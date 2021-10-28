«Абсолютный рекорд по смертям за всё послевоенное время». Демограф — о ковидной динамике

— «Результаты переписи, с одной стороны, позволят понять точнее, что произошло за 2020 и 2021 годы, а с другой — насколько точны оперативные данные», — сказал нам советник руководителя Росстата Игорь Ваган. Действительно перепись покажет истинные цифры по ковиду?

— Мне кажется, что он немного не понимает, о чём говорит. Понятно, что любая перепись уточняет информацию о населении. Сколько нас, какого мы возраста, пола, семейного положения, какие используем языки, какие наши национальность, работа, гражданство и прочее. Но не может в стране оказаться намного больше или намного меньше людей в целом по итогам переписи. Перепись может повлиять на ковидную статистику только в плане коэффициента. В любом коэффициенте в знаменателе численность населения. Либо в одном возрасте, либо в одном регионе. Если численность меняется, то и смертность меняется. Она, собственно, и есть коэффициент. Но если у вас избыточных смертей 800 тысяч, а мы их делим не на 145 миллионов, а на 147 миллионов или на 143, то понятно, что большой разницы не будет. Всё будет в рамках погрешности измерений. С этой точки зрения перепись на статистику ковида никак не повлияет. Другое дело, что если в Ингушетии перепись честно пройдет, то там насчитают 330–340 тысяч человек, а не 515 тысяч. Тогда и смертность там будет совсем другой, и продолжительность жизни. Но это с ковидом никак почти не связано. Все события рождения, смерти и миграции прибавляются и вычитаются каждый год из данных последней переписи. От того, что пройдет перепись, статистика, сколько человек умерло, не изменится. То есть Ваган в данном случае преувеличивает влияние переписи. Мы и так прекрасно понимаем, что происходит сейчас.

— Ваши цифры кто-то может «вычислить», автономно от вас? Какой инструментарий, кроме инсайда?

— Цифры октября будут опубликованы Росстатом в декабре в любом случае. Что их вычислять-то? Эти цифры будут до тех пор, пока статистика совсем не закроется, как в Белоруссии. Может, как там, всё в итоге засекретят, и всё, на этом наука демография в России закончится, и тогда точно надо будет уезжать. Каким бы я патриотом ни был.

— Вы понимаете, почему в Крыму чиновники говорят вслух, что морги не справляются, а в других регионах так не говорят?

— Судя по статистике запросов, национальные республики сравнивать с остальными нельзя. Там, где преимущественно говорят на русском, — можно. В Крыму подавляющее большинство говорит на русском. Если Крым сравнить с другими регионами, то мы видим, что там ситуация далеко не самая плохая. Если взять три ковидных запроса («пропало обоняние», «пульсоксиметр/сатурация», «лечение коронавируса») в поисковиках, то на первом месте окажется Воронежская область. Дальше идет Рязанская область. Третье место — Белгородская. Четвертое — Ульяновская. Дальше Липецкая, Курская области, Осетия, Саратовская область, Костромская, Ивановская, Тамбовская, КЧР, Ростовская. Крым на 20-м месте. То есть в 19 регионах хуже, чем в Крыму. Севастополь примерно на 25-м месте. Если взять такой менее релевантный запрос, как «вызвать скорую», то и здесь Крым в середнячках. Ниже среднероссийского. А значит, что чиновники там пока еще смелее в высказываниях, чем их коллеги в других регионах. Значит, еще остатки какой-то вольности там есть. Могут себе позволить. Кстати, Питер пока проходит эту волну лучше, чем страна в среднем. Лучше, чем Москва. В целом в СЗФО ситуация полегче, особенно в Архангельской области, Коми, Ненецком округе. В Мурманской еще легче. В Карелии потяжелее. Самая плохая ситуация в СЗФО, судя по запросам, в Новгородской области, Псковской и Калининградской. Конечно же, и в Питере сейчас хуже, чем всё прошедшее ковидное время, начиная с февраля, но лучше, чем в большинстве регионов.

— Вы пишете, что «смертность в Белгородской области по проценту ее прироста к норме в сентябре и октябре выше всех соседей, кроме Воронежской». Особенности борьбы с ковидом в соседней Белоруссии влияют? Лукашенко только что отменил в стране масочный режим, утверждая, что ковид — это лекарство от онкологии.

— И прошлой осенью было видно, что ковидные волны не ограничиваются границами РФ. Если сильно болела Украина и сильно болела Беларусь, то и западные наши области болели сильно. Но, насколько я понимаю, волны эпидемии приходят от нас. Мы были первыми и прошлой осенью, и нынешней, а Украина потом. Зараза идет от нас и из Белоруссии. Но, на мой взгляд, Россия и Белоруссия — это один организм. Тенденции очень похожи. Прошлым летом там пережили гораздо более худшую ситуацию, чем Россия. Зимой и весной было чуть лучше, чем у нас. Но по итогу на конец марта избыточная смертность у них точно такая же, как у нас, а дальше засекречено. Это как западный регион России. У нас западные регионы заболели и во вторую, и в третью волну, и сейчас попозже. Во вторую и третью волну пик в Сибири был раньше большинства регионов. Но если прошлой осенью Москва с Питером болели с опозданием и долго, то в июне вспыхнули рано и отгорели быстро. Пик в двух столицах был в конце июня. Дальше заболевали Юг и Черноземье. В августе и до 5 сентября была просадка. Потом все регионы дружно рванули вверх по заболеваемости, как и в прошлом сентябре (думаю, это влияние открытых детсадов, школ и вузов). Но южные области так и остались в авангарде, но сейчас уже «устали». В Воронежской и Белгородской плато. Догоняют те, кто с июня сильно не болел.