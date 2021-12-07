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Кого чаще всего поражает «омикрон» и помогут ли от него вакцины? Мнение эксперта

Вирусолог Александр Чепурнов надеется, что новый штамм ковида будет менее заразен

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В Россию пришел новый штамм «омикрон»

В Россию пришел новый штамм «омикрон»

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Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов в прямом эфире НГС рассказал, что новый штамм коронавируса, который носит имя «омикрон», поражает чаще уже переболевших.

— Есть очень негативный момент: статистически стало очевидно, что этот вирус поражает в три раза чаще тех, кто уже переболел, — рассказал вирусолог.

Александр Чепурнов также добавил, что уже кое-что проясняется по «омикрону» — есть надежда, что он будет не таким по патогенности, как другие варианты коронавируса.

Вирусолог также отметил, что не все антитела реагируют на «омикрон»: чем больше мутаций, тем слабее защита — как после перенесенного заболевания, так и после вакцинации.

Он приводит пример, что сначала эффективность «Спутника V» оценивалась свыше 90%, а при появлении «дельты» стали говорить уже примерно о 82%.

— Сейчас все предполагают, что нейтрализующих антител будет еще меньше, — добавляет вирусолог.

Но для этого нужно провести эксперимент — поставить реакцию на сыворотке крови заболевших. Уже в ближайшие дни будут готовы результаты.

Пока эксперты в мире только гадают, каким будет процент защиты. Есть версия, что всего 30%.

2 декабря заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сказала, что регион находится на плато заболеваемости. Александр Чепурнов заметил, что обычно нахождение на плато — это непродолжительный период. Ранее мы писали, что по этому поводу думают эксперты — вирусологи и врачи.

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вакцинациякоронавирус«омикрон»
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