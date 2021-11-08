В ТРЦ «Аура» возобновляет работу пункт вакцинации — ранее его закрыли из-за невостребованности

Теперь ситуация в Новосибирской области изменилась: темпы вакцинации выросли в 5 раз после того, как ее сделали обязательной — с 12 октября. Количество желающих подскочило с 3346 до 16 965 человек в день.

— 10 ноября возобновляет работу мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «Аура» — улица Военная, 5. Расписание работы: понедельник — пятница с 14:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 12:00 до 17:00, — сообщила сегодня Новосибирская областная ассоциация врачей на своей странице во «ВКонтакте».

Журналист НГС направил запрос в Минздрав, чтобы узнать, какой будет пропускная способность у этого пункта теперь и какая поликлиника будет за него ответственной, но на момент публикации ответа не получил.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы по четыре часа стоят в очереди за прививкой в одном из торговых центров города.