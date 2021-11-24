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Врачи главных ковидариев России позвали антиваксеров на экскурсию в красную зону и морг

Среди приглашенных — коммунист Геннадий Зюганов и актриса Мария Шукшина

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Врачи надеются, что после экскурсии у антиваксеров хоть немного поменяется мнение

Врачи надеются, что после экскурсии у антиваксеров хоть немного поменяется мнение

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Врачи главных российских ковидариев пригласили ярых противников вакцинации в красные зоны своих больниц, чтобы антиваксеры своими глазами увидели пациентов с коронавирусом и последствия, которые вызывает инфекция. Открытое письмо, которое оказалось в распоряжении ТАСС, адресовано видным политикам, общественным деятелям и артистам. Среди них — лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза. Авторы письма отмечают, что им известна позиция адресатов «по поводу вакцинации граждан России от COVID-19».

— Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать, — говорится в письме, которое подписали врачи 11 больниц.

Открытое письмо врачей оказалось в распоряжении ТАСС

Открытое письмо врачей оказалось в распоряжении ТАСС

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Письмо подписали главврачи московских больниц № 40, 52, 15 и 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

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Кроме того, свои подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением № 2 Краевой клинической больницы № 1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы № 2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.

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