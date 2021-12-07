«Год не нужно ни о чем задумываться»: новосибирский вирусолог посоветовал не ревакцинироваться через полгода

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ-ФТМ в Новосибирске Александр Чепурнов в прямом эфире НГС рассказал, что пока можно не торопиться с ревакцинацией. Он ссылается на то, что инфекция пока новая и стоит подождать.

— Человечество впервые попало в такую ситуацию, когда вакцина не ставится один раз надолго, а такая проходящая. Мы не знаем еще и самого главного — что на самом деле будет происходить с ревакцинацией, насколько она нужна будет. Хорошо знакомый мне человек вакцинировался, ревакцинировался и через месяц заболел. Но переболел легко. Такому человеку, я считаю, как минимум год нужно ни о чем не задумываться. За это время наука поймет, что там на самом деле, к чему, — рассказал Александр Чепурнов.