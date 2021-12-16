16 декабря четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 73.85
eur 83.24
Тема дня60-летних без вакцины будут отстранять от работы
Все новости
Все новости

Роспотребнадзор потребовал отстранять от работы невакцинированных от ковида новосибирцев старше 60 лет

Еще один вариант, который предлагает новое постановление ведомства, — переводить их на удаленку

521
27Обсудить

Поделиться

Постановление глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов подписал 15 декабря

Постановление глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов подписал 15 декабря

Поделиться

Роспотребнадзор Новосибирской области приказал компаниям региона отстранить от работы или перевести на удаленку всех работников старше 60 лет, у которых нет прививок от коронавируса.

Постановление глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов подписал 15 декабря.

— Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остается группа лиц в возрасте 60 лет и старше. Так уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старше наибольший среди всех возрастов и на 378 % превышает заболеваемость среди всего населения, — говорится в документе. — Лица старшего возраста наиболее подвержены риску тяжелого течения заболеваемости, а также летального исхода. Удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции составляет 83,1%.

Он добавил, что сейчас идет рост заболеваемости коронавирусом среди тех, кто работает:

— При этом охват населения в возрасте 60 лет и старше вакцинацией от новой коронавирусной инфекцией остается недостаточным и по законченной вакцинации составляет всего 43 %, что не может обеспечить стабилизацию эпидемической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели смертности.

Поэтому глава Роспотребнадзора региона постановил привить всех работников старше 60 лет. С 21 января 2022 года отстранят от работы или переведут на дистанционный режим тех, кто не поставил первый компонент или не поставил однокомпонентную вакцину. С 21 февраля 2022 года — кто, не закончил вакцинацию. Исключения сделаны только для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

Юрист по охране труда Евгений Павлов объяснил, что документ законен.

— Если такое право дано главным санитарным врачам регионов в силу ФЗ «О санитарном благополучии населения», то оно законно, пока не отменено решением суда. Говорить о том, что оно нарушает Конституцию и ФЗ «Об основах охраны здоровья» нельзя. Есть определенная эпидемиологическая обстановка, на основании которой и принимаются решения, — объяснил юрист. — Это постановление примерно дублирует предыдущие, но оно сейчас касается всех работников, которые старше 60 лет. Но есть некоторые нюансы. Если есть медотвод или человек в последние полгода переболел ковидом, то прививка необязательна.

Публикуем документ полностью.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

В конце ноября в Новосибирской области начали отстранять непривитых сотрудников из перечня, который определил главный санитарный врач региона. Постановление об обязательной вакцинации было опубликовано еще 10 октября, и крайним сроком для первой прививки было указано 21 ноября. Об отстранениях сообщили кондукторы на трамвайных маршрутах, а также сотрудники метро.

Мы подробно разбирали с юристом по охране труда Евгением Павловым постановление главного санитарного врача НСО и отвечали на 15 самых главных вопросов.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

постановлениекоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter