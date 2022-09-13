«Ни насморка, ни кашля»: пациенты сравнили, как болеют COVID-19 в новую волну и как болели раньше
Истории людей с положительным тестом
Новая волна коронавируса в разгаре. Ежедневно в стране заражается по 50 тысяч человек в среднем. В Роспотребнадзоре утверждают, что сейчас наиболее распространены варианты ВА.4 и ВА.5 штамма омикрон. Их основными симптомами принято считать:
- температуру, которая хорошо сбивается;
- жалобы, как при гриппе, — на боли в мышцах, глазных яблоках;
- заложенность носа;
- сухой кашель;
- першение и хрипота в горле;
- насморк и чихание;
- слабые мышечные боли;
- сильная усталость;
- ночная потливость;
- отсутствие обоняния при омикроне — уже редкий признак.
Пациенты, которые переболели COVID-19 в новую волну (и имели положительный тест) рассказали, как перенесли болезнь. Некоторые подхватили заразу повторно и, соответственно, смогли сравнить то, что было раньше (когда ходили уханьский вариант и дельта) и теперь.
Алена Комарова
— Первый раз я заболела ковидом в июле 2021 года. Сначала у меня немного першило в горле. Тест подтвердил COVID-19. Через сутки пропали запахи и заложило нос, еще через сутки начался отит. Болезнь длилась 21 день. Осложнения пошли на нос и ухо. Обоняние и слух восстановились только месяцев через 9–10 после выздоровления. Во второй раз я подхватила коронавирус в августе 2022 года. Это подтверждено тестом. Но ни насморка, ни кашля, ни температуры уже не было. Единственным симптомом в этот раз стали небольшие головные боли. Они продолжались две недели.
Марина Петрова
— Ковидом я переболела в августе. Два дня держалась температура — 38 градусов, потом неделю — 34 градуса. Очень сильно болело горло — неделю, ничего не помогало. Была сильная слабость, потеря аппетита. Не чувствовала некоторые запахи. Вместе со мной болели муж и отец. У всех положительные тесты. Врач из поликлиники выдала нам по ингалятору, папе — лекарство от ковида, прописала витамины, полоскание горла, противовирусный препарат. Через неделю нас выписали. После похода к врачу сертификаты через «Госуслуги» пришли на следующий день. Из последствий — заболели суставы. Особенно у отца.
Ольга Розанова
— Переболела в августе. Началось с того, что я проснулась утром с тяжелой головой, трудно было даже думать. Заложило нос, ощущалась сильная слабость. Всё время хотелось только лежать и спать. К вечеру это состояние проходило, как будто становилось легче. Но наутро снова — совершенно разбитое состояние и больная голова. Через пару дней прихватило горло. Температуры практически не было. А через неделю утром проснулась здоровая, с ясной легкой головой. Из последствий — очень плохая память. Пока болела, решала какие-то рабочие вопросы. Но, как оказалось, мало что помню из этого. И даже когда мне сейчас пересказывают договоренности, я их не вспоминаю, а как будто заново узнаю.
Анастасия Андреева
— У нас в семье первым слег муж. 30 августа пришел с работы с температурой 38,1 градуса. Вызвали врача, взяли мазок, результат положительный. Буквально через два дня заболела я. У меня началось с горла — оно жутко болело. Два дня держалась температура 37,3 градуса. Вроде бы небольшая, но всё тело ломало так, будто температура была 39. К этому добавилась и сильная слабость. Сейчас горло прошло, и всё перешло на нос — он заложен. У мужа температура держалась только 2 дня и тоже заложило нос. Сейчас у него всё прошло, осталась только слабость. Перенесли более-менее нормально, как обычный вирус. Раньше мы тоже болели, но тогда всё было по-другому: у мужа держалась температура 37–38 градусов, болело горло, у меня был сильный, удушающий сухой кашель, температура тоже 38 градусов в течение двух дней.
Напомним, некоторые могут переносить вирус вообще бессимптомно и при этом быть заразными.
Врачи говорят, что и у тех, кто заразился впервые, и у тех, кто болеет повторно, могут появиться любые симптомы из общего списка. Причем исход первой встречи с вирусом ни о чем не говорит — повторное заражение может вызвать более тяжелую форму.
— Нам кажется, что если мы один раз легко переболели, то всё понятно — у нас иммунитет сильный, мы защищены и можем дальше не вакцинироваться, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это не так: у человека могут оставаться следы заболевания, на них накладывается новый ковид, потом еще один. И с третьего-четвертого раза у человека может быть неожиданно очень высокая температура или потеря обоняния, более тяжелый постковид — головные боли, туман в голове. Понятно, что не у всех это так работает, но на уровне больших групп такая тенденция есть.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Даже легкий ковид не проходит бесследно для организма, так что каждый раз при прочих равных условиях при повторном заражении больше вероятность более тяжелого течения. То есть человек необязательно будет болеть тяжелее, но шансов на это становится всё больше. Кроме того, согласно недавним исследованиям, с каждым разом всё больше вероятность получить последствия в виде постковида. И с каждым разом они могут быть более тяжелыми.