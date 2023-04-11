Вейпы хотят запретить (опять). Почему прежние запреты не работают

1
Откуда взялся законопроект
Продажа никотиносодержащей продукции подросткам запрещена в России еще с 2020 года. Но, по словам парламентариев, торговля не остановилась и дети всё еще находят способы купить себе вейпы. Вопрос об их запрете неоднократно поднимали из года в год, 2023-й не стал исключением. В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам вновь рассмотреть возможность запрета вейпов.
— Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы, — говорил тогда председатель Госдумы.
Свою просьбу Володин повторил во время отчета председателя правительства Михаила Мишустина в конце марта, он попросил премьер-министра поддержать запрет вейпов.
— Детей надо спасать. Потому что пагубные привычки, все ходят с этими устройствами. Никто не может ответить, насколько они вредны, — сказал спикер. Он уточнил, что эту позицию поддерживает глава Минздрава.
4 апреля в Госдуме рассматривали пакет законопроектов о регулировании рынка табачной и никотиносодержащей продукции. Первое чтение тогда перенесли на 11 апреля с пометкой от профильных депутатов, что нужно рассмотреть в законопроекте еще и вопрос об урегулировании продажи вейпов. В комитете же выступают за то, чтобы запретить продавать вейпы в России совсем — вне зависимости от возраста покупателей
— Мы будем настаивать, чтобы ко второму чтению проекта о регулировании табачной продукции был введен полный запрет на вейпы, — сообщила тогда «Парламентской газете» глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.
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2
Почему вейпы решили запретить
Против вейпов уже несколько лет негативно настроены медики, в особенности пульмонологи. Пульмонолог, врач высшей категории Ольга Воронцова говорит, что безопасность вейпов по сравнению с классическими сигаретами — это миф. Существует даже болезнь вейперов, называется она EVALI. А вот на КТ выглядит так же, как ковид — то самое «матовое стекло», один из признаков альвеолита, поражения альвеол.
— Мы не считаем это более безопасной вариацией курения, поскольку в основе жидкости для вейпа жирные структуры — либо глицерин, либо пропиленгликольсодержащие компоненты, которые являются хорошо проницаемыми для слизистой дыхательной системы, они, условно говоря, проскальзывают в легочную ткань, а выбраться оттуда они уже не могут, — говорит Воронцова. — Сами по себе они могут повышать восприимчивость самих бронхов, и в легочной ткани это всё оседает.
Вейпы имеют огромную популярность среди подростков и детей. В своей мартовской просьбе выдвинуть предложения о запрете вейпов Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что «детей надо спасать». Действительно, по стране постоянно прокатываются случаи подростковых отравлений вейпами и взрывов устройств прямо в руках ребенка.
В начале января в Петербурге от отравления парами жидкости для вейпа скончался восьмиклассник, друзья говорят, что вечером они гуляли и товарищ постоянно курил электронку. А в Красноярске в конце марта после отравления нескольких подростков суд постановил закрыть пять вейп-шопов, которые торговали рядом со школами. Летом прошлого года в Екатеринбурге у гимназиста электронка взорвалась прямо во рту, мальчику выбило зубы. Такая же история произошла в Тюмени в октябре 2022 года — вейп взорвался в руках у школьника, на скорой его доставили в больницу.
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3
А разве вейпы для детей еще не запретили?
В действующих законах запрещена продажа устройств для потребления никотиносодержащей продукции наравне с сигаретами, но проблему это не решает. Дело в том, что многие электронные устройства законом не регулируются, как и продажа жидкостей, в которых никотина нет. В новых же поправках ситуацию обещают изменить и запретить к продаже несовершеннолетним все устройства и безникотиновые жидкости, а также запретить их рекламу.
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4
Что попадет под запрет в этот раз
Госдума предлагает внести поправки сразу в ряд законов. Нововведения должны полностью ограничить детей от пагубного влияния моды на вейпы. Так, везде добавится приписка о том, что к продаже будут запрещены не только никотиновые жидкости, но и безникотиновые аналоги, а также все электронные устройства для доставки никотина.
Поправки внесут в эти законы:
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- «О рекламе»;
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здор
овью и развитию»;
- «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, послед
ствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».
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5
Что будет нарушителям
Наказания останутся теми же, что и за нарушение законов о курении классических сигарет. Технически отдельного закона о запрете вейпов для несовершеннолетних у нас не будет, а добавятся поправки к ранее существующим. Например, за продажу вейпов несовершеннолетним гражданам будет грозить от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 70 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 300 тысяч рублей.
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6
Когда вступят в силу изменения
Володин ранее уже говорил, что закон о запрете вейпов готовится в срочном порядке, поэтому не исключено, что сегодня депутаты примут его окончательно. Тем более если в первом чтении все парламентарии проголосуют за, возможны пропуски второго и третьего чтений.
Обычно резонансные законы принимаются в кратчайшие сроки, поэтому не исключено, что в ближайшие дни законопроект пройдет рассмотрение в Совете Федерации и ляжет на стол президента. Однако дата вступления в силу пока не определена.
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