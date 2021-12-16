Роспотребнадзор потребовал отстранять от работы невакцинированных от ковида новосибирцев старше 60 лет

В конце ноября в Новосибирской области начали отстранять непривитых сотрудников из перечня, который определил главный санитарный врач региона. Постановление об обязательной вакцинации было опубликовано еще 10 октября, и крайним сроком для первой прививки было указано 21 ноября. Об отстранениях сообщили кондукторы на трамвайных маршрутах, а также сотрудники метро.



Мы подробно разбирали с юристом по охране труда Евгением Павловым постановление главного санитарного врача НСО и отвечали на 15 самых главных вопросов.