитро».

Часть людей имеет предрасположенность к тому, что цистит переходит в хроническую форму. Это может быть связано с особенностями строения мочеполовых путей или из-за других хронических заболеваний, например сахарного диабета, который снижает общую сопротивляемость инфекциям.

Таблетки от цистита

Цистит чаще всего лечат антибактериальными препаратами, при этом первой линией являются фосфомицин или нитрофурантоин. Все назначения должен делать только врач.

— Дополнительно могут использоваться противовоспалительные препараты для снятия боли и уменьшения воспаления. В некоторых случаях применяют фитопрепараты с мочегонным и антисептическим эффектом, например на основе клюквы, — отметил Роман Иванов, врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест».

Когда вызывать скорую

Цистит лучше лечить — во избежание осложнений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Скорую помощь нужно вызывать, если температура поднялась выше 38 градусов, а внизу живота возникла очень сильная боль. Появление крови в моче или резкое уменьшение объема мочи — тоже тревожные признаки, с которыми нужно как можно скорее показаться врачу.

Особенно опасны ситуации, когда инфекция начинает распространяться выше, поражая почки. Этот процесс обычно сопровождается болью в пояснице, тошнотой, рвотой.

Что нельзя есть и делать при цистите

При цистите следует избегать продуктов, которые раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря: острые, соленые, копченые блюда. Алкоголь, кофе и газированные напитки тоже лучше отложить до полного выздоровления.

Также важно не допускать переохлаждения, стараться не сдерживать мочеиспускание, отказаться от высокоинтенсивных физических нагрузок, которые могут усилить давление на мочевой пузырь.

Профилактика цистита

В течение дня важно пить воду и вовремя ходить в туалет Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Артем Круглов, врач-уролог «Инвитро», рекомендует внимательно относиться к одежде, которую вы носите.

— Нужно носить нижнее белье из натуральных дышащих материалов. Важно следить за интимной гигиеной: регулярно подмываться теплой водой по направлению спереди назад. Также стоит внимательно относиться к питьевому балансу: пить не менее 8 стаканов жидкости в день. При этом важно не задерживать мочеиспускание и опорожнять мочевой пузырь регулярно — это самый простой и действенный барьер на пути восхождения инфекции мочевыводящих путей, — советует врач.

Осенью и зимой особенно важно одеваться тепло, по погоде и не допускать переохлаждения.

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