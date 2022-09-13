«Ни насморка, ни кашля»: пациенты сравнили, как болеют COVID-19 в новую волну и как болели раньше

Пациенты, которые переболели COVID-19 в новую волну (и имели положительный тест) рассказали, как перенесли болезнь. Некоторые подхватили заразу повторно и, соответственно, смогли сравнить то, что было раньше (когда ходили уханьский вариант и дельта) и теперь.

Алена Комарова

— Первый раз я заболела ковидом в июле 2021 года. Сначала у меня немного першило в горле. Тест подтвердил COVID-19. Через сутки пропали запахи и заложило нос, еще через сутки начался отит. Болезнь длилась 21 день. Осложнения пошли на нос и ухо. Обоняние и слух восстановились только месяцев через 9–10 после выздоровления. Во второй раз я подхватила коронавирус в августе 2022 года. Это подтверждено тестом. Но ни насморка, ни кашля, ни температуры уже не было. Единственным симптомом в этот раз стали небольшие головные боли. Они продолжались две недели.