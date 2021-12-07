Кого чаще всего поражает «омикрон» и помогут ли от него вакцины? Мнение эксперта

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов в прямом эфире НГС рассказал, что новый штамм коронавируса, который носит имя «омикрон», поражает чаще уже переболевших.

— Есть очень негативный момент: статистически стало очевидно, что этот вирус поражает в три раза чаще тех, кто уже переболел, — рассказал вирусолог.

Александр Чепурнов также добавил, что уже кое-что проясняется по «омикрону» — есть надежда, что он будет не таким по патогенности, как другие варианты коронавируса.

Вирусолог также отметил, что не все антитела реагируют на «омикрон»: чем больше мутаций, тем слабее защита — как после перенесенного заболевания, так и после вакцинации.