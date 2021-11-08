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Тема дняРоспотребнадзор предложил новые ограничения в НСО
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Федеральный оперштаб по борьбе с ковидом назвал сбоем «обнуление» QR-кодов

В штабе также рассказали, что делать тем, у кого сократился срок действия сертификатов

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Сегодня в личных кабинетах жителей страны на «Госуслугах» изменились сроки действия сертификатов

Сегодня в личных кабинетах жителей страны на «Госуслугах» изменились сроки действия сертификатов

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В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что не вносились изменения о сроке действия QR-кодов.

Ведомство сообщило E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. И сообщили, что, скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Сегодня новосибирцы обнаружили, что срок действия их QR-кодов сократился в два раза, и у некоторых горожан сертификат оказался просроченным.

Сегодня, 8 ноября 2021 года, в России вступили в силу правила о единой форме сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции. Об изменениях Минздрав России предупреждал в октябре.

СЮЖЕТ

Все про QR-коды

Сегодня Роспотребнадзор Новосибирской области направил губернатору региона Андрею Травникову новые предложения об ограничениях по коронавирусу. Предложено пускать в кафе по QR-кодам. Также могут расширить список профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию.

При этом в Новосибирской области продолжают действовать ограничения, которые приняли из-за коронавируса накануне длинных выходных дней с 30 октября по 7 ноября.

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