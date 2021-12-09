«Почему на меня так все смотрят?» Как сильная девочка 13 лет живет со шрамами от ожогов

— Она была маленькая. Свет ночью выключили, и случайно свеча упала на закрытую кроватку. В ожоговом центре предлагали пересадку кожи, но мы не согласились, боялись. Она еще маленькая была, худенькая.

Женщина пытается не вспоминать ту ночь и то, что было после. Она старается не думать о шрамах ребенка и говорит, что не видит их.

— Это перестало быть просто чужой историей, как кто-то обжегся и всё прошло. У моего брата тоже был ожог кипятком, и у него ничего нет, ни шрама, быстро всё в норму пришло. А моя дочь... Я думала, всё нормально будет, пройдет. У Нури была четвертая степень ожога, она лежала в реанимации, — вспоминает женщина.

В Новосибирскую область семья переехала, когда Нури было 4 года. Мама сразу пошла и поставила девочку на учет в поликлинику. Там их направили в ожоговый центр, где сделали операцию на веко. Возле глаза кожа прижилась хорошо. Проблемы возникли с кожей у носа — она не прижилась. С четырех лет девочка часто оказывалась на операционном столе, но никакого эффекта не было.