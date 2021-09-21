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Новосибирской области потребуется год, чтобы привить от ковида нужное количество людей

По словам представителя Минздрава, сейчас прививается около 2000 человек в день

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5% жителей Новосибирской области ревакцинировались

5% жителей Новосибирской области ревакцинировались

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Минздрав Новосибирской области заявил, что если в регионе сохранятся нынешние темпы вакцинации от коронавируса, то необходимое количество жителей смогут привить к следующему сентябрю.

— Доля вакцинированных сегодня составляет почти 55% от тех 60%, которых мы должны привить. Если брать весь охват вакцинации взрослого населения, то мы увидим 33% привитого взрослого населения. Это очень мало. Если мы так медленно будем идти, то только к сентябрю следующего года сможем достигнуть охвата, чтобы люди не болели, регион был свободен от новых волн ковида, — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Специалист уточнила, что ежедневно первой вакциной в НСО прививаются чуть более 2000 человек. Около 5% жителей региона прошли ревакцинацию.

Накануне НГС рассказывал, сколько жителей региона привились от ковида. Посмотрите на это в одной картинке.

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