8 декабря среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 74.14
eur 83.71
Тема дняБуйного пассажира сняли с рейса из Магадана
Все новости
Все новости

58% новосибирцев привились против коронавируса

В регионе работают 37 мобильных пунктов вакцинации в общественных местах

830
66Обсудить

Поделиться

В Новосибирске развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках

В Новосибирске развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках

Поделиться

58% новосибирцев привились против коронавируса первым компонентом вакцины. Об этом журналисту НГС сообщили в Минздраве региона.

По состоянию на 8 декабря, в регионе однократно вакцинированы уже 1 273 207 человек, завершили вакцинацию — 1 084 939 жителей региона.

1 273 207 человек — это 58% от взрослого населения, — уточнили журналисту НГС в региональном Минздраве.

Сначала заветным рубежом для регионов был показатель коллективного иммунитета в 60%, но после главный санитарный врач поставил задачу — достигнуть 80%.

В ведомстве также отметили, что ежедневно в регионе прививаются более 20 тысяч человек:

— 6 декабря привито 20 820 человек, из них первым компонентом вакцины — 9424 человека, вторым компонентом — 11 396 человек. 7 декабря вакцинированы 21 253 человека: первый компонент вакцины получили 8984 человека, второй компонент — 12 269 человек.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

1 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что надеется, что в регионе будет сформирован коллективный иммунитет к концу января 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, что сфера образования в Новосибирской области сформировала коллективный иммунитет к коронавирусу.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Минздраввакцинациякоронавирускоронавирус в Новосибирске«Спутник V»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться