Кого чаще всего поражает «омикрон» и помогут ли от него вакцины? Мнение эксперта

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов в прямом эфире НГС рассказал, что новый штамм коронавируса, который носит имя «омикрон», поражает чаще уже переболевших.
— Есть очень негативный момент: статистически стало очевидно, что этот вирус поражает в три раза чаще тех, кто уже переболел, — рассказал вирусолог.
Александр Чепурнов также добавил, что уже кое-что проясняется по «омикрону» — есть надежда, что он будет не таким по патогенности, как другие варианты коронавируса.
Вирусолог также отметил, что не все антитела реагируют на «омикрон»: чем больше мутаций, тем слабее защита — как после перенесенного заболевания, так и после вакцинации.
Он приводит пример, что сначала эффективность «
— Сейчас все предполагают, что нейтрализующих антител будет еще меньше, — добавляет вирусолог.
Но для этого нужно провести эксперимент — поставить реакцию на сыворотке крови заболевших. Уже в ближайшие дни будут готовы результаты.
Пока эксперты в мире только гадают, каким будет процент защиты. Есть версия, что всего 30%.
2 декабря заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сказала, что регион находится на плато заболеваемости. Александр Чепурнов заметил, что обычно нахождение на плато — это непродолжительный период. Ранее мы писали, что по этому поводу думают эксперты — вирусологи и врачи.