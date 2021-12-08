58% новосибирцев привились против коронавируса первым компонентом вакцины. Об этом журналисту НГС сообщили в Минздраве региона.
По состоянию на 8 декабря, в регионе однократно вакцинированы уже
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Сначала заветным рубежом для регионов был показатель коллективного иммунитета в 60%, но после главный санитарный врач поставил задачу — достигнуть 80%.
В ведомстве также отметили, что ежедневно в регионе прививаются более 20 тысяч человек:
— 6 декабря привито
1 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что надеется, что в регионе будет сформирован коллективный иммунитет к концу января 2022 года.
Ранее мы рассказывали о том, что сфера образования в Новосибирской области сформировала коллективный иммунитет к коронавирусу.