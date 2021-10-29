За сутки от ковида скончались 15 новосибирцев: сколько им было лет

В Новосибирской области на утро 29 октября зарегистрировали еще 337 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона. Всего с начала пандемии ковид обнаружили у 70 278 человек.

— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, 74 лет, 80 лет, 92 лет и женщины в возрасте 56 лет, 59 лет, 60 лет, 62 лет, 62 лет, 66 лет, 79 лет, 80 лет, 83 лет, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3354 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3372 пациента, в том числе 47 детей, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.