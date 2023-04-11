Вейпы хотят запретить (опять). Почему прежние запреты не работают

Продажа никотиносодержащей продукции подросткам запрещена в России еще с 2020 года. Но, по словам парламентариев, торговля не остановилась и дети всё еще находят способы купить себе вейпы. Вопрос об их запрете неоднократно поднимали из года в год, 2023-й не стал исключением. В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам вновь рассмотреть возможность запрета вейпов.

— Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы, — говорил тогда председатель Госдумы.

Свою просьбу Володин повторил во время отчета председателя правительства Михаила Мишустина в конце марта, он попросил премьер-министра поддержать запрет вейпов.

— Детей надо спасать. Потому что пагубные привычки, все ходят с этими устройствами. Никто не может ответить, насколько они вредны, — сказал спикер. Он уточнил, что эту позицию поддерживает глава Минздрава.



4 апреля в Госдуме рассматривали пакет законопроектов о регулировании рынка табачной и никотиносодержащей продукции. Первое чтение тогда перенесли на 11 апреля с пометкой от профильных депутатов, что нужно рассмотреть в законопроекте еще и вопрос об урегулировании продажи вейпов. В комитете же выступают за то, чтобы запретить продавать вейпы в России совсем — вне зависимости от возраста покупателей

— Мы будем настаивать, чтобы ко второму чтению проекта о регулировании табачной продукции был введен полный запрет на вейпы, — сообщила тогда «Парламентской газете» глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.