Федеральный оперштаб по борьбе с ковидом назвал сбоем «обнуление» QR-кодов

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что не вносились изменения о сроке действия QR-кодов.



Ведомство сообщило E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. И сообщили, что, скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Сегодня новосибирцы обнаружили, что срок действия их QR-кодов сократился в два раза, и у некоторых горожан сертификат оказался просроченным.