«Они не могут прижать к себе ребенка»: репортаж из красной зоны, где лечат беременных и родивших мамочек

Сейчас в Новосибирске работает только одна красная зона, которая занимается лечением беременных и родильниц с коронавирусной инфекцией — в областной больнице. Сюда направляют женщин из разных районов города и области. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко сходила в красную зону, чтобы узнать, к чему привели мутации коронавируса, чем отличается лечение беременных пациенток и как мамы переносят разлуку с новорожденными. Подробности — в нашем репортаже.
Руководит отделением Елена Анатольевна Витухина — врач-пульмонолог. С ковидными пациентами она работает с самого начала пандемии. Без нее в красную зону для беременных нам не попасть.
Отделение находится в одном из корпусов стационара, но далеко за закрытыми дверями. На первой двери висит объявление с красным треугольником, предупреждающим, что впереди опасная зона. Позвонили — дверь открыла медсестра и отвела нас в комнату для переодевания.
В каждой красной зоне свои костюмы и свои правила переодевания. Сначала медсестра дала хирургический костюм. Потом идет традиционный защитный костюм, обычная маска, респиратор, бахилы на ноги, которые достают до колен и подвязываются, чтобы не спали, две пары перчаток и очки. Прошло минут 10, и мне уже стало жарко. Очки начали слегка запотевать.
«Сейчас произошли настолько серьезные мутации»
Елена Витухина оделась раза в три быстрее нас. В процессе переодевания она поясняла:
— Только сейчас обсуждали ситуацию: у ковид-положительной пациентки родилась двойня. Дети тоже положительные: их увезли в инфекционную больницу, а мама находится у нас. Там взяли тест, потом еще один — они снова положительные.
— На ваш взгляд, уже можно говорить о вертикальном пути передачи коронавируса от матери к ребенку? — спрашиваю я, пока врач надевает перчатки.
— Могу стопроцентно сказать, что вертикальный путь передачи ковида от матери к ребенку есть. В первые волны не было зарегистрировано таких случаев: мы говорили, что плацента не пропускает вирус. А сейчас произошли настолько серьезные мутации, что вирус стал агрессивен: практически у каждой беременной пациентки, поступающей к нам, выявляется пневмония в той или иной степени. Они уже с пневмонией, плацента инфицирована и детки тоже рождаются зараженными, — отвечает Елена Витухина.
У нее в этот момент запотевают только что надетые очки.
— Очки запотели, потому что лежали на холодном подоконнике. Нужно постоять в них, подышать, чтобы согрелись немножечко, — объясняет заведующая.
Мы подходим к двери, на которой написано «желтый шлюз».
— Это зона считается последней дезинфицирующей рамкой: дальше уже заходим в желтую зону. Здесь находятся люди с подозрением на ковид, еще не получившие результат теста. Это не только беременные, но и пациенты, которых с подозрением на ковид переводят из других отделений областной больницы, — рассказывает Елена.
Сейчас здесь находится одна пациентка.
— Мы распределяем пациентов здесь по одному человеку в палате. Несколько человек могут быть в том случае, если до перевода к нам находились также в одной палате. Иначе может произойти смешение ковид-положительного и отрицательного пациента, — объясняет врач.
Всего в желтой зоне шесть таких палат. По словам Елены Витухиной, их хватает для такого размещения. Впереди перед нами была еще одна дверь — непосредственно красная зона.
Раньше здесь было гинекологическое отделение, поэтому на некоторых кабинетах остались таблички, отсылающие к доковидной жизни: например, на двери перевязочной маркером написано «ОРИТ № 1» — отделение реанимации и интенсивной терапии. Таких дверей с надписью, сделанной маркером, несколько.
В целом в отделении, по данным на утро, находится 39 человек.
— После обеда приходят результаты мазков, поэтому меняется численность нашего населения: с отрицательным могут переводиться в отделения на долечивание или выписываться. Количество беременных день ото дня меняется — от 17 до 23 человек. Сегодня было 18, среди них три родильницы. В реанимации сейчас одна беременная женщина, — перечисляет Елена.
Мы попали в красную зону во время обеда — его разносит человек в белом защитном костюме. Даже через маску и респиратор просачивается запах еды.
«Сладкое прекращайте есть!»
Первая пациентка, с которой мы познакомились, находится в общей палате с другими девушками — у окна. Ее зовут Эльмира.
Она говорит лежа на спине под кислородом: он поступает к носу через канюли — это проточный кислород, имеющий точку доступа в стене.
Девушка лежит в больнице неделю, сначала лечилась дома. Она рассказывает, что ни с кем из подтвержденных заболевших не контактировала, не ездила на общественном транспорте, поэтому считает, что могла заразиться, например, в магазине. У Эльмиры была высокая температура и от лечения лучше не становилось, поэтому она вызвала скорую. Ребенок родился раньше срока — на 3
— Тяжело здесь находиться, но иду уже на поправку, чему несказанно рада, — говорит она, но видно, что ей пока это немного тяжело дается.
