Новосибирской области потребуется год, чтобы привить от ковида нужное количество людей

Минздрав Новосибирской области заявил, что если в регионе сохранятся нынешние темпы вакцинации от коронавируса, то необходимое количество жителей смогут привить к следующему сентябрю.
— Доля вакцинированных сегодня составляет почти 55% от тех 60%, которых мы должны привить. Если брать весь охват вакцинации взрослого населения, то мы увидим 33% привитого взрослого населения. Это очень мало. Если мы так медленно будем идти, то только к сентябрю следующего года сможем достигнуть охвата, чтобы люди не болели, регион был свободен от новых волн ковида, — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Специалист уточнила, что ежедневно первой вакциной в НСО прививаются чуть более 2000 человек. Около 5% жителей региона прошли ревакцинацию.
Накануне НГС рассказывал, сколько жителей региона привились от ковида. Посмотрите на это в одной картинке.