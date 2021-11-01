4-летнюю Любу из Новосибирска, которая борется с раком, перевели на лечение в Санкт-Петербург

4-летнюю Любу из Новосибирска, которая борется с раком, взяли на лечение в Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой . Клиника находится в Санкт-Петербурге.

— После переезда отделения на базу областной больницы и смены завотделением стала тесно вестись работа по телемедицине с Федеральными Центрами — Москвой и Питером. По обращению завотделением в клинике имени Р. М. Горбачевой изучили истории болезней маленьких пациентов и «тяжелых» деток официально вызвали на лечение. Те, кому не пошла терапия и так далее. Любаша попала в их число (нам тяжело пошла та терапия), и нам выделили квоту на лечение в клинике имени Горбачевой в дневном стационаре. Это решение новосибирских врачей и врачей Федерального центра. Препарат химии у нас будет другой — Любе будут давать «Блинцито» курсом 28 дней. Плюс еще нужно время на обследования. В Новосибирске изначально мы планировали начинать заново прерванный третий блок химиотерапии из-за ситуации с сепсисом. Но это было до решения Федерального центра. В итоге мы здесь. Таких семей здесь оказалось очень много — приезжают со всей страны на дневной стационар, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Усова.