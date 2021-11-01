1 ноября понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняАсфальт кладут в снег
Все новости
Все новости

4-летнюю Любу из Новосибирска, которая борется с раком, перевели на лечение в Санкт-Петербург

Оксана Усова сопровождает дочь, а папе пришлось взять отпуск, чтобы сидеть с девятью детьми

619
2Обсудить

Поделиться

Любе Усовой будут давать другой препарат. Тот, который прописали в Новосибирске, ей не подошел

Любе Усовой будут давать другой препарат. Тот, который прописали в Новосибирске, ей не подошел

Поделиться

4-летнюю Любу из Новосибирска, которая борется с раком, взяли на лечение в Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой. Клиника находится в Санкт-Петербурге.

— После переезда отделения на базу областной больницы и смены завотделением стала тесно вестись работа по телемедицине с Федеральными Центрами — Москвой и Питером. По обращению завотделением в клинике имени Р. М. Горбачевой изучили истории болезней маленьких пациентов и «тяжелых» деток официально вызвали на лечение. Те, кому не пошла терапия и так далее. Любаша попала в их число (нам тяжело пошла та терапия), и нам выделили квоту на лечение в клинике имени Горбачевой в дневном стационаре. Это решение новосибирских врачей и врачей Федерального центра. Препарат химии у нас будет другой — Любе будут давать «Блинцито» курсом 28 дней. Плюс еще нужно время на обследования. В Новосибирске изначально мы планировали начинать заново прерванный третий блок химиотерапии из-за ситуации с сепсисом. Но это было до решения Федерального центра. В итоге мы здесь. Таких семей здесь оказалось очень много — приезжают со всей страны на дневной стационар, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Усова.

Из-за действующих ковидных ограничений обследования у Любы начнутся только через неделю.

— В НИИ мы приехали своевременно. Там нам объяснили, что в понедельник нужно снова сдать, уже у них, несмотря на свои анализы из Новосибирска, ПЦР на ковид. При отрицательном результате во вторник оформят историю болезни. А так как здесь локдаун до 8 ноября, то и обследование дальнейшие Любаши, в том числе спинномозговая пункция, — только через неделю.

Оксана с Любой живут на съемной квартире, с утра посещают клинику, затем возвращаются.

— Сказать, что мы рады — ничего не сказать. А переживаний не перечесть… Папа наш взял отпуск, чтобы с остальными ребятишками дома находиться. Страшно. Сложно. Финансово непросто. Но надо жить. Главное сейчас — вылечить Любашу.

Люба любит играть в «дочки-матери», но это больше похоже на игру в «больницу»

Люба любит играть в «дочки-матери», но это больше похоже на игру в «больницу»

Поделиться

В сторис своего инстаграма Оксана публикует кадры будней своей семьи. Люба любит играть в куклы, но игры получаются слишком взрослыми для 4-летнего ребенка.

— Вы ее оденьте, и мы ее выписываем, но завтра вы опять вернетесь. Вам надо опять пункцию делать, и вы опять уезжаете, — рассказывает Любаша маме, говоря о кукле.

О болезни Любаши семья Усовых узнала весной этого года. За несколько месяцев они переживали разное. Так, в сентябре состояние 3-летней Любаши ухудшилось. У малышки диагностировали параректальный абсцесс — виной стала внутрибольничная инфекция. После этого случая в Краснообске закрыли отделение для онкобольных детей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

многодетная мамаОксана Усова
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...