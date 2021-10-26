Работодателей Новосибирской области попросили отправить на удаленку всех сотрудников старше 60 лет

Жителей Новосибирска старше 60 лет отправляют на удаленную работу
Правительство региона обратилось к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на удаленку всех работников, кто старше 60 лет и не имеет прививки от коронавируса.
— Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу всех, кто старше 60 лет, чтобы за четыре недели они прошли вакцинацию от коронавируса. Также рекомендуем дать работникам два оплачиваемых отгула, чтобы те сделали прививку, — пояснил Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области.
Сейчас регион уже приближается к 50-процентному охвату вакцинацией.
Сегодня было объявлено о новых ограничениях, которые ввели в Новосибирской области из-за коронавируса. Власти Новосибирска еще в октябре объявили об обязательной вакцинации в регионе для отдельных категорий людей.
В Новосибирской области с 30 октября вводятся ограничения на посещение театров, кино, концертных залов, фитнес-центров и детских центров, если их вместимость больше 100 человек. В эти учреждения будут пускать по QR-кодам. Но если у вас его нет, есть еще несколько вариантов.