58% новосибирцев привились против коронавируса первым компонентом вакцины. Об этом журналисту НГС сообщили в Минздраве региона.



По состоянию на 8 декабря, в регионе однократно вакцинированы уже 1 273 207 человек, завершили вакцинацию — 1 084 939 жителей региона.



— 1 273 207 человек — это 58% от взрослого населения, — уточнили журналисту НГС в региональном Минздраве.

Сначала заветным рубежом для регионов был показатель коллективного иммунитета в 60%, но после главный санитарный врач поставил задачу — достигнуть 80%.

