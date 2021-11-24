Врачи главных ковидариев России позвали антиваксеров на экскурсию в красную зону и морг

Врачи главных российских ковидариев пригласили ярых противников вакцинации в красные зоны своих больниц, чтобы антиваксеры своими глазами увидели пациентов с коронавирусом и последствия, которые вызывает инфекция. Открытое письмо, которое оказалось в распоряжении ТАСС, адресовано видным политикам, общественным деятелям и артистам. Среди них — лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза. Авторы письма отмечают, что им известна позиция адресатов «по поводу вакцинации граждан России от COVID-19».
— Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать, — говорится в письме, которое подписали врачи 11 больниц.
Письмо подписали главврачи московских больниц
Кроме того, свои подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы