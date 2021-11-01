4-летнюю Любу из Новосибирска, которая борется с раком, перевели на лечение в Санкт-Петербург

4-летнюю Любу из Новосибирска, которая борется с раком, взяли на лечение в Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени
— После переезда отделения на базу областной больницы и смены завотделением стала тесно вестись работа по телемедицине с Федеральными Центрами — Москвой и Питером. По обращению завотделением в клинике имени
Из-за действующих ковидных ограничений обследования у Любы начнутся только через неделю.
— В НИИ мы приехали своевременно. Там нам объяснили, что в понедельник нужно снова сдать, уже у них, несмотря на свои анализы из Новосибирска, ПЦР на ковид. При отрицательном результате во вторник оформят историю болезни. А так как здесь локдаун до 8 ноября, то и обследование дальнейшие Любаши, в том числе спинномозговая пункция, — только через неделю.
Оксана с Любой живут на съемной квартире, с утра посещают клинику, затем возвращаются.
— Сказать, что мы рады — ничего не сказать. А переживаний не перечесть… Папа наш взял отпуск, чтобы с остальными ребятишками дома находиться. Страшно. Сложно. Финансово непросто. Но надо жить. Главное сейчас — вылечить Любашу.
В сторис своего инстаграма Оксана публикует кадры будней своей семьи. Люба любит играть в куклы, но игры получаются слишком взрослыми для 4-летнего ребенка.
— Вы ее оденьте, и мы ее выписываем, но завтра вы опять вернетесь. Вам надо опять пункцию делать, и вы опять уезжаете, — рассказывает Любаша маме, говоря о кукле.
О болезни Любаши семья Усовых узнала весной этого года. За несколько месяцев они переживали разное. Так, в сентябре состояние 3-летней Любаши ухудшилось. У малышки диагностировали параректальный абсцесс — виной стала внутрибольничная инфекция. После этого случая в Краснообске закрыли отделение для онкобольных детей.