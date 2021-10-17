В Новосибирске ковидом заразились 250 человек за сутки, вылечились только 39

В Новосибирской области на утро 17 октября добавились новые 250 человек, заболевших ковидом. Как сообщает оперативный штаб, общее число случаев ковида составило 66 797.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 68 лет, 83 года, 84 года, 84 года и женщины в возрасте 73 года, 82 года, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 193 человека, — уточнили в оперативном штабе.



За время пандемии 52 211 пациентов полностью выздоровели, за последние сутки излечились только 39 человек (против 250 заболевших). В отделениях реанимации лежат 278 человек, на аппаратах ИВЛ — 49 человек.