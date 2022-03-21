В Новосибирской области пересчитали детей, привитых от ковида

В Новосибирской области 1454 ребенка привили от коронавируса. Всего в регион привезли 1920 доз препарата для вакцинации «Спутник М».
— На территории Новосибирской области имеются вакцины «Гам-Ковид-Вак», «Эпивак» и «Ковивак». Также вакцина для детей. Вакцинированы 1454 ребенка, это 75% от поступившей вакцины. Всего поступило 1920 доз, — рассказала заместитель министра здравоохранения НСО Лада Шалыгина на оперативном совещании в правительстве 21 марта.
По словам замминистра, вакцину для детей передали в 54 медицинские организации, они находятся в Новосибирске и районах области.
Детей начали вакцинировать от ковида 1 февраля. Врачи и родители рассказали НГС, как это было.