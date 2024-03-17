Есть только одна причина, по которой крабовые палочки должны быть в вашем рационе

Крабовые палочки из рыбок могут содержать порцию белка, немного витаминов и минералов. Однако также в эту продукцию нередко добавляют консерванты и красители.



Чтобы понимать, что именно вы едите, перед покупкой лучше внимательно изучить этикетку и проверить состав. Кстати, в дешевые палочки также часто кладут крахмал — этот ингредиент помогает снизить стоимость продукта.



В морепродуктах обычно много полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Однако к крабовым палочкам это не относится: во время обработки и промывок фарш рыбы теряет свои свойства. Так что пользы в них очень мало.

