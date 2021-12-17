«Они не могут прижать к себе ребенка»: репортаж из красной зоны, где лечат беременных и родивших мамочек

Сейчас в Новосибирске работает только одна красная зона, которая занимается лечением беременных и родильниц с коронавирусной инфекцией — в областной больнице. Сюда направляют женщин из разных районов города и области. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко сходила в красную зону, чтобы узнать, к чему привели мутации коронавируса, чем отличается лечение беременных пациенток и как мамы переносят разлуку с новорожденными. Подробности — в нашем репортаже.



Руководит отделением Елена Анатольевна Витухина — врач-пульмонолог. С ковидными пациентами она работает с самого начала пандемии. Без нее в красную зону для беременных нам не попасть.