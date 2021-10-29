За сутки от ковида скончались 15 новосибирцев: сколько им было лет

В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 337 случаев коронавируса
В Новосибирской области на утро 29 октября зарегистрировали еще 337 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона. Всего с начала пандемии ковид обнаружили у
— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, 74 лет, 80 лет, 92 лет и женщины в возрасте 56 лет, 59 лет, 60 лет, 62 лет, 62 лет, 66 лет, 79 лет, 80 лет, 83 лет, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3354 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3372 пациента, в том числе 47 детей, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.
В отделениях реанимации находятся 311 человек. На ИВЛ — 54 пациента.
С этой субботы, 30 октября, новосибирские власти ужесточают антиковидные меры. Теперь сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость — больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Корреспондент НГС узнала, как городские структуры подготовились к нововведению.
Бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша, который ранее утверждал, что «ковидное лето — 2021 убило больше людей, чем смертоносная жара в
Мы узнали, распространяется ли запрет на крупные торгово-развлекательные центры и будут ли там точечно вводить какие-то ограничения.
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