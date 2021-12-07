«Год не нужно ни о чем задумываться»: новосибирский вирусолог посоветовал не ревакцинироваться через полгода

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ-ФТМ в Новосибирске Александр Чепурнов в прямом эфире НГС рассказал, что пока можно не торопиться с ревакцинацией. Он ссылается на то, что инфекция пока новая и стоит подождать.
— Человечество впервые попало в такую ситуацию, когда вакцина не ставится один раз надолго, а такая проходящая. Мы не знаем еще и самого главного — что на самом деле будет происходить с ревакцинацией, насколько она нужна будет. Хорошо знакомый мне человек вакцинировался, ревакцинировался и через месяц заболел. Но переболел легко. Такому человеку, я считаю, как минимум год нужно ни о чем не задумываться. За это время наука поймет, что там на самом деле, к чему, — рассказал Александр Чепурнов.
Вирусолог считает, что в этом вопросе всё решает статистика: нужно отслеживать, например, сокращение летальности и тяжелых случаев. То есть пока эксперт не придерживается точки зрения об обязательной ревакцинации каждые полгода, а предлагает подождать год. За это время, уверяет вирусолог, ученые должны понять, что делать с инфекцией.
Специалист также уточняет, что в странах, в которых большое число вакцинированных, смертность уменьшилась десятикратно и десятикратное сокращение тяжелых случаев.
Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендует ревакцинироваться каждые полгода. При этом сертификат о вакцинации действует год.
Также вирусолог Александр Чепурнов считает, что существует вакцина, у которой нет эффективности, — это «ЭпиВакКорона». По его словам, к нему обратилась группа вакцинированных, которая не могла получить ответы на свои вопросы по поводу выработке антител.
Ранее мы тоже писали, что эту вакцину обвиняли в неэффективности, и рассказывали, что об этом думает ее разработчик — новосибирский «Вектор». Также разработчик сообщал, что почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» не осталось иммунитета через 9 месяцев.