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В ТРЦ «Аура» возобновляет работу пункт вакцинации — ранее его закрыли из-за невостребованности

В будние дни пункт будет работать с 14 до 20 часов

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Пункт простоял закрытым месяц

Пункт простоял закрытым месяц

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В новосибирской «Ауре» возобновляет работу пункт вакцинации

В торгово-развлекательном центре «Аура» с 10 ноября возобновляет работу пункт вакцинации — около месяца назад его закрыли из-за невостребованности.

О возможном закрытии пункта вакцинации в «Ауре» говорили еще летом, но тогда эта информация не подтвердилась: он продолжил свою работу. За этот пункт отвечала поликлиника № 1. По-настоящему пункт закрылся 9 октября 2021 года из-за невостребованности: в сентябре там ежедневно вакцинировали менее 10 человек при плановой мощности до 300 человек в день.

Теперь ситуация в Новосибирской области изменилась: темпы вакцинации выросли в 5 раз после того, как ее сделали обязательной — с 12 октября. Количество желающих подскочило с 3346 до 16 965 человек в день.

— 10 ноября возобновляет работу мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «Аура» — улица Военная, 5. Расписание работы: понедельник — пятница с 14:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 12:00 до 17:00, — сообщила сегодня Новосибирская областная ассоциация врачей на своей странице во «ВКонтакте».

Журналист НГС направил запрос в Минздрав, чтобы узнать, какой будет пропускная способность у этого пункта теперь и какая поликлиника будет за него ответственной, но на момент публикации ответа не получил.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы по четыре часа стоят в очереди за прививкой в одном из торговых центров города.

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