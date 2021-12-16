Роспотребнадзор потребовал отстранять от работы невакцинированных от ковида новосибирцев старше 60 лет

Роспотребнадзор Новосибирской области приказал компаниям региона отстранить от работы или перевести на удаленку всех работников старше 60 лет, у которых нет прививок от коронавируса.
Постановление глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов подписал 15 декабря.
— Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остается группа лиц в возрасте 60 лет и старше. Так уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старше наибольший среди всех возрастов и на 378 % превышает заболеваемость среди всего населения, — говорится в документе. — Лица старшего возраста наиболее подвержены риску тяжелого течения заболеваемости, а также летального исхода. Удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции составляет 83,1%.
Он добавил, что сейчас идет рост заболеваемости коронавирусом среди тех, кто работает:
— При этом охват населения в возрасте 60 лет и старше вакцинацией от новой коронавирусной инфекцией остается недостаточным и по законченной вакцинации составляет всего 43 %, что не может обеспечить стабилизацию эпидемической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели смертности.
Поэтому глава Роспотребнадзора региона постановил привить всех работников старше 60 лет. С 21 января 2022 года отстранят от работы или переведут на дистанционный режим тех, кто не поставил первый компонент или не поставил однокомпонентную вакцину. С 21 февраля 2022 года — кто, не закончил вакцинацию. Исключения сделаны только для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.
Юрист по охране труда Евгений Павлов объяснил, что документ законен.
— Если такое право дано главным санитарным врачам регионов в силу ФЗ «О санитарном благополучии населения», то оно законно, пока не отменено решением суда. Говорить о том, что оно нарушает Конституцию и ФЗ «Об основах охраны здоровья» нельзя. Есть определенная эпидемиологическая обстановка, на основании которой и принимаются решения, — объяснил юрист. — Это постановление примерно дублирует предыдущие, но оно сейчас касается всех работников, которые старше 60 лет. Но есть некоторые нюансы. Если есть медотвод или человек в последние полгода переболел ковидом, то прививка необязательна.
Публикуем документ полностью.
В конце ноября в Новосибирской области начали отстранять непривитых сотрудников из перечня, который определил главный санитарный врач региона. Постановление об обязательной вакцинации было опубликовано еще 10 октября, и крайним сроком для первой прививки было указано 21 ноября. Об отстранениях сообщили кондукторы на трамвайных маршрутах, а также сотрудники метро.
Мы подробно разбирали с юристом по охране труда Евгением Павловым постановление главного санитарного врача НСО и отвечали на 15 самых главных вопросов.