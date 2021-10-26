Работодателей Новосибирской области попросили отправить на удаленку всех сотрудников старше 60 лет

Правительство региона обратилось к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на удаленку всех работников, кто старше 60 лет и не имеет прививки от коронавируса.

— Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу всех, кто старше 60 лет, чтобы за четыре недели они прошли вакцинацию от коронавируса. Также рекомендуем дать работникам два оплачиваемых отгула, чтобы те сделали прививку, — пояснил Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области.

Сейчас регион уже приближается к 50-процентному охвату вакцинацией.