У малыша Эльмиры пока нет имени, потому что мама его не видела: родился 11 декабря и его сразу же забрали. Первая встреча будет после выписки и малыша, и мамы.
Елена Витухина измерила Эльмире сатурацию и пульс — они были в норме. Сатурация — 98, поэтому врач уменьшила подачу кислорода, чтобы держать сатурацию в районе 96.
Ещё одна пациентка — Мария — заболела 7 декабря. У нее была температура, пропало обоняние (аносмия). Она сдала тест в частной клинике и получила положительный результат 10 декабря. Потом девушка обратилась к врачу в свою Искитимскую больницу и ее госпитализировали в областную в Новосибирск, потому что Мария беременна — 6 недель.
— Здесь меня уже лечат, ставят на ноги. Попасть в больницу было не страшно, страшно — сильно разболеться беременной. А сейчас под присмотром успокоилась, — делится Мария.
Елена Витухина поясняет, что на раннем сроке беременности должен быть как можно меньший объем вмешательств, поэтому, например, без необходимости КТ органов грудной клетки не делают. Ранний срок — это от 5 до 9 недель. Сейчас в больнице три таких пациентки.
Проходим дальше по коридору: в одной из палат пациентка пьет чай с печеньем.
— Сладкое прекращайте есть! Конфеты не едим, печенье не едим, чай — без сахара! — осторожно отчитывает Елена пациенток, а мне объясняет. — Мы не даем пациенткам противовирусные препараты: основной метод лечения — это системные глюкокорстероиды (гормоны). Они повышают давление и сахар в крови, поэтому приходится придерживаться диеты. И вообще во время беременности не нужно набирать лишний вес: всё должно быть в физиологических пределах.
Ещё одну девушку, которая согласилась пообщаться, — направили сюда из Сузуна. У Валерии на прошлой неделе поднялась температура, появились боли в области грудной клетки. Она пошла к терапевту, а потом получила положительный мазок на ковид. В районной больнице Валерии сделали рентген, взяли все анализы и отправили в город.
— Я сюда приехала и у меня ни кашля, ни одышки не было. Как будто я вообще не болею. У меня были подозрения на ковид, потому что обоняние пропало.
Сама она предполагает, что ее продуло. Елена разъясняет ей, что так коронавирус не появляется — он передается после контакта.
Валерия — на
Пока мы с фотографом снимали происходящее, заведующая красной зоной успела проверить пациентов в разных палатах, в реанимации. Среди пациентов встретили мужчину, которого перевели сюда из другого отделения — такие исключения здесь тоже есть. Он пережил инсульт, а затем у него подтвердился коронавирус. Больной не шевелился, пока его осматривал врач, только часто моргал.
«Ни одна женщина с ковидом у нас не отказалась от ребенка»
После красной зоны все раздеваются в обратном порядке: то, что было надето последним, снимается первым. После каждого действия, снятой вещи, перчатки обрабатываются. Нам пришлось буквально залить технику антисептиком. На лбу остались отчетливые следы от очков, несмотря на то, что мы ходили по красной зоне не так долго.
— А представляете, как у врачей, который каждый день туда ходят! — замечает заведующая отделением.
Уточняю у Елены Анатольевны, как мамы переживают разлуку с детьми, больше ли у них стрессов и депрессий из-за влияния коронавируса.
— Из-за коронавируса у пациентов бывает гипоксия и иногда страдает центральная нервная система. Но ни одна женщина с ковидом у нас не отказалась от ребенка. С беременными и родильницами такого не было у нас, несмотря на то, что вообще в жизни такое происходит. Они такие же мамы, как и те, которые без коронавируса. Только вторые могут в любой момент прижать к себе ребенка, а мамы с коронавирусом не могут. Мы не знаем, рожает женщина ребенка с ковидом или нет, поэтому его скорее забирают, чтобы не было случайного заражения, — отвечает заведующая.
По ее словам, акушеры-гинекологи имеют контакты с этими стационарами и предоставляют информацию о состоянии малышей их мамам:
— У нас даже были случаи, когда акушеры-гинекологи успевали сделать фотографии детей и высылали мамам. В основном мамы говорят по телефону с лечащими врачами из детской инфекционной больницы.
В отделении с начала 2021 года фиксируют информацию о вакцинированных пациентах: за это время их было 144. По ее словам, они болеют легче, а если и в тяжелой форме, то у них больше шансов выжить.
— Любые положительные известия для нас — это великая радость. Особенно те, кто вышел из реанимации, потом родил. Когда нет надежды ни на что, на чудо и надеешься. Головой понимаешь одно, а сердцем веришь. Бывает, что случаются чудеса, когда очень тяжелые пациенты выживают, — подытоживает Елена Витухина и снова погружается в работу, от которой ее отвлекли. Потому что как бы врачи ни надеялись на чудо, без них этого чуда не случится.
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