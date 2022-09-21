Точка дымления: на каком масле лучше жарить — рассказывают врачи

— И не стоит забывать, что жарить на масле надо однократно. Во избежание вреда желательно жарить пищу на медленном огне, — замечает Ирина Губанова.



Главный внештатный специалист, диетолог Министерства здравоохранения Новосибирской области Ирина Корнилова уточняет, что масло становится токсичным тогда, когда начинает дымиться на сковородке, поэтому для жарки стоит выбирать продукт, который достигает этого состояния при наиболее высокой температуре. Обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот:

