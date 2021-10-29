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За сутки от ковида скончались 15 новосибирцев: сколько им было лет

В реанимации находятся 311 человек

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На ИВЛ находятся 54 пациента

На ИВЛ находятся 54 пациента

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В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 337 случаев коронавируса

В Новосибирской области на утро 29 октября зарегистрировали еще 337 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона. Всего с начала пандемии ковид обнаружили у 70 278 человек.

— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, 74 лет, 80 лет, 92 лет и женщины в возрасте 56 лет, 59 лет, 60 лет, 62 лет, 62 лет, 66 лет, 79 лет, 80 лет, 83 лет, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3354 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3372 пациента, в том числе 47 детей, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.


В отделениях реанимации находятся 311 человек. На ИВЛ — 54 пациента.

С этой субботы, 30 октября, новосибирские власти ужесточают антиковидные меры. Теперь сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость — больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Корреспондент НГС узнала, как городские структуры подготовились к нововведению.

Бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша, который ранее утверждал, что «ковидное лето — 2021 убило больше людей, чем смертоносная жара в 2010-м», заявил 26 октября: показатели смертности в России нынешней осенью бьют «абсолютные рекорды за всю послевоенную историю».

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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